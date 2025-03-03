Жанр киберпанк всегда вызывал неподдельный интерес у любителей фантастики. Цель этой подборки — познакомить читателя с жанром киберпанк в его оригинальном воплощении и после вести по многообразию, которое появилось после популяризации жанра в середине 80-х. В подборку включены рассказы, романы, повести, статьи и очерки об истории, игры, фильмы, аниме, манга и музыкальные альбомы. Сразу скажу, что читать придется много. Первую десятку желательно изучить первым делом, остальные произведения можно брать в любом порядке. Если вы не играете в игры или не слушаете музыку, смело пропускайте их.

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Подборка поможет посмотреть на американский и японский киберпанк, узнать о движении писателей киберпанков и получить максимум информации о киберпанке за короткое время. Но стоит учитывать — в подборку не вошли пост-киберпанк, наупанк и техно-нуар произведения, которые часто путают с киберпанком.

Стоит помнить, что киберпанк произведения могут показаться вам циничными, жестокими, резкими и пугающими. В них встречается упоминания и описания вещей, которые я не одобряю и наверняка не одобрите и вы. Обязательно проверяйте возрастной рейтинг произведений.

1.Рассказ “Поединок”, Уильям Гибсон, Майкл Суэнвик

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Если вы никогда не читали ничего из киберпанка, лучшим произведением для знакомства с ним будет рассказ “Поединок”, написанный двумя классиками киберпанка — Уильямом Гибсоном и Майклом Суэнвиком. Главным героем является вор Дейк, которого программными средствами выгнали из крупного города. Ища убежище где-то посреди американской глубинки, Дейк находит старый бар, посетители которого играют в игру. Они управляют самолетами в дополненной реальности. Те, подобно, изысканным и дорогим игрушкам летают над столами и лампами. Главным чемпионом бара является бывший летчик ВВС США — Крошка Монтгомери. Человек с ограниченными возможностями, нашедший себя в продвинутой компьютерной игре. Увлеченный виртуальными боями, Дейк снова берется за старое — грабит магазин, ворует копию игры и идет продавать награбленное в общежитие.

Там он знакомится с молодой хакершей и цифровой художницей Нэнси. Они становятся друзьями. Нэнси делится с Дейком своими переживаниями и мечтами о будущем, дает ему хорошую еду и внимание. А Дэйк становится постоянным участником игр в баре. Нэнси помогает ему с этим — переписывает код игры, дает средства, улучшающие реакцию. Но эта идиллия вскоре завершается — Дэйк становится одержим игрой и желанием победы, вырвать которую их рук Крошки Монтгомери непросто.

Рассказ очень короткий, но при этом наполнен подробностями до краев. Технические особенности мира занимают добрую часть рассказа. При этом, цифровые технологии показаны как что-то хорошее и полезное, способное изменить мир к лучшему. Однако, человеческая природа не желает меняться. Я читал много киберпанк произведений, но это на мой взгляд, является лучшим и идеально иллюстрирует главную движущую идею киберпанка: high tech — pop underground.

2. Рассказ “Осколки голографической розы”, Уильям Гибсон

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Это первый официально опубликованный рассказ Уильяма Гибсона, писателя, произведения которого сделали киберпанк безумно популярным жанром и послужили основой для других произведений жанра. Рассказ представляет собой описание мира будущего, в котором очень неспокойно. Главный герой мучается от бессонницы и смотрит особые записи — ВСВ-кассеты, в которые записаны ощущения от всех органов чувств. Описывается история главного героя — в одном из захолустных городов он видит аппарат ВСВ и он меняет его жизнь. Впоследствии, он становится сценаристом ВСВ-записей.

3.Рассказ “Музыка, звучащая в крови”, Грэг Бир

Один из первых киберпанк рассказов, получивших литературную премию (“Небьюлу” в 1983 году). На типичный киберпанк рассказ не похож — в нем поднимается тема модификации тела с помощью нанороботов. Главный герой, доктор Эдвард Миллиган получает приглашение от своего однокурсника, Вирджила. Вирджил работает в крупной лаборатории, но просит Эдварда исследовать его тело. Оказывается, он вживил в свое тело специальных наноботов и они сделали его тело сильнее. Но этот эксперимент Вирджил хотел сохранить в тайне от начальства…

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Рассказ жуткий и пугающий, с нетипичным для киберпанка концом. Впечатлительным людям читать не стоит. Важно отметить, что существует ещё и роман с одноименным названием, написанный на основе рассказа. На русский язык его не перевели.

4.Рассказ “Сожжение Хром”, Уильям Гибсон

Один из лучших рассказов Гибсона, рассказывающий о том, как два хакера атакуют мощный ИИ. Рассказ интересен прежде всего своей стилистикой. Гибсон пишет очень необычным языком, подробно описывает мир и его технические средства. Именно здесь впервые используется термин “киберпространство”. Однако, стоит помнить, что компьютеры и киберпространство не являются обязательной частью киберпанка.

