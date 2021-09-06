Когда будет добыт последний Биткоин
Приветствую вас, друзья. Думаю многим будет интересно узнать, когда будет добыт последний биткоин и также узнать одну из причин почему биткоин будет дорожать со временем. Если Вы не знаете, что такое Биткоин, то советую прочитать мою статью - здесь.
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На сегодняшний день (03.09.2021) всего существует 18.804.600 биткоинов, но общий объем эмиссии биткоинов ограничен и не может превышать 21-го миллиона. Сейчас более подробно разберемся. В том же программном протоколе биткоина и в его программной части заложено, что все новые поступающие блоки транзакций записываются в блокчейн примерно каждые десять минут. Таким образом можно посчитать какое количество блоков записывается, например, за час. А это получается, что за 60 минут примерно будет записано шесть блоков, а в сутки 144. Также внутри биткоина прописано, что через каждые 210 тысяч блоков транзакций записанные в блокчейн, вознаграждение майнерам уменьшается в два раза. То есть у биткоина существует некий 4-ех летний цикл добычи или по другому это ещё называется халвингом. Для записи такого количества (210 тысяч) блоков нужно 1458 дней или примерно 4 года.
Чтобы Вы понимали за первые 4 года с момента существования биткоина (2009 год) было добыто 10,5 миллионов биткоинов. За вторые же 4 года ещё 5,250 000 биткоина. Итого, за первые 8 лет было добыто примерно 15 миллионов 750 тысяч биткоинов. А на данный момент, как я говорил выше, всего существует 18.804.600 биткоинов. Посмотрите на картинку ниже, думаю она поможет.
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Теперь главный вопрос, в каком году будет добыт последний биткоин? Для быстрого расчета лучше всего будет, если мы начнем считать с конца, так как самая маленькое вознаграждение (майнерам) не может быть менее одной сатоши (0, 00000001). А это говорит нам о том, что в последнее время будет добыто, как минимум 210.000 сатошей. Всё это можно вычислить с помощью уравнения:
Итого получается, что нужно 33 летних периода или же 132 года. Поэтому, крайние сатошики будут добыты в 2140 году (22 век). И последний блок будет под следующим номером: 6.929.999. Заметьте, что за первые 7 четырёхлетних циклов (28 лет) или же к 2036 году будет добыто более 99% биткоинов. Поскольку на оставшиеся циклы приходится только одна 128 часть от общего количество биткоина. Как видим, что меньше 1-го % биткоинов будет добываться в течение больше 100 лет. Если Вам было не понятно, то, скорее всего, Вам поможет моё видео ниже.
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- После каждого четырёх летного цикла вознаграждение уменьшается в два раза (соответственно, ценность биткоина увеличивается);
- В реальности количество биткоинов куда меньше, так как многие уже давно (и до сих пор) теряют доступ к своим кошелькам (но и также бывают взломы бирж, обменников и т. д., где лежат биткоины пользователей);
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