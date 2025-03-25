Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр

Я каждый день играю в игры. И никогда не использую пиратки. В этом блоге я расскажу, почему принял такое решение и уже десять лет не пользуюсь пиратскими копиями игр
22

Я до сих пор не понимаю, зачем люди играют на пиратке Quake Champions

Пиратство и гейминг - неразделимое целое. Трудно найти геймера, который хотя бы раз в жизни не качал пиратку. Подобно спутнику, пиратство сопровождает планету геймерства всю её историю. Кто-то играет только на пиратке. А кто-то только на лицензии. Я из вторых. И в этом блоге, я хотел бы рассказать, почему выбрал лицензию. 

реклама



1.Экономия времени и удобствоКачать пиратку такого объема? Спасибо, я пас. Одолжил игру у другаОдин из главных плюсов лицензированных игр это быстрота их установки и простота хранения. Встретить лицензированную игру, которая имеет проблемы с установкой и хранением очень тяжело. Все, что вам нужно для установки легальной копии игры на компьютер из игрового сервиса - сделать пару кликов. 

С пираткой так не получится. Вам нужно скачать файлы установки или репак, распаковать, установить, активировать. Только после этого можно запустить игру и не факт, что игра будет работать. Ряд пиратских игр так любят заполнять файлами установки папку temp, что забивают весь диск и не могут продолжить установку. Репак, что распаковывался полчаса, может вообще не запуститься. 

Многие раздачи сегодня раздаются в сыром виде. Поверх них нужно накатить еще патчи. Это требует времени, но пользователям подобных релизов кажется все равно. Время, которое они могли потратить на игру, они тратят на возню с пираткой. 

реклама



Исключение есть. Это портативные версии. Но они есть не у всех игр. 

Мне куда важнее быстро скачать, обновить и запустить игру, чем бесплатно, но долго настраивать и устанавливать пиратку. А потом люди ещё удивляются - где брать время на фильмы, книги и комиксы?

2.Влияние на “малый рынок” игр

реклама



У многих геймеров присутствует желание поддержать любимого разработчика. Это похвальное стремление, жаль только геймеры не понимают, что деньги получает издатель, а не разработчик. Кроме того, какого-то реального влияния их деньги на индустрию не оказывают. “Проголосовать рублем” за хорошие игры при всем желании не получиться. Ведь в “большой игровой индустрии” все решают инвесторы и акционеры. И часто их идеи идут вразрез с желаниями игроков. 

Вспомните, как геймеры любили Mass Effect и Dragon Age. Они покупали по десятку копий этих игр на разные платформы. Помогло ли это будущему серии? Нет. Mass Effect: Andromeda даже игрой назвать тяжело. А Dragon Age: The Veilguard это игра, на которой ощущается печать бремени творческого выгорания и безыдейности. 

Но я все равно стараюсь поддержать разработчиков. Но не крупных, а небольших. Инди-разработчиков, которые делают игры только для геймеров. Для них любая проданная копия важна. И покупая их игру(даже на скидках), я помогаю им создавать новые игры и тем самым влияю на “малый рынок игр”. Так хороших игр становится больше, а разработчики получают награду за свой труд и не работают в пустую. Только благодаря сознательности геймеров живут малопопулярные, но интересные жанры игр. Недавно я писал о таких играх из Бразилии. Там игры по-прежнему делают увлеченные разработчики, которые хорошо понимают, чего хотят геймеры. 

Postal 4 плохо оптимизирован, но чертовски хорош. Достойное продолжение серии

реклама



Хороший пример тому серия игр и франшиза Postal в целом. Одни только продажи Postal 2 в Steam и GOG позволили появиться новым играм серии, цифровым релизам саундтреков и новому мерчу. А сами RWS стали снимать больше рекламных роликов. При этом, RWS это известная по меркам индустрии компания. Представьте, как важны деньги для разработчиков, которых никто не знает? Я никогда не упускаю возможности купить игру от разработчика-одиночки, ведь я понимаю, что помогаю ему делать игры лучше. Он сможет нанять художника и композитора, купит более современные программы для разработки. 

Door Kickers: Action Squad

Есть другой пример. Я не люблю игру Door Kickers: Action Squad, она мне кажется слишком сложной. Но я специально купил ее ещё и на Switch, чтобы поддержать издателя в разработке Door Kickers 2. И оно того стоило. Door Kickers 2 потрясающая тактика, после которой никакой современный мейнстримные стратегии даром не нужны. 