5.Сборник рассказов “Зеркальные очки” под редакцией Брюса Стерлинга

Вот мы и добрались до первого серьезного киберпанк - вызова читателю. До этого мы читали лишь отдельные рассказы, а это целая книга. И не просто книга. Знаете ли вы, откуда взялся киберпанк и киберпанки? Так критики в начале 80-х назвали ряд писателей, многие из которых были друзьями и объединились в движение, которое известно как Mirrorshades Group. Среди них были Гибсон, Стерлинг, Ширли, Бир, Кэдиган и многие другие. Даже после того, как роман Уильяма Гибсона “Нейромант” стал популярен и получил ряд литературных наград, многие читатели не понимали, что такое киберпанк. Некоторые даже думали, что киберпанк это один единственный Гибсон.

Поэтому в 1986 году вышел сборник “Зеркальные очки”, в который вошли рассказы известных писателей-киберпанков. Но помимо этого, в предисловии подробно объяснялось, что послужило причиной возникновения киберпанка и что это такое. Именно поэтому этот сборник обязателен для всех, кто решил познакомиться с жанром.

Стоит отметить, что многие рассказы не похожи на тот киберпанк, который мы все знаем. Это нормально, так и должно быть. Киберпанк был очень разным и прочитав этот сборник, вы увидите его самые невероятные воплощения. Скажу честно, когда я впервые прочитал “Зеркальные очки”, я подумал, что это сборник трэш-рассказов, выпущенный ради денег. Но сейчас я понимаю, что это превосходный сборник настоящего киберпанка и многие рассказы вызывают у меня настоящее восхищение.

Этому сборнику я посвятил отдельную статью.

6. Сериал “В поле зрения”

Хотели бы вы увидеть, как наш мир превращается в киберпанк-утопию? Сериал “В поле зрения” эту возможность зрителям дает. Это лучший киберпанк - сериал наших дней, но важно помнить, что он сделан на стыке двух жанров. Первые два сезона относятся к жанру наупанк. Наупанк — это про современные технологии и наши дни. А вот начиная с третьего, сериал стремительно набирает обороты и превращается в настоящий, чистый, технически грамотный и местами пафосный киберпанк.

Увы, без красивых голливудских приемов не обошлось. Но факт есть факт — “В поле зрения” это лучшее, что случалось с жанром. Во многом это заслуга сценаристов, взявших за ориентир культовые романы. По сути, “В поле зрения” это переработанный роман “Нейромант” Уильяма Гибсона, в который добавили идеи из “Особого Мнения” Филипа Дика. А за основу истории взяли “Зенитный угол” Брюса Стерлинга.

Сюжет этого сериала начинается с того, что неприглядного вида мужчина без определенного места жительства, проводит в метро профилактическую беседу с молодежной бандой. Все участники драки оказываются в полицейском участке. К мужчине приезжает адвокат, который освобождает его. Как оказалось, один состоятельный меценат хочет нанять его для общественно-полезной работы. Однако, Джон, именно так зовут бездомного, не воспринимает это предложение всерьез. Но меценат оказывается очень настойчивым…

Этот сериал затрагивает широкий спектр тем. От эволюции искусственного интеллекта и систем безопасности, до социальной инженерии и шпионских организаций. Периодически упоминаются видеоигры, субкультуры, вирусы и цифровой андеграунд. “В поле зрения” это вкусное и питательное блюдо, приготовленное в кипящем цифровом котле современного мира. При этом, несмотря на всю свою техническую продвинутость, смотреть этот сериал может каждый — он очень прост для восприятия и мало отличается от большинства полицейских драм и шпионских сериалов.

“В поле зрения” оказал огромное влияние на современные наупанк-произведения, особенно игры и аниме.

7. Сериал “Макс Хэдрум”

Телевидение было одним из ключевых источников вдохновения писателей-киберпанков. Оно было не только источником идей, но и часто заменяло в произведениях не развитый в те годы интернет. Одним из лучших киберпанковских произведений, посвященных телевидению, стал американский сериал Max Headroom, первая серия которого вышла весной 1987 года. Первоначально, история Макса Хэдрума была показана в британском фильме “Max Headroom: 20 Minutes into the Future”. Его можно найти с русском дубляжом без особых усилий. Сам же Макс Хэдрум стал звездой телевидения 80-х и 90-х, олицетворяя собой технологический прогресс.

Но кто такой этот Макс Хэдрум? Это виртуальный телеведущий, представляющий собой бюст мужчины со светлыми волосами. Он постоянно “заикается” — его речь перебита глитчами, он любит язвить и улыбаться. Успех персонажа позволил ему стать телеведущим развлекательных передач, от его лица выпускались книги с загадками, он участвовал в рекламных компаниях. В каком-то смысле, он был прообразом сегодняшних V-tubers.

