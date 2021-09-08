В этот вторник, 7 сентября произошел резкий спад биткоина. Правительство Сальвадора было вынуждено поспешно отказать в регистрации в крипто кошельке Chivo новых пользователей, сославшись на якобы возникнувшие технические неполадки. Спад крипто активов вызвал недовольство среди граждан Сальвадора.

К шести часам утра биткоин упал на 9,8%, эфириум на 11%, Cardano на 12%.

В Сальвадоре с 8 сентября, биткоин признан официальным платежным средством. Но в стране уже успели поступить недовольства со стороны обычных граждан по поводу нововведения. Определенная категория граждан все-таки отнеслась к нововведению очень хорошо. “Это цифровое золото и способ сохранить сбережения на черный день”. - прокомментировал ситуацию миллиардер Брук Пирс.

Стоит отметить, что это первое в мире государство, которое стало использовать биткоин, как официальную валюту, наряду с долларом США. Президент страны Наиб Букеле не стал извиняться по случаю обвала биткоина, заявив в Twitter: “Правительство страны использовало просадку, чтобы купить еще 150 биткоинов”.

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Буквально за полдня биток опустился в цене с 52 тысяч долларов до 42 тысяч.

По расчетам и утверждению экспертов, стоимость биткоина может удвоиться к концу года и будет достигать 100 тысяч долларов, после чего продолжит свой рост.