Я очень рад, что серию шмапов Samurai Aces можно купить на ПК

Также можно отметить западные релизы японских игр. Если японское издательство открыло западный филиал и издает редкие, необычные и нишевые игры без вырезания важного контента, такие релизы нужно поддерживать. Японские издатели думают, что их игры не интересны на Западе. Поэтому множество замечательных игр не попали на ПК до сих пор. Или попали с кучей изменений и вырезанным контентом. Покупая различные японские игры, мы меняем положение дел на рынке. Изменения заметны. Уже сейчас в Steam и GOG появилось много необычных новелл, шмапов и японских инди-игр. 

3.Радость и муки покупки

Я вряд ли смог бы купить Tekken 7, если бы не скидки в магазинеДовольно странно, что многие блоги о плюсах и минусах лицензии никогда не указывают такой важный фактор, как радость покупки. Неужели вы ничего не испытываете, когда покупаете игры? Мне очень нравится покупать игры, забивать корзину Steam недорогими инди-играми(не трэш-пазлами, а именно играми) на распродажах, покупать долгожданные продолжения культовых серий, копаться в развалах уцененных диков в обычных магазинах. 

Иногда бывает, что денег немного и нужно выбрать что-то одно. Эти муки выбора помогают лучше узнать игры, ведь я начинаю смотреть на них обзоры и читать все, что про них написали другие геймеры. Так я лучше начинаю разбираться в играх и заодно понимаю, какие игры мне больше нравятся и подходят.

Сам момент покупки часто остается в памяти и становится предметом ностальгии. До сих пор помню солнечный день, когда за 99 рублей в магазине я купил Fallout 4, а через пару месяцев, в сильный дождь, забежал за Tekken 7. Или, например, зимняя распродажа в Steam 2013 года. Безумно красивые арты со снежными шарами, уникальные предметы для игр, куча интересных игр на скидках. Я позвонил другу в 2 часа ночи и мы обсуждали скидки. Мы много шутили, кидали друг другу мемы и нашли много новых для себя игр. 

Если бы я пиратил, то не мог испытать эту простую, но яркую и искреннюю радость приобретения хорошей игры. Впрочем, касается это не только игр. Сегодня я купил для Counter Strike 2 скин за 7 рублей. Он простой, но красивый, мне он очень понравился, поскольку напоминает оформление коробки первой Half Life. Мелочь, а приятно. 

Я понимаю людей, у которых нет денег на игры. Но этот пункт скорее для тех, у кого деньги есть, но они до сих пор предпочитают пиратство. 

4.Доступность игр

Еще одна вещь, которая заставила меня выбрать лицензию, это доступность игр. Хорошие скидки, постоянные бесплатные раздачи и подписки делают игры одним из самых недорогих и доступных развлечений. Добавьте сюда частный рынок ключей и систему обменов гифтами и получите массу вариантов получить нужную игру. 

Я понимаю, что свежие ААА-игры все равно тяжело покупать. Особенно, если их нет в Game Pass. Но игр много и всегда есть возможность подождать, после чего купить нужную игру на скидке. Либо расшарить её у лучшего друга. Нужность пиратки при этом полностью исчезает. Ты просто не успеваешь играть в лицензию. 

5.Огромный выбор бесплатных и free-2-play игр, моды

Splitgate похожа на смесь Halo, Portal и Quake

Еще одна причина отказаться от пиратки заключается в изобилии бесплатного легального игрового контента. Многие free-2-play очень хороши и не уступают платным по качеству и интересности. Я до сих пор играю в Quake Champions, Team Fortress 2, Soldat, Splitgate, Warframe, Unturned и Realm of the Mad God Exalt. Премиум в этих играх стоил немного, а во многих он вовсе не нужен. Counter Strike 2 с ботами тоже не плох. 

Для многих недорогих игр, таких как Half Life 2 и Portal есть куча крутых модов. А полностью бесплатных и интересных игр в Steam, GOG и Itch столько, что за всю жизнь не пройти. Так зачем рисковать, качать непонятно какую пиратку, если есть бесплатная, легальная альтернатива? Часто с культовым статусом и очень высоким качеством исполнения. 

