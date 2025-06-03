Игры ценой в $ 70 стали обыденностью для большинства геймеров уже давно. И все больше компаний решает поставить на свои игры ценник в такую огромную сумму. И несмотря на недовольство геймеров, это никак не сказывается на продаже игр. Их как покупали, так и покупают. Многие геймеры убеждены, что ничего сделать нельзя. И цены будут только расти. Но это не так. Один способ заставить компании снизить цены все таки есть. И я хотел бы рассказать о нем. И заодно, предупредить о том, что некоторые “способы борьбы с высокими ценами на игры” на самом деле способствуют росту цен на игры.

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Цена вопроса

Для начала стоит сказать, что сама по себе цена $70 за игру не является чем-то особенно дорогим. Для современных западных геймеров, которые имеют стабильный доход это небольшая сумма. Проблема кроется в том, что эта цена в $70 существуют лишь на бумаге и в каком-нибудь Steam. В обычном же магазине диск с игрой может стоить все $80-90 в обычные дни и под сотню в праздничный сезон. Таковы реалии современных американских и европейских магазинов. А для жителей не англоязычных стран, которые цену в $60 всегда считали огромной, $70 становятся катастрофой.

Другая проблема кроется в том, что цена $70 обесценивает скидки и региональные цены. И если раньше игра со скидкой 10% была желанной покупкой, сейчас она будет игнорироваться многими игроками. Потому что скидки уже не помогают экономить деньги, они просто делают чуть доступнее дорогую игру. Между ценой в $29.99 и $34.99 при скидке в 50% есть огромная психологическая пропасть, которую многие игроки никогда не преодолеют.

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Даже если издатель не игнорирует региональные цены, цена в местной валюте может быть огромной. А тут еще лишний балласт в $10 долларов, который при переводе в местную валюту может сократиться незначительно и увеличит и без того большую цену. И ты вроде не покупаешь игры в долларах, а платишь все равно очень много.

Наконец, издатели помельче смотрят на эти огромные цены и тоже рисуют своим играм ценник побольше. Ведь им хочется показать, что они ничуть не хуже, и могут быть в той же ценовой категории, что и игры лидеров индустрии. Так заурядная игра Б-класса получает цену в 2-3 тысячи рублей.

Таким образом, доступность игр снижается для огромного числа геймеров.

Пиратство — враг мой

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Когда доступность игр падает, многие игроки обращаются к пиратскому контенту.

Множество геймеров считает, что пиратя дорогие игры, они борются с ростом их цен. Это не так. Наоборот, каждая скачанная пиратская копия только укрепляет веру компаний в то, что они все делают правильно и выпускают востребованный продукт. Да, вы не купили игру. Но вы все равно в нее играете. Она вам нравиться. Так зачем снижать цену? Лучше вложиться в пиар и убедить вас, что новая игра компании очень качественная, душевная и вообще, за нее даже $80 не жалко. Ведь люди старались и таких игр больше не делают.

Проблема игрового пиратства в точности повторят проблемы пиратства софта. Вместо того чтобы использовать бесплатные аналоги и open source софт, люди пиратят платный софт. И его создатели могут не переживать о какой-либо конкуренции, ведь люди сами не хотят, чтобы она была.

Вот и издатели дорогих игр не переживают о конкурентах. Они сами поднимут цены на их уровень, другие просто никому не нужны, потому что пиратство отбирает у них значительную долю игроков.

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Что делать на самом деле?

Бандлы очень способствовали низким ценам на игры, ведь за доллар можно было взять кучу игрВ истории игр уже был период, когда компании старались продавать игры как можно дешевле. Преимущественно это были инди-студии, но даже крупные издатели были вынуждены ставить огромные скидки на предзаказ и часто уже через месяц после релиза цена на игру падала значительно. Происходило это в 2010-2015 годах. Уже тогда многие разработчики и финансовые аналитики говорили, что игры стоят слишком дешево. И позже стали выходить статьи и лекции о том, что игры должны стоит дороже. Некоторые разработчики шли наперекор индустрии и ставили большой ценник. Но почему издатели старались ставить низкие цены?

Причин было много. Многие инди-разработчики плохо понимали как устроен бизнес и ставили цены на глаз. Была большая конкуренция между разработчиками — сотня качественных релизов за год это много. Наконец, цену значительно снижали региональные цены. Но главная причина, по которой и крупные разработчики старались ставить небольшие цены, была в том, что низкая цена была трендом.

Terraia была одной из игр, что укрепила тренд на низкую цену. Игра была безумно популярной, а стоила копейки

Если тренд крупный и значимый, крупная игровая индустрия не может его пропустить. Это противоречит её природе. Тренд это то, что привлекает игроков. А значит, индустрия не может его игнорировать, даже если это идет ей в убыток. Хорошие примеры трендов, на которые индустрия обратила внимание это DLC, микротранзакции, лутбоксы и батл-рояли. А также геройские шутеры.

Так что же делать игрокам, которые обеспокоены тем, что игры стоят $70 и больше? Нужно прежде всего вернуть тренд на доступные игры. А сделать это можно лишь одним способом — исключить из своей геймерской жизни дорогие игры полностью. Не покупать их, не пиратить, не играть в них через подписку и б/у копии, не смотреть обзоры и стримы с ними. А вместо этого полностью переключиться на доступные по цене игры. Звучит это просто, но сделать не так легко. Особенно если учесть, что большая часть игроков не мыслит жизни без игр известных компаний и серий.

Предзаказ The Witcher 3 в GOG можно было взять за 600 рублей. Не будь тогда моды на доступные цены, он бы стоил дороже

Но другого пути нет. Разве что смириться и ждать больших скидок. Но и тут многие крупные компании подсуетились и продают свои старые игры по явно завышенным ценам.

Крупные издатели понимают, что большая часть геймеров не может отказаться от их игр. И поэтому спокойно повышает на них цены, И я не удивлюсь, если через пару лет цены вырастут снова. Ведь пока геймеры не ищут альтернативу, можно делать с ценообразованием что угодно. Выпускать море дорогих DLC, вводить микротранзакции, создавать дорогие делюкс-издания и отказываться от щедрых скидок, увольнять всеми любимых актеров озвучивания и использовать нейросети. Игроки все равно купят. Но зато игры более дешевые, но без репутации, они пропустят. Если конечно, эти игры не станут хитами продаж. Но это совсем другая история.

Полуночный итог





Для меня тема игр за $70 не актуальна, от слова совсем. Я не покупаю игры и за куда меньшую цену. К примеру, совсем недавно вышел замечательный битэмап Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate. Мне он нравится, я проходил оригинал не один раз. И я ждал эту игру. Но когда я увидел ценник в $25 и 880 рублей в России, я отказался от покупки. Не стоит эта игра столько. Зато в вишлисте было несколько новых игр за 200-300 рублей.

Проблема высоких цен на игры актуальна тогда, когда у игроков нет выбора. Поэтому лучшее, что может сделать игрок, который недоволен современными ценами — попробовать доступные игры других компаний. Их намного больше, чем можно подумать.