Историю этого персонажа можно увидеть в одноименном фильме или сериале. Причем, последний намного лучше раскрывает его историю. Согласно сериалу, в будущем прямые трансляции станут важной частью телевидения. Смелый репортер канала Network 23 Эдисон Картер во время одной из таких трансляций видит попытку скрыть правду о жутком инциденте. Это приводит его к раскрытию правды о телевидении, из-за чего он умирает. Но слепок его создания переносится юным компьютерным гением Брюсом в компьютер.





Так возникает Макс Хэдрум - виртуальный телеведущий, которого интересуют просмотры его телеканала. Макс не похож на Картера, он циничен, любит пошутить, немногословен и все время заикается. Коллега Картера Теора выкупает его тело у торговцев и помогает ему вернуться к жизни. Так на службу в Network 23 возвращается не только Картер, но и его виртуальное альтер-эго, Макс Хэдрум. Правда, его роль в сериале настолько незначительная, что иногда кажется, что он там просто не нужен.

Сериал является чистейшим киберпанком — хакерство, субкультуры, невероятные технологии, биотек, всякие опасные виду спорта и прочие вещи, которые попадают под прицел камеры Эдисона Картера. Макс Хэдрум выходит в эфир, чтобы сделать какой-нибудь короткое заявление и тут же пропадает.

Вам может показаться, что киберпанка в сериале мало. Но поверьте, в 80-е годы его видели именно таким. Кстати, субтитры к этому сериалу найти весьма сложно. Поэтому я советую поступить как настоящий киберпанк — скачать в браузер модуль, что переводит речь в реальном времени. Или просто скачать браузер с такой функцией. Главное, вирусов не накачайте.

Обложки российского издания манги

8. Манга “Призрак в доспехах”

“Призрак в доспехах” это одна из самых популярных киберпанк-франшиз в мире. Она оказала огромное влияние на развитие жанра и фантастики в целом. Главной героиней этой франшизы является майор Мотоко Кусанаги, девушка-киборг, которая работает в “Отделе общественной безопасности номер 9” в МВД Японии. Обычно его называют просто “9-ый отдел”.

У этой франшизы есть одна особенность, сбивающая новичков с толку. “Призрак в доспехах” делится на несколько непохожих друг на друга произведений. Из-за этого появился миф, согласно которому настоящий “Призрак в доспехах” это полнометражный анимационный фильм 1995 года, срежиссированный Мамору Осии по сценарию Кадзунори Ито. Но это не так. Оригинальной работой, с которой началась франшиза, является манга “Мобильная бронированная полиция общественного порядка”, созданная Масамунэ Сиро. Впоследствии её название было переименовано в “Призрак в доспехах” и сегодня она издается именно под этим названием. И знакомство с серией стоит начинать именно с нее.

Эта манга — яркий и очень талантливый образец японского киберпанка, забитый технологиями под завязку. Мотоко в ней веселая и дерзкая девушка, использующая технологии по полной. Отличительные черты этой манги — откровенность, веселость, легкость и технологическая грамотность. А характерный стиль рисования Масамунэ Сиро с необычными пропорциями и забавными лицами, делают мангу крайней самобытной и красивой. Меня всегда забавляет то, как в манге изображен Арамаки, который в аниме показан крайне серьезным. А манге он похож на суслика с пышной шевелюрой, который все время кричит и чем-то недоволен. Это мой любимый персонаж.

Стиль рисования Масамунэ Сиро очень сильно повлиял на художников, которые рисовали киберпанк-рисунки в 90-х. Если вы решите почитать эту мангу, не забудьте прочитать и комментарий к ней. “Призрак в доспехах” позволяет понять, чем японский киберпанк отличаемся от американского. Что же касается полнометражного аниме, то это адаптация манги, но растерявшая её легкий и шутливый тон. Позже в этой подборке мы еще встретим другие “Призраки”.

9. Повесть “Подлинные имена”, Вернор Виндж

Вернор Виндж никогда не считался киберпанком, но на мой взгляд, это историческая несправедливость, которую нужно исправить. Его творчество было куда более киберпанковским и технологичным, чем творчество многих признанных киберпанков. Во многом, благодаря прямому отношению писателя к компьютерной среде и науке. Роман “Подлинные имена” был написан на компьютере во времена, когда большая часть писателей использовала пишущие машинки. И не просто на компьютере, а под впечатлением от общения в компьютерном чате.

Видение Винджа поражает — он прекрасно понимает, на что способны компьютеры, описывает виртуальную реальность настолько умело, что кажется, что будто он там был и не раз. Даже в новом, XXI веке, его романы сохраняют актуальность и технологическую грамотность.

“Подлинные имена” интересны тем, что по содержанию и интересности они уделывают почти весь “признанный киберпанк”. В особенности достается от этого романа “Нейроманту” Гибсона, поскольку кибепространство, ИИ и образ будущего в нем куда более убедительно описаны. Связано это с тем, что Виндж был практиком и настоящим футурологом, в то время как Гибсон — мечтателем, далеким от компьютеров.