6.Демо-версии и стримы

Некоторые игроки объясняют свое использование пиратских игр тем, что они узнают, что представляет собой игра. Я для этих целей использую демо-версии, которые за последние лет семь снова стали распространенным явлением в индустрии. Во многом, этому способствовал Steam с функцией возврата средств и фестивалем “Играм быть”. 

Если демо-версии нет, то многие игры вполне можно оценить по стримам и обзорам. Особенно это касается казуальных игр, визуальных новелл и хорроров. 

7.Патчи от сообщества и мастерская Steam

Часто геймеры бояться покупать старые игры из-за того, что те не запускаются на современных системах. И предпочитают пиратки-сборки, в которых помимо игры есть еще и патч от сообщества, делающий игру рабочей даже на Windows 11. Вот только что мешает скачать этот патч и поставить на лицензию? 

На мой взгляд, старые игры не стоят так дорого, чтобы рисковать и качать непонятные сборки. К тому же патчи бывают и для современных игр. Они добавляют контент, локализацию или исправляют управление. Многие патчи уже присутствуют в мастерской Steam и установить их очень просто. 

Кстати, именно мастерская Steam упрощает использование модов. Я не очень любил устанавливать моды по типу “замени главного героя на Мику Хацуне” из-за того, что на их установку уходит много времени. Мастерская Steam упростила этот процесс до одного клика мышки. А вот на пиратке нужно повозиться. 

8.Цифровое коллекционированиеЗа каждой вещью из моего инвентаря стоит какая-то история или памятная дата. И я очень ценю ихКоллекционирование всегда считалось делом людей увлеченных и эрудированных. Марки, монеты, винил, кассеты, книги, куклы, игрушки, роботы, минералы, фарфоровые фигурки, картриджи - чего только не коллекционировали люди. Но в XXI веке коллекционирование все чаще переходит в цифровой формат. Люди коллекционируют записи редких программ, любительские озвучки аниме и фильмов, подкасты, цифровой арт и косплей, плагины для программ и редкий софт. Люди собирают даже мемы и сетевой фольклор. 

Но не последнюю роль в современном цифровом коллекционировании играют игровые компании. Многие из них выпускают предметы, которые существуют только в игровых сервисах, но при этом имеют огромную ценность. 

Одна из причин, почему мне не интересна пиратка, это полное отсутствие этой среды для собирательства. Когда ты пират, тебе негде собирать фоны и значки из любимых игр, нужно искать место, где ты будешь хранить бонусные материалы, у тебя нет скинов и персонажей. А для меня все это является огромной ценностью.

Большинство предметов, что лежит в моем Steam-инвентаре не стоят дорого. Но они важны для меня, поскольку связаны с памятными событиями. Какие-то получены на событиях и распродажах, какие-то получены в сложных квестах. Что-то мне подарили друзья. А что-то я купил сам из-за внешнего вида. 

Те же наклейки в Counter Strike 2 часто стоят копейки. За рубль можно купить пять штук, а то и больше. Мне очень нравится с помощью них менять внешний вид недорогих скинов. Также я очень люблю покупать сувенирные оружия с золотыми наклейками и выбирать те, где значки наиболее удачно расположены. Редкие предметы в Team Fortress 2 вообще тема огромная, ей посвящено море роликов и подкастов. С точки зрения многих пиратов все это полная ерунда, но для меня это важные вещи. Которые не только делают игры интереснее, но и заставляют меня лучше изучать их историю. 

Маскот видеокарты Radeon для QC. Автор модели - Ebrahim Diba

Есть цифровое коллекционирование, напрямую связанное с железом. Это AMD-коды и Alienware-контент. Обычно это какие-то скины или дополнения, которые можно получить только при покупке продукции этих компаний. И у них есть много почитателей, собирающих любые подобные коды. А есть еще коллекционирование ключей от бета-версий.

Будучи пиратом я был бы отрезан от всего этого. А ведь для меня эти вещи крайне важны и они действительно меня радуют. Когда я смотрю на коллекцию своих значков и фонов, на меня огромным цунами обрушивается волна воспоминаний. Ведь это не просто картинки, а моя игровая история, ее периоды и моменты. 

