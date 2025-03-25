Я до сих пор не понимаю, зачем люди играют на пиратке Quake Champions



Пиратство и гейминг - неразделимое целое. Трудно найти геймера, который хотя бы раз в жизни не качал пиратку. Подобно спутнику, пиратство сопровождает планету геймерства всю её историю. Кто-то играет только на пиратке. А кто-то только на лицензии. Я из вторых. И в этом блоге, я хотел бы рассказать, почему выбрал лицензию.

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1.Экономия времени и удобство Качать пиратку такого объема? Спасибо, я пас. Одолжил игру у другаОдин из главных плюсов лицензированных игр это быстрота их установки и простота хранения. Встретить лицензированную игру, которая имеет проблемы с установкой и хранением очень тяжело. Все, что вам нужно для установки легальной копии игры на компьютер из игрового сервиса - сделать пару кликов.

С пираткой так не получится. Вам нужно скачать файлы установки или репак, распаковать, установить, активировать. Только после этого можно запустить игру и не факт, что игра будет работать. Ряд пиратских игр так любят заполнять файлами установки папку temp, что забивают весь диск и не могут продолжить установку. Репак, что распаковывался полчаса, может вообще не запуститься.

Многие раздачи сегодня раздаются в сыром виде. Поверх них нужно накатить еще патчи. Это требует времени, но пользователям подобных релизов кажется все равно. Время, которое они могли потратить на игру, они тратят на возню с пираткой.

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Исключение есть. Это портативные версии. Но они есть не у всех игр.

Мне куда важнее быстро скачать, обновить и запустить игру, чем бесплатно, но долго настраивать и устанавливать пиратку. А потом люди ещё удивляются - где брать время на фильмы, книги и комиксы?

2.Влияние на “малый рынок” игр

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У многих геймеров присутствует желание поддержать любимого разработчика. Это похвальное стремление, жаль только геймеры не понимают, что деньги получает издатель, а не разработчик. Кроме того, какого-то реального влияния их деньги на индустрию не оказывают. “Проголосовать рублем” за хорошие игры при всем желании не получиться. Ведь в “большой игровой индустрии” все решают инвесторы и акционеры. И часто их идеи идут вразрез с желаниями игроков.

Вспомните, как геймеры любили Mass Effect и Dragon Age. Они покупали по десятку копий этих игр на разные платформы. Помогло ли это будущему серии? Нет. Mass Effect: Andromeda даже игрой назвать тяжело. А Dragon Age: The Veilguard это игра, на которой ощущается печать бремени творческого выгорания и безыдейности.

Но я все равно стараюсь поддержать разработчиков. Но не крупных, а небольших. Инди-разработчиков, которые делают игры только для геймеров. Для них любая проданная копия важна. И покупая их игру(даже на скидках), я помогаю им создавать новые игры и тем самым влияю на “малый рынок игр”. Так хороших игр становится больше, а разработчики получают награду за свой труд и не работают в пустую. Только благодаря сознательности геймеров живут малопопулярные, но интересные жанры игр. Недавно я писал о таких играх из Бразилии. Там игры по-прежнему делают увлеченные разработчики, которые хорошо понимают, чего хотят геймеры.

Postal 4 плохо оптимизирован, но чертовски хорош. Достойное продолжение серии

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Хороший пример тому серия игр и франшиза Postal в целом. Одни только продажи Postal 2 в Steam и GOG позволили появиться новым играм серии, цифровым релизам саундтреков и новому мерчу. А сами RWS стали снимать больше рекламных роликов. При этом, RWS это известная по меркам индустрии компания. Представьте, как важны деньги для разработчиков, которых никто не знает? Я никогда не упускаю возможности купить игру от разработчика-одиночки, ведь я понимаю, что помогаю ему делать игры лучше. Он сможет нанять художника и композитора, купит более современные программы для разработки.