По сюжету, в сети появился опасный хакер с ником Mailman. Он устраивает диверсии и портит базы данных, явно планируя захватить власть в реальном мире. Чтобы предотвратить это, АНБ начинает арестовывать других хакеров и поручает им охоту на “Почтальона”. Одним из таких хакеров является Роджер Поллак, программист и писатель, который является хакером, известным под ником “Мистер Скользки”. Ему предстоит сыграть в этой истории важную роль.

10. Роман “И Пришел город”, Джон Ширли

Еще одно крайне важное и часто игнорируемое любителями киберпанка произведение, которое можно считать одним из столпов жанра. Уильям Гибсон признавался, что взял многие идеи для “Нейроманта” из “И Пришел город”.

По сюжету, владелец клуба Стью Коул видит в своем клубе таинственного мужчину в зеркальных очках. Кэтц, вокалистка рок-группы, что выступает в клубе, говорит, что это Город. Город это персонифицированное воплощение Сан-Франциско, способное управлять любой частью города. Машинами, светофорами, коммуникациями. Однако, даже Город не в силах побороть коррупцию. Поэтому он предлагает Коулу и Кэтц стать его помощниками. И помочь внести разлад в свору коррупционеров. В первый же рейд Кэтц и Коул устраивают перестрелку с охранниками, а читатель начинает понимать, что Кэтц еще более безумна, чем казалось вначале книги.

Стиль книги потрясающий. Ширли описывает обычные бытовые приборы так, что они становятся интересными. Город возникает где угодно и когда угодно , чем-то напоминая Макса Хэдрума. Книга пропитана циничным бытом будущего, андеграундным роком, загнивающим в бездне социальных проблем американским урбаном. Это настоящий прорывной роман, оказавший огромное влияние как на киберпанк, так и на наупанк.

Важно отметить, что Ширли был другом Гибсона и Стерлинга, они вместе слушали музыку, ходили на концерты и обсуждали творчество. Именно Ширли мотивировал Гибсона писать. Об этом есть одно очень интересное интервью.

11. Роман “Схизматрица” , Брюс Стерлинг

Брюс Стерлинг в каком-то смысле является главным пиарщиком киберпанка. Главные тексты о жанре написаны им, он был редактором листовки Cheap Truth, в которой писатели-киберпанки ругали и хвалили современную фантастику и размышляли о будущем. Мы знаем, что такое киберпанк благодаря ему. И он составил лучшую киберпанк антологию. Но его цикл о Шейперах и Механистах мало кто читает, а к киберпанку его (в смысле, цикл) и вовсе относить как-то не принято. И это при том, что ключевой роман цикла это классика киберпанка, сравнимая с “Нейромантом” и “И Пришел город”.

“Схизматрица” помогает понять, что космос в киберпанке играет огромную роль. А технологии, какими-бы они совершенными не были, вряд ли когда-то помогут решить главную проблему человека -— старение тела. Главным героем этого романа является Абеляр Линдсей, дипломат и манипулятор, который волею судьбы начинает свой вояж по просторам Схизматрицы — структуре, состящей из астероидов и орибитальных городов XXIII века, находящейся на просторах Солнечной системы. Его ждут встречи с самыми разными людьми, включая пиратов, гейш-банкиров, черных медиков и прочих жителей будущего.

“Схизматрица” очень тяжелый для знакомства роман. И дело не только переводе, оригинал ничуть не лучше. Просто оригинальный сеттинг плюс своеобразный стиль Стерлинга делают роман сложным для чтения. Когда читатель впервые встречает опутанного проводами Рюмина, рассказывающего про модули, его охватывает восторг. Когда читатель доходит до места с Омарами, роман хочется бросить.

12. Эссе “Постмодернизм в фантастике: руководство пользователя”, Майкл Суэнвик

Майкл Суэнвик это фантаст, который хорошо себя зарекомендовал в научных и экологических темах. Но в историю фантастики он также вошел, как автор лучшей статьи о возникновении киберпанка. “Постмодернизм в фантастике” это краткая история того, как писатели 80-х пытались изменить фантастику. И в процессе этой работы и возник киберпанк. В конце статьи есть хронология возникновения жанра и самого термина “киберпанк”.

13. Роман “Софт”, Руди Рюкер

Творчество Руди Рюкера всегда было пропитано духом произведений культовых писателей фантастов, в особенности романами Филипа Дика. “Софт” один из таких романов -— знатоки литературы находят здесь разные влияния. Руди Рюкер известен тем, что ведет настоящую научную деятельность, дружит с многими писателями. включая Марка Лэйдлоу, а его блог полон интересных записей на тему литературы. Он пионер бесплатного распространения книг и именно в его блоге лежит бесплатная английская версия сборника “Зеркальные очки”. “Софт” это первый роман тетралогии, сделавшей Рюкера одним из главных киберпанков в истории.

