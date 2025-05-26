В блоге использованы кадры из трех сезонов аниме Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!, производства Studio Deen и Drive

Совсем недавно я сильно заболел. Из-за кашля, температуры и бессонницы я не мог ничего делать и все что мне оставалось — валяться в кровати и слушать аниме-подкасты, которые я пропустил за прошедший год. Подкасты быстро кончились, мне стало лучше, но бессонница никуда не ушла. И я решил потратить время с пользой — пересмотреть все аниме, которые не видел или бросал.

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Одним из этих аниме стала культовая KonoSuba — безумно популярный исекай, который многими анимешниками считается лучшей фэнтезийной комедией с прекрасным юмором. У меня же с этим аниме были крайне сложные отношения. Я начинал смотреть его раза три и каждый раз бросал. Мне было скучно. Но в этот раз я все таки досмотрел первый сезон. А потом второй, третий, фильм и OVA. И даже почитал начало ранобэ.

И внезапно KonoSuba мне понравилась. Даже очень. Когда я выздоровел, я полез читать критику этого аниме. И её не оказалось. Это довольно странно, ведь на любое аниме можно найти развернутые отзывы с разбором каждого интересного момента аниме. Но KonoSuba либо хвалят, либо просто называют проходным исекаем с плоским юмором. Что на мой взгляд странно. Аниме заслуживает детального разбора. Был еще один странный момент — второй сезон почему-то очень не понравился фанатам, хотя мне он показался куда интереснее первого.

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Именно поэтому я решил написать блог, в котором бы рассмотрел главные проблемы этого аниме. А заодно, вкратце описал само аниме, для тех, кто никогда его не смотрел.

О сюжете кратко

Японскому геймеру Сато Казуме выпадает шанс начать новую жизнь в фэнтезийном мире, живущем по правилам RPG-игр. Провожающая его в новый мир богиня Аква дает ему на выбор крутые навыки и предметы. Однако, её поведение задевает самолюбие Казумы и он утаскивает в новый мир её саму. Оказавшись в фэнтезийном мире без экипировки и денег, Аква и Казума начинают скучную и полную лишения жизнь. Аква мечтает вернуться назад, но для этого им нужно победить Короля демонов. Что сделать начинающим авантюристам без навыков и снаряжения нереально.

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Однако, к их небольшому отряду вскоре присоединяются девочка-подросток Мэгумин, одержимая магией взрыва. И девушка-паладин Даркнесс, чья сила крайне велика. Несмотря на то, что их отряд вряд ли можно образцовым, они успешно побеждают некоторых генералов Короля демонов. А Казума и его новые подруги все время влипают в забавные и нелепые истории.

Чем мне понравилось аниме



Во многих отзывах KonoSuba описывается как банальное фэнтези, не отличающееся тонкостью подачи. Это не так. KonoSuba весьма изысканно подходит ко всяким мелочам. К примеру, история подается как игра. То и дело можно увидеть экран паузы, будто мы не аниме смотрим, а играем в игру. Заставки, которые сегодня стали нормой для любого аниме, здесь тоже имеют интересную особенность. Очень часто звуковой ряд аниме продолжает звучать и мы слышим концовку диалога персонажа или его крик. Но на экране уже показывают заставку, а не само аниме. Дизайн экрана начала квеста очень круто сделан и тоже является отсылкой к играм.

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Кроме того, сам мир аниме превосходно проработан. Нам постоянно показывают различные примечательные места, интерьер важных для сюжета мест детально проработан и выглядит очень интересно. В гильдии авантюристов есть доска с квестами и листки на ней выглядят очень стильно. Все время хочется поставить аниме на паузу и рассмотреть их получше. Хотя это и фэнтези, периодически аниме делает отсылки на отаку-культуру. Их мало, но они очень интересные.

Главное достоинство этого аниме — персонажи. Они очень живые и яркие. У них прекрасный дизайн и хорошо прописанный характер. Мэгумин это девочка-подросток, что одержима магией взрывов. Раз в сутки она может сделать лишь один мощный взрыв, после чего падает без сил. У нее дерзкий, зачастую наглый характер. Она любит пафосные фразы и хочет казаться окружающим крутым архимагом. Но из-за особенности её магии и не желания учить что-то другое, многие считают её сумасшедшей и бесполезной.

Аква — веселая и общительная богиня воды. Она любит быть в центре внимания, роскошную жизнь и комфорт. Будучи явным гедонистом, её крайне тяжело приходиться в фэнтези-мире, в котором никто не признает её за богиню, а денег нет даже на нормальный гостиничный номер. Она не боится делать грязную и тяжелую работу. Несмотря на чувственную натуру, часто прибегает грубой силе. Она неоднократно спасает жителей мира от гибели благодаря своему навыку восстановления. Соперничает, пусть и не напрямую, с другими богинями.

Даркнесс — девушка-паладин, которая берет на себя всю мощь ударов противников. Происходит из благородного рода, но имеет крайне сложный характер, в котором благородство и отвага сочетается с темными сторонами личности. Четверка начинающих авантюристов постоянно пытается заработать денег, но чаще всего оказывается в долгах. А иногда приносит несчастья и проблемы городу, в котором обитает.

История медленно и постепенно набирает оборот и становится интереснее с каждым новым сезоном. Огромный упор делается на диалоги и фразы персонажей. Нельзя не отметить и невероятно талантливую японскую озвучку, посмотрев с которой пару серий, вы не вернетесь к дубляжу никогда. Главное, подобрать хорошие субтитры.





Некоторые кадры будто специально нарисованы плохо, с кривыми и плохо детализированными лицами. Это фишка аниме и она выглядит круто.

Песня для эндинга подобрана просто идеально. Обычно, увидев начало эндинга и услышав первые ноты финальной песни, я расстраиваюсь. Ведь серия любимого аниме кончилась. А тут сама музыка успокаивает и заставляет принять тот факт, что серия всё и стоит пойти и заняться чем-нибудь ещё. Наконец, это еще одно аниме, которое заставляет ценить тебя то, что ты имеешь сейчас.

В общем, я был доволен просмотром. Но были у этого аниме и проблемы. И в этом блоге я хотел бы их рассмотреть. Я нигде не встречал подобного разбора, поэтому если вы фанат KonoSuba, я хотел бы услышать ваше мнение по поводу этих проблем.

Проблемы аниме KonoSuba

Осторожно, дальше в блоге идут спойлеры к аниме.



5.Чомускэ плохо вписан в сюжет Чомускэ это забавный демонический котенок, который является питомцем Мэгумин. Он очень нравится фанатам и они составляли различные топы фактов про него и делали нарезки интересных моментов из аниме. Полноценных историй с ним в аниме нет, если не считать эндинг третьего сезона. Но даже там он не главный герой. Чаще всего Чомускэ присутствует на экране как часть моэ-фансервиса и на большее не претендует.

В целом, это старая проблема аниме как вида анимации. Часто авторы вводят в сюжет какое-нибудь животное, оно нравится фанатам, но сказать про него особенно нечего. В сюжете оно не участвует, моментов с ним мало, зато мерча выпускается море. Исключениями бывают спешалы. Можно вспомнить историю про кабанчика из One Punch Man, с помощью которой был раскрыт Соник. Но это большая редкость и чаще всего мы видим милых зверюшек, которые есть, но в сюжете не участвуют. С другой стороны, современные аниме пытаются эту проблему исправить. Например, в аниме “Вампир умирает первым” есть броненосец Джон и он очень хорошо вписан в сюжет. Правда, за счет того, что является разумным.

На мой взгляд, в KonoSuba стоило ввести небольшую сюжетную линию с Чомускэ или даже посвятить ему половину какого-то эпизода. Это было бы куда интереснее многих моментов из ранобэ, которые были экранизированы.

4.Дизайн “Крушилы” разочаровывает Первый показ "Крушилы" зрителям“Крушила” это ходячая крепость, которая в мире сериала вышла из под контроля и стала бегать по миру и уничтожать все вокруг. Из-за защитного барьера и оружия, она стала непобедимой и непредсказуемой угрозой для жителей мира. Поэтому люди просто следят за её перемещением и уходят с ее пути, когда она приближается.