Door Kickers: Action Squad

Есть другой пример. Я не люблю игру Door Kickers: Action Squad, она мне кажется слишком сложной. Но я специально купил ее ещё и на Switch, чтобы поддержать издателя в разработке Door Kickers 2. И оно того стоило. Door Kickers 2 потрясающая тактика, после которой никакой современный мейнстримные стратегии даром не нужны.

Я очень рад, что серию шмапов Samurai Aces можно купить на ПК

Также можно отметить западные релизы японских игр. Если японское издательство открыло западный филиал и издает редкие, необычные и нишевые игры без вырезания важного контента, такие релизы нужно поддерживать. Японские издатели думают, что их игры не интересны на Западе. Поэтому множество замечательных игр не попали на ПК до сих пор. Или попали с кучей изменений и вырезанным контентом. Покупая различные японские игры, мы меняем положение дел на рынке. Изменения заметны. Уже сейчас в Steam и GOG появилось много необычных новелл, шмапов и японских инди-игр.

3.Радость и муки покупки

Я вряд ли смог бы купить Tekken 7, если бы не скидки в магазинеДовольно странно, что многие блоги о плюсах и минусах лицензии никогда не указывают такой важный фактор, как радость покупки. Неужели вы ничего не испытываете, когда покупаете игры? Мне очень нравится покупать игры, забивать корзину Steam недорогими инди-играми(не трэш-пазлами, а именно играми) на распродажах, покупать долгожданные продолжения культовых серий, копаться в развалах уцененных диков в обычных магазинах.

Иногда бывает, что денег немного и нужно выбрать что-то одно. Эти муки выбора помогают лучше узнать игры, ведь я начинаю смотреть на них обзоры и читать все, что про них написали другие геймеры. Так я лучше начинаю разбираться в играх и заодно понимаю, какие игры мне больше нравятся и подходят.

Сам момент покупки часто остается в памяти и становится предметом ностальгии. До сих пор помню солнечный день, когда за 99 рублей в магазине я купил Fallout 4, а через пару месяцев, в сильный дождь, забежал за Tekken 7. Или, например, зимняя распродажа в Steam 2013 года. Безумно красивые арты со снежными шарами, уникальные предметы для игр, куча интересных игр на скидках. Я позвонил другу в 2 часа ночи и мы обсуждали скидки. Мы много шутили, кидали друг другу мемы и нашли много новых для себя игр.

Если бы я пиратил, то не мог испытать эту простую, но яркую и искреннюю радость приобретения хорошей игры. Впрочем, касается это не только игр. Сегодня я купил для Counter Strike 2 скин за 7 рублей. Он простой, но красивый, мне он очень понравился, поскольку напоминает оформление коробки первой Half Life. Мелочь, а приятно.

Я понимаю людей, у которых нет денег на игры. Но этот пункт скорее для тех, у кого деньги есть, но они до сих пор предпочитают пиратство.

4.Доступность игр

Еще одна вещь, которая заставила меня выбрать лицензию, это доступность игр. Хорошие скидки, постоянные бесплатные раздачи и подписки делают игры одним из самых недорогих и доступных развлечений. Добавьте сюда частный рынок ключей и систему обменов гифтами и получите массу вариантов получить нужную игру.

Я понимаю, что свежие ААА-игры все равно тяжело покупать. Особенно, если их нет в Game Pass. Но игр много и всегда есть возможность подождать, после чего купить нужную игру на скидке. Либо расшарить её у лучшего друга. Нужность пиратки при этом полностью исчезает. Ты просто не успеваешь играть в лицензию.

5.Огромный выбор бесплатных и free-2-play игр, моды

Splitgate похожа на смесь Halo, Portal и Quake

Еще одна причина отказаться от пиратки заключается в изобилии бесплатного легального игрового контента. Многие free-2-play очень хороши и не уступают платным по качеству и интересности. Я до сих пор играю в Quake Champions, Team Fortress 2, Soldat, Splitgate, Warframe, Unturned и Realm of the Mad God Exalt. Премиум в этих играх стоил немного, а во многих он вовсе не нужен. Counter Strike 2 с ботами тоже не плох.