По сюжету, на Луне живут разумные робот- бопперы, которые способны эволюционировать и видят в человечестве не только торговых партнеров, но и врагов. Их создатель, больной пенсионер Кобб Андерсон доживает последние дни на Земле. И в какой-то момент, они приходят к нему. Чтобы помочь. Роман построен на теме “Трех законов роботехники” Айзека Азимова, а точнее, их актуальности в будущем.

14. Роман “Оголённый нерв”, Уолтер Йон Уильямс

“Оголённый нерв” вышел в 1986 году, практически в момент заката киберпанк-движения. “Нейромант” к тому моменту уже был главным романом жанра и многие увидели в романе Уильямса попытку хайпануть на горячей теме. Тем более, что в движении он не состоял. Даже сегодня многие читали проводят параллели с “Нейромантом”, видя в главных героях этого романа, контрабандисте Ковбое и наемнице Саре, Кейса и Молли, главных героев “Нейроманта”. Мне мысль с плагиатом романа Гибсона кажется надуманной.

“Оголённый нерв” это просто хороший боевик, напоминающий сценарий не то игры, не то видеоклипа. Он написан четким, понятным языком, в нем весьма оригинальный мир. Даже о сюжете сказать в общем-то нечего, это просто киношная история о том, как два наемника бросают вызов корпорациями, которые в мире романа -— самые главные. Хороший взгляд на киберпанк со стороны.

15.Аниме “Кризис каждый день” (Bubblegum Crisis)

Bubblegum Crisis интересен тем, что художники смогли передать дух американского киберпанка настолько точно и ярко, что не верится, что это японский мультфильм. Вся характерная для киберпанка причудливость, андеграундность и дерзость буквально бьется в экран, грозясь вырваться наружу. Даже начинается аниме с рок-концерта, похожего на те, которыми писатели-киберпанки вдохновлялись, смотря MTV и ходя в клубы.

В городе Мега Токио неспокойно. Созданные корпорацией “Геном” роботы под названием “бумеры” то и дело начинают устраивать беспорядки и нападать на людей. Против боевых версий этих роботом бессильна полиция, но четверка храбрых воинов в экзокостюмах раз за разом выносит бумеров. Воины называют себя “Рыцари Сабли”. И самое интересное, что “Рыцари Сабли” — это самые обычные девушки.

У аниме есть более современная версия Bubblegum Crisis Tokyo 2040, но я рекомендую именно аниме 1987 года.

16. Аниме Ghost in the Shell: SAC_2045

Как я уже говорил, “Призрак в доспехах” существует в разных “версиях”. Последняя из них, созданная для Netflix, получила море критики. Но я не понимаю — почему? Если рассматривать её как наследника оригинальной манги, дух сохранен. Если смотреть на нее, как на японский киберпанк — все тоже в порядке. Интересно и то, что аниме берет за основу реальный мир и его проблемы. Авторов волнует старческая преступность в Японии, влияние медиа гигантов, неконтролируемый рост группировок и главное — судьба Японии в будущем.

SAC_2045 это аниме, центральную историю которого тяжело понять, но в остальном это идеальный “Призрак в доспехах”. Мотоко получала крутой дизайн, “Девятый отдел” снова в деле и работает на полную, а татикомы в 3D выглядят просто потрясающе. Однако, если вам не зайдет, просто бросайте его и берите другой “Призрак в доспехах”.

17. Игра Cyberpunk 2077

Еще до того, как Cyberpunk 2077 вышла, было много разговоров о том, что это не настоящий киберпанк. Якобы, киберпанк должен быть другим, более мрачным. Признаться честно, даже я поверил в это. Но после выхода игры я наконец-то в нее поиграл. И могу точно сказать, что это настоящий киберпанк. И если вы ищите большую, красивую современную игру в жанре, лучше Cyberpunk 2077 нет ничего.

Проблема лишь в том, что мир игры хоть и происходит от одноименной настолки, по сути представляет собой киберпанк - дженерик, собранный из мира романов Гибсона, “Призрака в доспехах” и “Бегущего по лезвию”. Попытки создать будущее на основе современного мира в Cyberpunk 2077 можно найти, но их очень мало. И это главный минус игры.

18. Игра Killing Floor 2

Чуть лучше обстоят дела в игре Killing Floor 2, авторы которой никогда не назвали ее киберпанком. А зря. Мир KF очень похож на миры из рассказов Льюиса Шайнера, Уильяма Гибсона и Грэга Бира. Но при этом, он является уникальным и нигде, кроме игры не показан. По сюжету, гениальный ученый Кевин Кламели руководит корпорацией Horzine Biotech, выращивает киборгов и разрабатывает оружие. Но в какой-то момент, британское правительство решает прекратить спонсировать его эксперименты.

