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Пять загадок аниме Lycoris Recoil, которые озадачили фанатов

Могут ли резиновые пули пробить металл? Почему длина рукавов персонажей часто меняется? Эти и другие загадки озадачили фанатов аниме Lycoris Recoil. Я предлагаю рассмотреть пять самых интересных из них
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Далеко не всегда аниме является легким и понятным для понимая жанром. Еще свежи воспоминания о Serial Experiments Lain и Ergo Proxy, понимание которых было трудной задачей для зрителей. Аниме Lycoris Recoil — очень легкая для понимания история про двух напарниц. Но даже это аниме таит множество загадок, озадачивших фанатов этого тайтла. Я предлагаю рассмотреть пять из них. Но для начала, стоит рассказать о тайтле в общих чертах.

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Предупреждение: далее следуют спойлеры. Я не хочу никому испортить просмотр, но аниме вышло довольно давно и без спойлеров в данной статье не обойтись.

Знакомство с аниме


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Мир аниме Lycoris Recoil — это Япония наших дней. Но есть у нее одна интересная особенность — её полностью контролирует система слежения под названием “Радиата”. Созданная тайной государственной организацией Direct Attack, “Радиата” ищет преступников и самые опасные из них становятся целью воспитанников Direct Attack. Их называют ликорис. Это девочки-киллеры, бесшумно возникающие из тени. Они находят преступников, быстро нейтрализуют и исчезают. Никто не знает о их существовании. А даже если кто-то узнает, “Радиата” зачистит все доказательства их существования в интернете. Ликорис несут службу, спасая жизни людей из тени.

Ликорис за работой

Все ликорис являются сиротами. У них нет семьи или друзей. Только начальство и они сами. Но одной ликорис очень повезло. Будучи идеальной ликорис, она смогла покинуть Direct Attack и теперь работает в кафе с наставником, помогая людям самыми разными способами. Она преподает русский язык детям, обезвреживает бомбы, доставляет кофе и помогает иностранцам. Ее зовут Тисато Нисикиги. Она очень любит фильмы с Киану Ривзом и сама чем-то напоминает его героев. Ни одна пуля не способна ее задеть.

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Жизнь Тисато прекрасна — она делает то, что считает нужным, собирает коллекцию фильмов и окружена внимание персонала кафе. В отличие от других ликорис, она не убивает врагов. В ее пистолете резиновые пули, которые оглушают противника. Она ценит каждую жизнь, даже если перед ней настоящий злодей. Но есть одна проблема — у Тисато нет подружек. 

Но как-то раз она приходит в кафе и видит другую ликорис. Ее выгнали из Direct Attack из-за нарушения приказа и теперь она работает в кафе. Ее зовут Такина Иноуэ и она полная противоположность Тисато. Она очень дисциплинирована, у нее нет увлечений, кроме работы. Она очень серьезная и чуть что, хватает пушку. Однако, девочки хорошо ладят друг с другом и становятся лучшими подругами. И тут происходит ужасное — на ликорис кто-то начинает охоту…

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Теперь, когда мы вспомнили сюжет этого аниме, стоит поговорить о его загадках. Еще раз напомню, что они спойлерят сюжет и могут испортить впечатление от просмотра. 

Какие пули использует Тисато?

Это аниме посвящено работе девочек-киллеров, известных как ликорис. Но самая крутая ликорис Тисато никого не убивает и использует резиновые пули. И эти пули ведут себя странно. В одном из эпизодов они пробивают металлическую дверь машины. Фанаты задались вопросом — если пуля может пробить дверь машины, можно ли считать ее безопасной для человека? Ведь Тисато стремиться спасти жизни и лишь оглушает врагов. 

Chisato's Handgun Gas Blowback Pistol от Tokyo Marui Airsoft

Было выдвинуто много теорий. Согласно одной, пули были сделаны из нанотехнологичного материала, который не наносит вреда людям и животным, но наносит усиленный урон по твердым поверхностям. С точки зрения сеттинга аниме это нереально — действие аниме происходит в наши дни. Другая версия предполагает наличие в пистолете Тисато двух режимов — обычного и усиленного, который и позволяет пробивать металл. 

Проблема в том, что пистолет Тисато известен — это слегка измененная страйкбольная пушка компании Tokyo Marui Airsoft — Strike Warrior Gas BlowBack. И никаких режимов у него нет. Маловероятно, что для аниме было придумано такое объяснение. К тому же, специальная версия пистолета из аниме продается в открытой продаже и там тоже нет никаких режимов. Коллекционеры ничего такого в этой реплике не обнаружили.

Вот видео этого момента. Красные шлейфы - не кровь, а разбившиеся в пыль пули.


Есть экзотическая теория согласно которой, это сатира на качество азиатских машин. Наконец, самая реалистичная версия гласит — это сделано просто для крутости сцены и никакой логики в происходящем нет. Для аниме, которое весьма серьезно подходит к технической части, это плохое объяснение, но похоже, самое логичное. 

Как Уолнат мог быть старым хакером?

Логотип легендарного хакера Уолната

Одна из самых больших загадок аниме связана с личностью легендарного хакера золотого века интернета — Уолната. Он стал легендой ещё в 90-х годах и все считают его стариком. Однако, из аниме мы узнаем, что Уолнат это юная девушка по имени Куруми, которая явно родилась после 2000-го года. Как такое может быть? 

Куруми 

Одна из фанатских теорий гласит, что Уолнат это продвинутый искусственный интеллект, который появился в 90-х и сбежал от создателей. Но Куруми удалось его взломать и забрать имя себе. Это объясняет ее взлом Радиаты, до которого не смог додуматься даже Робота, лучший хакер Японии. Другая версия подразумевает, что кто-то передал личность Уолната Куруми сознательно. Так или иначе, сама Куруми вряд ли могла заниматься хакерством в 90-х из-за того, что ей не больше 18-ти лет. 

Робота — киборг?

Робота — один из лучших хакеров Японии. Однако, его навыки очень уступают навыкам Куруми. Но интересен он не этим. На голове Робота носит полноразмерную голову робота, похожую на те, что были у культовых игрушек японской компании Metal House. Проще говоря, это голова стереотипного робота из ретро-фантастики. Он никогда её не снимает, ходит так на улице и даже в моменты, когда его жизнь висит на волоске, остается в этой странной штуке.

Возникает сразу много вопросов — мешает ли она ему смотреть на мир и работать? Из чего она сделана? Как он ест? Связано это со стилем или это итог тяжелого психического заболевания? Наконец, может быть Робота — киборг? И у него попросту нет настоящей головы? От этих мыслей становится жутко. 

К счастью, сообщество нашло ответ довольно быстро. В официальном фанбуке Lycoris Recoil: Heroine Archive Chisato & Takina сказано, что Робота носит головной убор в виде головы робота. Также там показан набросок его внешности без этой странной шляпы. 

Я очень рад, что эта загадка так быстро решилась. Был риск, что мы получим персонажа уровня Поджигателя из Team Fortress 2, о личности и внешности которого гадают уже больше 17 лет. 

Стив Манн и его устройства

Кстати, вероятно, Робота является отсылкой к Стиву Манну, изобретателю и популяризатору очков дополненной реальности и носимых компьютеров. Еще в 90-х он стал постоянно носить очки дополненной реальности, из-за чего некоторые люди называли его киборгом. 

Почему лидер спецназа странно смотрел на Тисато?"Лилибель"В мире Lycoris Recoil много разных организаций. Одна из них “Лилибель” — спецназ, состоящий из подростков-беспризорников. В отличие от ликорис, они занимаются только спецоперациями. У них продвинутая экипировка и тяжелое вооружение. Они находятся в подчинении государства. В моменте, когда “Лилибель” сталкиваются с отрядами ликорис, Тисато преграждает им путь. И в этот момент Такина замечает, что лидер “Лилибель” очень странно смотрит на Тисато. 

С одной стороны, в этом нет ничего удивительного. Тисато уже рассказывала Такине, что “Лилибель” приходили к ней домой. Прийти они могли лишь с одной целью — чтобы уничтожить ее. Но как видно из аниме, у них ничего не получилось. Такой провал мог привести к наказанию для “Лилибель” со стороны начальства. С другой стороны - возможно, что между ликорис и “Лилибель” есть негласное соперничество и Тисато помешала разрешить дело боев. Одна фанатская теория предполагает, что командир “Лилибель” был когда-то влюблен в Тисато, но та не ответила взаимностью. Наконец, судя по ехидной улыбке Тисато, можно предположить что между командиром “Лилибель” и Тисато есть давняя вражда, которая ничем не закончилась. 

Что с рукавами?

Кадры из 1 и 5 серии - длинна рукавов разнаяНаконец, самая странная загадка, заметили которую немногие зрители. Представьте себе, что вы смотрите новую серию “Симпсонов”, а у Гомера Симпсона рукава футболки вдруг стали длинными. При этом, сама футболка не изменилась. И сюжетно это никак не было обосновано. Вы удивитесь? Я бы точно удивился.

Создатели Lycoris Recoil заставили удивиться внимательных зрителей, меняя длину рукавов Такины и Тисато от серии к серии. В одной они длинные и закрываю всю руку. В другой — короткие, больше похожи на рукава футболки. При этом внешний вид формы остается прежним. Это можно было списать на ошибки аниматоров, но такие ошибки сегодня невозможны. Длина рукавов уже прорисована на раскадровке и будущих анимациях. Следовательно, причина в другом. Но в чем?

Все тот же фанбук Lycoris Recoil: Heroine Archive Chisato & Takina содержит два концепта формы Такины. Они абсолютно одинаковы, меняется лишь длина рукавов. Зачем нужны две почти одинаковых формы? Можно предположить, что короткий рукав одевается в жаркие дни. Или, его применяют там, где экшен требует демонстрации рук крупным планом. Я читал фанбук, но найти ответ не смог. Отчасти, проблема в том, что текст фанбука тяжело распознать современными программами. И возможно, ответ есть, но я просто его не нашел. 

На данный момент неизвестно, когда выйдет второй сезон Lycoris Recoil. Но я очень надеюсь, что когда он выйдет, мы узнаем ответы на все загадки этой истории. 

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