Для многих недорогих игр, таких как Half Life 2 и Portal есть куча крутых модов. А полностью бесплатных и интересных игр в Steam, GOG и Itch столько, что за всю жизнь не пройти. Так зачем рисковать, качать непонятно какую пиратку, если есть бесплатная, легальная альтернатива? Часто с культовым статусом и очень высоким качеством исполнения.

6.Демо-версии и стримы



Некоторые игроки объясняют свое использование пиратских игр тем, что они узнают, что представляет собой игра. Я для этих целей использую демо-версии, которые за последние лет семь снова стали распространенным явлением в индустрии. Во многом, этому способствовал Steam с функцией возврата средств и фестивалем “Играм быть”.

Если демо-версии нет, то многие игры вполне можно оценить по стримам и обзорам. Особенно это касается казуальных игр, визуальных новелл и хорроров.

7.Патчи от сообщества и мастерская Steam

Часто геймеры бояться покупать старые игры из-за того, что те не запускаются на современных системах. И предпочитают пиратки-сборки, в которых помимо игры есть еще и патч от сообщества, делающий игру рабочей даже на Windows 11. Вот только что мешает скачать этот патч и поставить на лицензию?

На мой взгляд, старые игры не стоят так дорого, чтобы рисковать и качать непонятные сборки. К тому же патчи бывают и для современных игр. Они добавляют контент, локализацию или исправляют управление. Многие патчи уже присутствуют в мастерской Steam и установить их очень просто.

Кстати, именно мастерская Steam упрощает использование модов. Я не очень любил устанавливать моды по типу “замени главного героя на Мику Хацуне” из-за того, что на их установку уходит много времени. Мастерская Steam упростила этот процесс до одного клика мышки. А вот на пиратке нужно повозиться.

8.Цифровое коллекционирование За каждой вещью из моего инвентаря стоит какая-то история или памятная дата. И я очень ценю ихКоллекционирование всегда считалось делом людей увлеченных и эрудированных. Марки, монеты, винил, кассеты, книги, куклы, игрушки, роботы, минералы, фарфоровые фигурки, картриджи - чего только не коллекционировали люди. Но в XXI веке коллекционирование все чаще переходит в цифровой формат. Люди коллекционируют записи редких программ, любительские озвучки аниме и фильмов, подкасты, цифровой арт и косплей, плагины для программ и редкий софт. Люди собирают даже мемы и сетевой фольклор.

Но не последнюю роль в современном цифровом коллекционировании играют игровые компании. Многие из них выпускают предметы, которые существуют только в игровых сервисах, но при этом имеют огромную ценность.

Одна из причин, почему мне не интересна пиратка, это полное отсутствие этой среды для собирательства. Когда ты пират, тебе негде собирать фоны и значки из любимых игр, нужно искать место, где ты будешь хранить бонусные материалы, у тебя нет скинов и персонажей. А для меня все это является огромной ценностью.

Большинство предметов, что лежит в моем Steam-инвентаре не стоят дорого. Но они важны для меня, поскольку связаны с памятными событиями. Какие-то получены на событиях и распродажах, какие-то получены в сложных квестах. Что-то мне подарили друзья. А что-то я купил сам из-за внешнего вида.

Те же наклейки в Counter Strike 2 часто стоят копейки. За рубль можно купить пять штук, а то и больше. Мне очень нравится с помощью них менять внешний вид недорогих скинов. Также я очень люблю покупать сувенирные оружия с золотыми наклейками и выбирать те, где значки наиболее удачно расположены. Редкие предметы в Team Fortress 2 вообще тема огромная, ей посвящено море роликов и подкастов. С точки зрения многих пиратов все это полная ерунда, но для меня это важные вещи. Которые не только делают игры интереснее, но и заставляют меня лучше изучать их историю.

Маскот видеокарты Radeon для QC. Автор модели - Ebrahim Diba



Есть цифровое коллекционирование, напрямую связанное с железом. Это AMD-коды и Alienware-контент. Обычно это какие-то скины или дополнения, которые можно получить только при покупке продукции этих компаний. И у них есть много почитателей, собирающих любые подобные коды. А есть еще коллекционирование ключей от бета-версий.