Ученого это злит и он решает превратить Британию в поле для своих экспериментов. Контейнеры с киборгами Horzine Biotech отправляются в разные точки Британии, Европы и США. Их отправляют даже на лунную базу. В один холодный хэллуоиснкий вечерок армия зомби вырывается из контейнеров и съедает всех на своем пути.

Армия и полиция не могут противостоять высокотехнологичному оружию и устойчивым к любым видам повреждений монстрам. Мир начинает медленно катиться в пропасть беззакония и торжества Кевина Кламели. Но находятся люди, которых зомби из лабораторий не пугают. Уличные музыканты, диджеи, свободные художники, наемники и бывшие военные, выжившие сотрудники экстренных служб и просто обычные люди берут в руки оружие и отправляют зомби в цех переработки пачками.

В Killing Floor 2 они также получают новейшие образцы оружия и снаряжения, разработанной в Horzine Biotech. И хотя сопротивление уверенно очищает улицы от зомби, им не всегда удается победить самого Кевин Кламели. Он без дела не сидел — прокачал свое тело, вживил щупальце и кучу электроники. А чтобы стать совсем страшным, еще и вертолетную пушку к руке приделал. И заодно себя клонировал. Поэтому таких монстров по Англии бегает несколько десятков.

Несмотря на то, что Killing Floor 2 это просто шутер, похожий на Doom и Painkiller, он не так прост. Killing Floor это прекрасная иллюстрация того, как улица находит применение технологиям. А трансгуманизм переопределяет природу человека. Ну и сам образ будущего в Killing Floor 2 вызывает лишь восхищение. Он весьма оригинален. Особенно стоит отметить невероятно красивые карты — чего только стоит огромная мясорубка для переработки неудачных образцов киборгов.

Если вы никогда не играли в KF, то начинайте знакомство с игрой с класса берсеркер.

19. Рассказ “Джонни-мнемоник” , Уильям Гибсон

Если вы уже задались вопросом: “А где же “Нейромант”?”, спешу успокоить. До него еще слишком рано. Лучше прочитать ещё один рассказ Гибсона. Он тоже хорошо показывает, что такое киберпанк. Я бы даже сказал, лучше чем “Нейромант”. Мнемоники — это люди, что перевозят данные в своих головах. Джонни как раз такой человек. За ним охотятся якудза и вместе с девушкой-наемницей Молли они убегают от бандитов. Рассказ интересен появлением необычного персонажа — дельфина-хакера. По рассказу снят одноименный фильм.

20. Рассказ “Психогинки”, Марико Охара

В Японии литературный киберпанк появился в 80-х, но по какой-то непонятной причине не получил распространения. Найти японского киберпанк-писателя куда сложнее, чем мангаку или аниматора. Одно из немногих переведенных на русский язык произведений из классического японского киберпанка 80-х это рассказ “Психогинки” писательницы Марико Охара. В этом рассказе люди с чертами животных живут в городе, под управлением человекоподобного компьютера. Главный герой рассказа — мальчик-волк влюбляется в девушку-кошку. Но их свиданию мешает “Птица” — странный робот, что преследует и атакует мальчика.

Рассказ очень откровенный, дерзкий и причудливый.

21. Аниме “Эксперименты Лэйн”

Serial Experiments Lain это аниме, созданное по мотивам необычной консольной игры. Сюжетно оба произведения очень отличаются, да и в целом, аниме получило большую популярность. Отличительная черта этого аниме — запутанный сюжет, понять который очень тяжело. Если у вас возникли проблемы — воспользуйтесь объяснением BakaShisen. “Эксперименты Лэин” интересны тем, что вдохновлены компьютерной культурой 80-х. А именно такими вещами, как сборка ПК, хакерство, компьютерные игры и программирование. Хорошо заметно влияние языка программирования LISP.





В центре сюжета находится школьница Лэин Ивакура. Папа покупает ей крутой компьютер и Лэин погружается в виртуальный мир, постепенно улучшая свой ПК. В какой-то момент она понимает, что она не простой ребенок, а её семья — не настоящая. Тем не менее, есть люди, которые нуждаются в ее помощи. И враги, которые сделали сеть своим инструментом.

22. Полнометражное аниме “Призрак в доспехах”

“Призрак в доспехах” Мамору Осии это одно из самых популярных киберпанк аниме в мире. Основанный на одноименной манге Масамунэ Сиро, оно заметно отличалось от оригинала большим упором в темы самоидентификации и философии. От легкости оригинала не осталось и следа. Мотоко Кусанаги здесь показана серьезной и задумчивой девушкой, пытающейся найти свое “Я”. Как я уже писал, “Призрак в доспехах” очень разный и этот фильм больше всего отличается от остальных. Он больше похож на кино и тяготеет к научной фантастике в целом, нежели к киберпанку. Его нет смысла смотреть невнимательно и отвлекаясь.

Стоит также отметить, что существует аниме “Призрак в доспехах: Синдром одиночки” в двух сезонах. Но включать его в подборку я не стал, поскольку он больше про людей, нежели про технологии.

23. Альбом “2004” группы IFK

Ню-метал группа IFK всегда затрагивала в своем творчестве темы будущего. Но после того, как фронтмен группы Паштет ушел из коллектива и на его место пришел Тихон Кубов, будущее в песнях IFK заиграло комиксно-анимешными красками. На сайте группы было написано, что альбом был посвящен 2004 году, но судя по песням, это был какой-то 2004 год из параллельной реальности. С вампирами в городах, поездками на танках, искусственными поп-звездами, пессимизмом по поводу будущего и обилием субкультур. Хотя не все песни можно отнести к киберпанку, большая часть альбома идеально вписывается в черты жанра.

24. Альбом Cyberpunk исполнителя Billy Idol

Сегодня киберпанк ассоциируется с различной электроникой. Однако, в конце 70-х киберпанки слушали именно рок-музыку. Особенно им нравилось творчество The Velvet Underground, которое периодически упоминается в интервью писателей.

Рок-музыкант Billy Idol в 1993 году выпустил альбом, в котором объединил рок-музыку с электронными битами и синтезаторами. Тексты были посвящены типичным киберпанк темам и даже отсылали к знаменитым киберпанк-романам. Получился очень бодрый и динамичный альбом, который в каком-то смысле обогнал свое время. Сегодня это хорошее напоминание о том, с какой музыки начинался киберпанк.

25. Роман “Нейромант”, Уильям Гибсон

Ну вот и добрались до романа, с которого начался закат киберпанка. В большинстве источников принято называть “Нейромант” родоначальником жанра, что является правдой лишь отчасти. Прежде всего, еще до “Нейроманта” было написано море хороших киберпанк рассказов и романов. Но именно “Нейромант” был высоко оценен литературной критикой, получил награды и стал предметом активного обсуждения.

Именно “Нейромант” сделал киберпанк популярным и работать в нем захотело множество писателей. Проще говоря, современный киберпанк, который мы видим в фильмах, играх и массовой культуре, действительно вдохновлен “Нейромантом”. После того, как киберпанк ушел в мэйнстрим, киберпанк-кружок организованный Стерлингом и Ширли распался. В 1996 году вышел сборник “Зеркальные очки” и на этом киберпанк-движение практически закончилось.

У “Нейроманта” есть две серьезных проблемы. Первая — это стиль Гибсона. В оригинале он довольно интересен, но в переводах становится тяжелым для восприятия. Впрочем, именно стиль и сделал “Нейромант” таким необычным и интересным. Вторая — понять, что такое киберпанк из этого романа довольно тяжело. На мой взгляд, рассказы Гибсона намного красочнее и ярче показывают мир будущего и особенности жанра.

В целом, это действительно лучший роман Гибсона. Крутой детектив смешанный высокотехнологичным миром будущего, где криминал и высокие технологии сплелись воедино. В центре сюжета находиться намник Кейс, который потерял доступ в киберпространство и доживает свой век, занимаясь грязной работой. Но однажды к нему приходит таинственная девушка Молли, которая отводит его к заказчику, который не только возвращает ему доступ в сеть, но и подлечивает тело целиком. Кейс снова становится крутым кибер-жокеем. И впереди его ждут крайне опасные приключения.

26. Аниме и манга “Акира”

Многие критики относят полнометражное аниме режиссера Кацухиро Отомо “Акира” к японскому киберпанку. Я бы сказал, что это нечто его предвещающее. Но несмотря на это, “Акира” оказало очень сильное влияние на весь современный киберпанк. К сожалению, для многих авторов, вся культовость “Акиры” заключена в красном мотоцикле, любые другие отсылки на это аниме они делать не хотят. И очень зря.

А “Акире” есть куда направить свой взор пытливому любителю киберпанка. Чего только стоит автомат, проигрывающий музыку с лазерных дисков в самом начале.

История происходит в Неотокио, городе, который возник в будущем после того, как Токио был уничтожен мощным взрывом. Город является огромным мегаполисом, в котором царит сильное социальное расслоение. В бедных районах невероятно опасно, они выглядят ужасно. В богатых все опрятно и красиво. Покой обывателей то и дело нарушают различные маргиналы, в том числе банды байкеров. Они носятся на мотоциклах и крушат все на своем пути, сражаясь с конкурирующими бандами.

Во время одного из таких сражений, байкер по имени Тэцуо замечает на дороге ребенка. Он не успевает затормозить, но внезапно ударная волна подбрасывает его на мотоцикле и он получает серьезное ранение. Ребенок остается невредимым. Вскоре приезжают другие члены банды, но их всех тут же арестовывает прибывшая на вертолетах полиция. Они забирают раненого Тэцуо и неизвестного ребенка с собой, а байкеров проверяет в участке полиция.