Впервые о “Крушиле”мы узнаем у доски заданий, в гильдии авантюристов. Там висит стильный листок задания, на котором изображена забавная конструкция. Точнее, её силуэт. Он причудливый и выглядит весьма интересно. Мэгумин добавляет, что “дети её просто обожают”. В этот момент очень хочется увидеть эту ходячую крепость. Она кажется чем-то интересным и необычным. Возможно, она выглядит как ходячий замок из аниме Хаяо Миядзаки или просто имеет крутой дизайн, как в играх Machinarium и American McGee’s Alice. Такие мысли возникают о ней. Что если слухи о её опасности преувеличены? И герои смогут её успокоить и взять под управление. Мне безумно хотелось увидеть “Крушилу”, но казалось, что этого не произойдет.

Увы, когда “Крушила” все таки появилась в аниме, я был разочарован. Это был просто стремный огромный паук, брюшко которого слегка напоминало крепость. Ничего общего с забавным силуэтом на листке в гильдии он не имел. Я не понимаю, зачем было делать настолько банальный и скучный дизайн крепости, если все указывало на то, что это что-то необычное? Однозначный минус аниме.

3.Казума Сато скучный и не прописанный персонаж



Мне очень нравятся персонажи исекаев. Они всегда находят себе интересные занятия, бросаются в гущу событий и по максимуму используют возможности нового мира. Они превосходно прописаны, у них четкие, интересные характеры. Их тяжело перепутать друг с другом. Осторожный и мудрый стратег Момонга из “Оверлорда”, решительные и дерзкие геймеры Сора и Широ из NGNL, добрая и трудолюбивая Адзуса из “Я убивала слизней 300 лет”, веселый и заботливый вендинговый автомат Боксо из “Я переродился торговым автоматом”, увлеченный прокачкой меч Мастер из “О моем перерождении в меч”, и даже маниакально одержимый играми Дядя из “Дядя из другого мира”. Все они очень крутые и интересные.

Персонажи аниме KonoSuba тоже очень интересные. Они прекрасно прописаны и умело раскрыты. Все, кроме Казумы. Да, он геймер, любит аниме и RPG, берет предзаказы игр… Но на этом его прописанность заканчивается. Я впервые встретил в аниме персонажа, о котором нечего сказать. Он совершенно не интересен на роли главного героя и у меня нет ощущения, что он прописан хотя бы на минимальном уровне. Ему не хочется сочувствовать, его не интересно наблюдать, он буквально не вписывается в это прекрасное аниме. Вокруг него собрались прекрасные девушки, ему помогают сильнейшие генералы Короля демонов, он буквально становится непобедимым. Но достоин ли он всего этого? Нет.

Многие фанаты уверяют, что Казума это хинедере* и ставят его в один ряд с Кеном из “Меланхолии Харухи Судзумии” и Хотаро из “Хеки”. Вот только ничего общего с ними он не имеет. Хотаро это буквально молодой Шерлок Холмс, а Кен это человек с четкими убеждениями, который постоянно рефлексирует. Даже если ничего не происходит, он все время в раздумье.

Много ли думает Казума? Судя по аниме, не думает вообще. Точнее, иногда, когда сценаристу удобно, он вдруг задается вопросами, как дальше жить. При этом, все его поступки максимально глупые и бессмысленные. Сначал он тащит с собой Акву, вместо ценного навыка или артефакта, а потом ноет про баланс и японских читеров. Ведет себя отвратительно с Сэной, тем самым подвергая себя опасности. И даже когда друзья хотят ему помочь, он часто игнорирует их попытки. Даже в случае с лягушками, интеллектуал-хинедере не смог придумать способа их простого уничтожения, хотя их было много и это могло помочь им заработать.

Все раскрытие Казумы сводиться к тому, что он лениться и ворчит. Его победы над боссами не выглядят как что-то интересное и особенное. Когда сценаристу удобно, Казума становиться воином, лучником, кузнецом или изобретателем. Но сам по себе Казума никак себя не проявляет, за исключением небольшое числа случаев. Это персонаж без малейшего ядра индивидуальности. У него нет увлечений, точек зрения, какого-то четкого желания, он просто лениво и неохотно плывет по течению сюжета.

Будь на месте Казумы тот же Кен или Хотаро, мы бы получили интересного героя с уникальным подходом к проблеме. А так у нас просто есть персонаж, который ничем, кроме едких фраз и шуток, которые про него придумывают другие герои, не примечателен. Именно такие главные герои и приводят к тому, что качество ранобэ, манги и аниме падает. А вовсе не исекаи и гаремники тому виной, как любят утверждать анимешники. Потому что таким историям начинают подражать другие авторы. И вместо ярких, интересных и запоминающихся героев, создают пустые образы.

*Xинедере - пессимистичные, циничные, ворчливые, раздражительные и ленивые персонажи, у которых есть положительная сторона. Зачастую, они имеют героические черты и действуют на всеобщее благо.

2.Неподходящие и скучные боссы Вердия это злодей, которого реально жалко. По крайней мере, сначалаБоссов KonoSuba можно разделить на два типа. Первые — невероятно интересные, хорошо прописанные персонажи, битвы с которыми кажутся неуместными. Потому что они не являются настоящими злодеями. Они нужны лишь для того, чтобы Казума стал победителем генералов Короля демонов. Это Вердия и Ванир. Я уверен, что можно было еще в ранобэ продумать сюжет так, чтобы избежать битвы. Если с Вердией все более менее логично, то махач с Ваниром кажется надуманным и бессмысленным. И созданным исключительно ради конфликта с маской и шутки у двери.

Чем-то Ванир напоминает Доктора Ливси

Второй тип противником это скучные персонажи, битвы с которыми затянуты и неинтересны. Это Сильвия и Ганс. Как по мне, даже монстр очаровывающий путников из третьего сезона превосходит их двоих в тысячу раз. Ганс очень плохо прописан. Мы буквально видим персонажа, который просто не любит город. И все. А битва с ним мало того, что скучная из-за постановки, так ещё и испорчена неуместно вставленной в нее веселой песенкой. А не лучше ли было поставить драматическую мелодию, которая бы подчеркивала напряженность и сложность битвы?

Злодей, которого мы заслужили (нет)

Если бы будете смотреть второй сезон KonoSuba, советую вместо битвы с Гансом включить конец короткометражки Expiration Date по игре Team Fortress 2. Идеальный пример того, как надо режиссировать битвы с большими зубастыми монстрами. Сюжеты битв похожи, только в Expiration Date и музыка подходящая и постановка идеальная. А в KonoSuba битва больше похожа на рекламный ролик какой-нибудь шоколадки. Но стоит признать, шутка в конце классная.

Что касается Сильвии, это персонаж одной шутки. Больше о ней сказать нечего, сразу после просмотра фильма я забыл что это за персонаж и о чем был фильм. Помню только шутку про код и немного моментов с Юн-юн.

Мне кажется, автору ранобэ стоило сразу отказаться от битв с боссами и заменить их на что нибудь другое. А все битвы оставить для более мелких противников.

1.Первый сезон скучно смотреть



Наконец, мы добрались до самой большой проблемы этого аниме. Это первый сезон. Я знаю, что фанаты KonoSuba недолюбливают второй и третий сезоны. И это странно. Именно во втором сезоне KonoSuba появляется превосходная постановка и аниме становится невероятно увлекательным. Более того, оно больше напоминает классические исекаи. Третий сезон тоже крайне сильный, пусть местами и нарушается логика. Эндинг в нем просто великолепен.

Но чтобы добраться до них, нужно посмотреть первый сезон. И сделать это крайне трудно. Я бросал первый сезон много раз. И долго не мог найти причину этому. Наконец, до меня дошло, что причина кроется в сочетании нескольких факторов.