Будучи пиратом я был бы отрезан от всего этого. А ведь для меня эти вещи крайне важны и они действительно меня радуют. Когда я смотрю на коллекцию своих значков и фонов, на меня огромным цунами обрушивается волна воспоминаний. Ведь это не просто картинки, а моя игровая история, ее периоды и моменты.

9.Надежность и стабильность Одна из самых больших проблем, которая преследует пиратские раздачи это их закрытие и постепенное умирание. Зачастую лучшая раздача игры, что есть на трекере попросту теряет всех сидеров или просто закрывается. А вместо нее появляются несколько десятков раздач сомнительного качества. Бывает, что раздача, которая всем нравилась, вдруг пропадает и на ее месте возникает нечто нерабочее и сомнительное.

Лицензированные копии обычно стабильны и надежны. Я могу вспомнить всего пять случаев, когда лицензия прекращала запускаться или вообще исчезала из библиотеки. При этом, говорить о закрытии игровых сервисов просто не имеет смысла. Да, я терял библиотеки игр в закрытых сервисах. Много раз. Но при этом, я также смог сохранить много хороших игр. В том числе в старых версиях, благодаря сервисам, которые работают и будут работать в будущем.

Я никогда не поверю, что Steam, GOG, Origin, Uplay или EGS закроются. Более того, как раз из-за боязни новых сервисов я часто лишался выгодных раздач и предложений. Когда Bethesda раздавала коллекцию Quake в своем лаунчере, я подумал что эти копии будут ничем не лучше пиратки. Но в итоге их позволили перенести в Steam, а часть игр получила ремастеры. В итоге те, кто получил игры в Bethesda-лаунчере, сэкономили около тысячи рублей. Да и в целом, Bethesda-лаунчер помогал экономить за счет кодов для Windows, даже если вы играли в Steam.

Выбирая между риском получить закрытие любимой раздачи или надежным, как часы игровым сервисом, я выберу последнее.

10.Онлайн, обновления и события И завершить свой блог я хотел бы самой крутой вещью, которая есть далеко не у каждой пиратской копии. Речь идет о контенте, который игра получает, находясь в онлайне. Начнем с самого простого - лицензия обновляется сама и на это уходит мало времени. Многие пиратки вообще нельзя обновить. Их нужно перекачивать заново. А если учесть, что размеры современных игр просто огромные, подобные манипуляции превращаются в мучение.

Более необычная вещь - временные события. В пиратке их часто не бывает вообще, а на лицензии их можно встретить среди мультиплеерных и одиночных игр. На время игра меняется и предлагает вам новый, уникальный контент. Первоапрельские и хэллоуинские обновления это классика. Часто их добавляют в игру на короткое время и лишь игроки лицензионных версий могут увидеть их. Бывают и другие обновления, часто являющиеся частью события для сообщества.

Некоторые люди до сих пор играют в пиратский Tf2. А ведь лицензия бесплатна и там дают подарки на Новый Год

Стоит заметить, что многие пиратские копии содержат весь контент, который когда-либо выходил в игре. Это огромный плюс и я могу только сказать спасибо тем, кто делает такие репаки. Это не только позволяет сохранить историю игры, но и дает возможность игрокам, которые не застали обновление, увидеть его своими глазами и поиграть. Но мне такой подход не подходит. Я предпочитаю получать обновления в период их актуальности, участвовать в событиях и играть в ARG. Кроме того, многие лицензии позволяют получить старый контент с помощью консольных команд и патчей.

Но это лишь одна сторона онлайна. Благодаря онлайн функционалу Steam даже в одиночную игру можно позвать друга и играть вдвоем. Есть такие функции, как семейная группа, благодаря которой ваши копии игр могут использовать ваши родственники и друзья. Таким образом, ваша лицензия превращается в лицензию для нескольких человек.

На этом все. Расскажите о том, почему вы выбрали или не выбрали лицензионные версии игр в комментариях.