Таинственного ребенка зовут Акира. Он обладает невероятными сверхспособностями и способен в момент испуга уничтожить все вокруг. Попавшего под его удар Тэцуо исследуют и находят парапсихические способности. Правительство не хочет отпускать Тэцуо и держит в изоляции от мира. Сётаро Канэда, лучший друг Тэцуо, не хочет с этим мириться. К тому же, таинственная девушка, что примкнула к байкерам во время задержания, тоже ищет этого таинственного ребенка…

Что касается манги, она тоже очень хорошая. И мне понравилась даже больше, чем аниме. Она хорошо подойдет тем, кто не любит рисовку старых аниме.

27.Статья Confessions of an Ex-Cyberpunk, Льюис Шайнер

Небольшая статья, написанная Льюисом Шайнером в 1991 году. Кратко описывает суть киберпанка, впечатления писателя о движении и причины, по которым киберпанк умер. На мой взгляд, эта краткая и простая для понимания статья дает читателю куда больше информации, нежели многие другие статьи и интервью.

Кстати, ответом на эту статью стала другая статья Брюс Стерлинг написал “Cyberpunk in the Nineties”. Это чем-то было похоже на баттл двух киберпанков. Который Шайнер выиграл за счет того, что писал четко и по делу, в то время как Стерлинг снова начал свой витиеватый хоровод вокруг темы.

28. Фильм “Бегущий по лезвию”, 1982

Этого фильма в списке был не должно, но из-за его влияния на жанр, мне пришлось добавить его бонусом. В чем, собственно, проблема — фильм “Бегущий по лезвию” к киберпанк-движению никакого отношения не имеет. Более того, по жанру это техно-нуар, который очень похож на киберпанк, но про другое. Тем не менее, многие художники и создатели игр вдохновлялись именно им. Поэтому этот фильм стал не только источником визуала для многих последующих киберпанк произведений, но и зачастую из него брали идеи для сюжетов.

29.Роман “Фронтера”, Льюис Шайнер

“Фронтера” Шайнера должна была быть в первой двадцатке этого списка. Но проблемой стало найти русский перевод это замечательно романа. Сделать это непросто. Я прочитал его с помощью DeepL и мне он понравился, однако, далеко не каждый пойдет на подобный шаг.

По сюжету это романа, планета Земля находиться в хаосе. Государства рухнули, корпорации выжимают последние капли из оставшихся ресурсов. Брошенные машины перекрывают дороги. Растут безумные налоги. NASA закрыто. Все настолько плохо, что о марсианской колонии все забыли на долгие годы. И вот, корпорация собирает экспедицию на Марс. Главным героем романа является корпоративный наемник Кейн, в которого напихано море всякой биомпалантпции. Корпорация Pulsystems, лутающая остатки земных богатств, готовит экспедицию на Марс. Никто не знает зачем. Кейну предстоит погрузиться в жизнь марсианской колонии и выяснить, не хранит ли она каких-то тайн, умело скрытых от землян?

Творчество Льюиса Шайнера относится к тем писателям-киберпанкам, о которых многие слышали, но никогда не читали. И зря. Шайнер один из немногих киберпанков, кто четко и просто доносил до читателя мысль о том, что технологии приходят в нашу жизнь без спроса и их не стоит бояться. Это логичное развитие. И возможно, оно поможет человечеству выжить. Жаль, киберпанка он написал не слишком много.

Все книги и даже некоторые переводы писатель залил на свой сайт Fiction Liberation Front, где скачать их можно бесплатно.

30.Статья New science fiction, Vincent Omniaveritas

И закончить этот список мне хотелось бы статьей Брюса Стерлинга, которую он написал под своим псевдонимом. “Новая научная фантастика” это первый манифест движения киберпанков, правда самого слова “киберпанк” в ней нет. Стерлинг считал, что то, что они делают, должно называться просто “новой фантастикой”. Статья анализирует историю научной фантастики, ее современное положение и принципы, которые сделали ее тем, чем она являлась в начале 80-х. В этой статье Стерлинг предлагает пять “торговых марок”, по которым можно распознать новую фантастику.

Расписаны эти принципы очень развесисто и кудряво, но суть в целом ясна: технологическая грамотность, внимание и серьезный подход к экстраполяциям, глобальная точка зрения, смелый визионерский подход, упор на содержание, а не стиль. Лучше сами прочитайте, потому что моя интерпретация очень простая и суть не передает.

Надеюсь эта подборка поможет вам познакомиться с киберпанком. Узнать его историю от зарождения киберпанк-движения, до триумфа “Нейроманта” и последующего развития. Чуть позже мы познакомимся с техно-нуаром, наупанкаом, пост-киберпанком и другими интересными жанрами.

Спасибо за внимание.