Скучный главный герой, слабая постановка многих моментов, нелогичный монтаж, отсутствие элементарной логики в происходящем, отсутствие типичных для фэнтези моментов. Перечислять можно долго, но факт в том, что второй и третий сезон подобных проблем почти не имеют.

Простой пример — между сценой, когда Аква и Казума приходят в гильдию и сценой, где Аква простит у последователя денег не происходит ничего интересного. Так что мешало объединить эти сцены в одну, чтобы зритель не скучал? Момент, когда герои устраиваются на стройку подается как нарезка моментов, будто это опенинг. Но зачем совать подобную вещь ближе к самому концу, если её можно было как флешбэк поставить в самый конец, чтобы подчеркнуть, что герои вначале вели отнюдь не геройский образ жизни? Но нет, в конце нам показывают совершенно сухой на эмоции момент у фонтана. Было бы логично поменять их местами. А до этого просто показать, что Аква и Казума пришли на стройку, устали там и решили стать охотниками на монстров. И уже эта нарезка логично бы завершила первую серию.

Дальше идет момент с Аквой на озере, из которого совершенно не понятно, почему она словила депрессию. Хорошо хоть герой с мечом привносит в историю что-то интересное.

Эрис милейший и интереснейший персонаж истории, помогающий раскрыть Казуму

Смотря первый сезон кажется, будто катаешься на американских горах. То нереально крутое интересное аниме, то скучно, просто жуть. По-настоящему интересным аниме становится ближе к концу. Сценаристов будто подменяют. Серии про особняк, суккубов и финал реально хорошие. Появление Эрис в сюжете тоже делает аниме чуть интереснее. В её присутствии даже Казума становится больше похож на настоящего героя исекая. Он оживляется, становится эмоциональным.

Другая проблема первого сезона — логика. Я видел много исекаев и KonoSuba самый нелогичный. К примеру, гигантские жабы. Неужели никто не додумался скармливать им муляжи? Хотя бы Казума мог придумать способ охоты на них, ведь из аниме видно, что он без труда мочил их. Это мог быть первый хороший заработок, ведь жаб много.

Если Аксель город новичков, то где мелкие монстры? Не у всех же героев есть броня и ценные артефакты или хотя бы мечи, чтобы уничтожать жаб. Да и жабы это сезонная проблема.

Другая проблема логики — снежные духи. Если зима в мире аниме невероятно суровая, а смерть одно снежного духа сокращает её на половину дня, почему не появилась народная традиция охоты на этих духов? Все бояться Мороза? Но ведь в аниме видно, что его легко можно обмануть. За столько лет существования мира никто не понял этого?

Непонятно, почему Аква так расстраивается из-за костра. Я все понимаю, это раскрытие персонажа, конфликт, все дела. Но неужели у их соседей нет костров, свечей или факелов? Что мешает пойти и попросить поджечь лучинку?

Почему между Аквой и Казумой не возникли романтические чувства и симпатии за период, пока они жили в конюшне? Это было бы логичнее. Мы видим лишь привязанность Аквы к Казуме, которое вполне обосновано сюжетом. Но сам Казума будто и не провел первые недели в мире с Аквой, он весьма жесток к ней. С точки зрения логики KonoSuba очень слабое аниме.

Наконец, когда ты смотришь первый сезон KonoSuba, ты не видишь того, что ожидаешь от исекая. И это тоже добивает первый сезон. Ты ждешь пока герои пойдут мочить мелких монстров, начнут исследовать подземелья, встретят персонажей, которые попали в беду. Но ничего этого мы не видим. KonoSuba идет своим путем. И не всегда он выглядит как что-то интересное.

Второй и третий сезоны дают как раз ожидаемые приключения.

Полуночный итог



Если вам после прочтения блога показалось, что KonoSuba это плохое аниме — это не так. Это потрясающее аниме. И я очень рад, что познакомился с ним. И оно по праву занимает высокие места многих аниме топов. Хотя в нем и есть минусы, это ни в коем случае не принижает всех его плюсов. Я бы оценил его на твердую пятерку с плюсом.

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