9.Надежность и стабильностьОдна из самых больших проблем, которая преследует пиратские раздачи это их закрытие и постепенное умирание. Зачастую лучшая раздача игры, что есть на трекере попросту теряет всех сидеров или просто закрывается. А вместо нее появляются несколько десятков раздач сомнительного качества. Бывает, что раздача, которая всем нравилась, вдруг пропадает и на ее месте возникает нечто нерабочее и сомнительное. 

Лицензированные копии обычно стабильны и надежны. Я могу вспомнить всего пять случаев, когда лицензия прекращала запускаться или вообще исчезала из библиотеки. При этом, говорить о закрытии игровых сервисов просто не имеет смысла. Да, я терял библиотеки игр в закрытых сервисах. Много раз. Но при этом, я также смог сохранить много хороших игр. В том числе в старых версиях, благодаря сервисам, которые работают и будут работать в будущем. 

Я никогда не поверю, что Steam, GOG, Origin, Uplay или EGS закроются. Более того, как раз из-за боязни новых сервисов я часто лишался выгодных раздач и предложений. Когда Bethesda раздавала коллекцию Quake в своем лаунчере, я подумал что эти копии будут ничем не лучше пиратки. Но в итоге их позволили перенести в Steam, а часть игр получила ремастеры. В итоге те, кто получил игры в Bethesda-лаунчере, сэкономили около тысячи рублей. Да и в целом, Bethesda-лаунчер помогал экономить за счет кодов для Windows, даже если вы играли в Steam. 

Выбирая между риском получить закрытие любимой раздачи или надежным, как часы игровым сервисом, я выберу последнее. 

10.Онлайн, обновления и событияИ завершить свой блог я хотел бы самой крутой вещью, которая есть далеко не у каждой пиратской копии. Речь идет о контенте, который игра получает, находясь в онлайне. Начнем с самого простого - лицензия обновляется сама и на это уходит мало времени. Многие пиратки вообще нельзя обновить. Их нужно перекачивать заново. А если учесть, что размеры современных игр просто огромные, подобные манипуляции превращаются в мучение.

Более необычная вещь - временные события. В пиратке их часто не бывает вообще, а на лицензии их можно встретить среди мультиплеерных и одиночных игр. На время игра меняется и предлагает вам новый, уникальный контент. Первоапрельские и хэллоуинские обновления это классика. Часто их добавляют в игру на короткое время и лишь игроки лицензионных версий могут увидеть их. Бывают и другие обновления, часто являющиеся частью события для сообщества. 

Некоторые люди до сих пор играют в пиратский Tf2. А ведь лицензия бесплатна и там дают подарки на Новый Год

Стоит заметить, что многие пиратские копии содержат весь контент, который когда-либо выходил в игре. Это огромный плюс и я могу только сказать спасибо тем, кто делает такие репаки. Это не только позволяет сохранить историю игры, но и дает возможность игрокам, которые не застали обновление, увидеть его своими глазами и поиграть. Но мне такой подход не подходит. Я предпочитаю получать обновления в период их актуальности, участвовать в событиях и играть в ARG. Кроме того, многие лицензии позволяют получить старый контент с помощью консольных команд и патчей. 

Но это лишь одна сторона онлайна. Благодаря онлайн функционалу Steam даже в одиночную игру можно позвать друга и играть вдвоем. Есть такие функции, как семейная группа, благодаря которой ваши копии игр могут использовать ваши родственники и друзья. Таким образом, ваша лицензия превращается в лицензию для нескольких человек. 

На этом все. Расскажите о том, почему вы выбрали или не выбрали лицензионные версии игр в комментариях. 

Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки

Теги

steam онлайн-игры лицензия пиратство в игровой индустрии критика видеоигр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
44
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
70
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
89
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спустя 900 часов игры геймер разблокировал секретную концовку в Cyberpunk 2077
21
Boeing и Airbus отказываются от алюминия, переходя на использование легких термопластов
+
Compal представила модульный ноутбук Adapt X с возможностью апгрейда
+
Владельцы GeForce RTX 3000 и 4000 недовольны тем, что NVIDIA уделяет больше времени GeForce RTX 5000
19
Автору репаков FitGirl пожертвовали более $42 000 в знак поддержки
8
Каждый пятый россиянин из сочетаний горячих клавиш использует лишь «Копировать» и «Вставить»
17
Xiaomi представила игровой смартфон Poco F7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3
+
Стоимость как минимум одной GeForce RTX 5060 от каждого вендора должна будет не превышать MSRP
15
Один из создателей GTA: Индустрия игр страдает от переизбытка проектов при ограниченной аудитории
1
Poco F7 Ultra превзошел Xiaomi 15 Ultra в первых тестах производительности с Snapdragon 8 Elite
1
Разработчики Anno 117: Pax Romana планируют развитие мореплавания и модульные корабли
2
Samsung хочет ускорить переход геймеров на мониторы с OLED-матрицами
11
TCL представила премиальный QD-Mini LED-телевизор C7K ценой 899 евро
+
Термосифонный охладитель Noctua может быть выпущен в конце 2026 года
8
Semafor: В США сократят чрезвычайные расходы за счёт снижения иностранной помощи на $2,5 млрд
+
PCI-SIG представила финальную версию спецификации PCI Express 7.0
+
Новый значок батареи Windows 11 получил 7 состояний
1
Пользователи RTX 4000 и RTX 3000 недовольны Nvidia и её методами решения проблем RTX 5000
9
MSI добавляет RTX 5080 с 24 ГБ в список видеокарт, совместимых с ее материнскими платами X870
+
Названы 5 главных функций iPhone 17 Pro
+

Популярные статьи

Почему нет смысла покупать дорогой процессор, а бюджетного Ryzen 5 7500F хватит для любых игр
74
11 надежных видеокарт с Авито для экономных игроков, которые не страшно покупать в 2025 году
65
Почему не следует удалять спам-сообщения из электронной почты
2
ТОП-11 проблем операционной системы Windows 11
99
Краткий обзор новых фильмов 2025 года (субъективное мнение)
+
Почему переданные Украине истребители F-16 неконкурентны в сравнении с Су-57 ВКС России
8
Итоги гоночного уик-энда 22-23 марта
+
Игровые консоли Xbox 360 против Sony PlayStation 3 в реалиях 2025 года
3
Выбираем оптимальный процессор для видеокарт GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT весной 2025 года
34
Почему деревья почти не живут дольше 200 лет — хотя могут
10

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
21:38
Блять, я про 300К и пишу "кроме Озона". Чекай внимательно цены в магазинах и выведи среднюю по низу, хотя бы. Из наличия, а не обещаний привезти с Авито.
Мировые цены на GeForce RTX 5090 начали стабилизироваться — видеокарта подешевела с $10 000 до $4000
Александр Устиненко
21:36
Хаха, санкции
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
Алексей Курляев
21:33
12100 - 4 ядра, сетевые игры на картах с 64 игроками типа батлы не полностью грузит 4060. Уж лучше 12400 взять. Сейчас нынче в моде 6 и 8 ядер.
Выбираем оптимальный процессор для видеокарт GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT весной 2025 года
Сергей Гончар
21:33
Полностью согласен не важно сколько ФПС в игре главное без фризов и статоров.
Почему нет смысла покупать дорогой процессор, а бюджетного Ryzen 5 7500F хватит для любых игр
Алексей Курляев
21:30
8400f это уже ддр5. Если переходить на am5, то лучше с 7500f, у него кэш полноценный и с линиями pci всё нормально. С 5600 можно перейти на 5700x3d, а владельцы 12400 на 12600k только при наличии z - ...
Выбираем оптимальный процессор для видеокарт GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT весной 2025 года
Pooppy
21:29
Смари какие прекрасные парни эти мудераторы, хочешь быть с ними?
ТОП-10 возмутительных ситуаций, связанных с компанией NVIDIA и ее продукцией
Сергей
21:29
При обработке массива - твоя дискретка - помрёт, а встройка скушает и не подавится. Сколько в твоей дискретке гибов? 24? А у встройки? Пара терабайт?
О том как новая интегрированная Radeon 8060S для ноутбуков превзошла в синтетике настольную RTX 4060
Арслан
21:21
А это к лучшему или будет ещё хуже? Все таки не забываем что Южная Корея тоже болеет коррупцией и бездельничеством...
Глава мобильного бизнеса Samsung Electronics внезапно ушёл из жизни
Nvidia&Intel Hater
21:18
Циклон Б)
Выбираем оптимальный процессор для видеокарт GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT весной 2025 года
Pooppy
21:13
Значит сделай ещё накладные шары и хлебни водки.
ТОП-10 возмутительных ситуаций, связанных с компанией NVIDIA и ее продукцией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем