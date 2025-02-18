Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера

Как увлеченный ПК-геймер я много лет потратил в спорах о том, какая платформа для гейминга лучше. И хотя я хорошо понимаю, что идеальный вариант это ПК, я также осознаю, что есть причина, по которой люди никогда не откажутся от консолей.
5

Я играю на ПК уже 17 лет. За это время я сменил несколько компьютеров. Многие мои друзья сменили десятки консолей. Они покупали обычные и pro-версии, брали консоли разных компаний и поколений. Меняли одну портативку на другую. Естественно, за это время все они пытались завлечь меня в консольный гейминг, хвастаясь графикой, играми и удобством, которое консоли дают. Но у них ничего не вышло.

реклама



Мало того, что цены на консольные игры были несоизмеримо выше, чем на ПК, так ещё и сами консоли стоили весьма дорого. Это совершенно не было похоже на доступный и недорогой апгрейд ПК раз в три года. В середине десятых многие геймеры ввязались в бесконечные платформенные холивары, обсуждая, что лучше подходит для игр? ПК или консоль? Был среди них и я. Я искренне верил, что люди поймут, ПК выгоден абсолютно во всем. И откажутся от слабых и дорогих консолей. Я был наивен и далек от понимания того, как люди играют в игры.

Но сейчас, по прошествии десяти лет, я наконец-то понял — ПК никогда не победят консоли. И ключевая причины в этом —  комфорт и привычка. Основная ошибка, которую допускают геймеры, пытаясь сравнивать платформы заключается в том, что они подходят к делу с практической стороны. Несомненно, цена, доступность, графика и статус устройства играют огромную роль. Но они никогда не были решающими факторами.

Самым главным фактором для геймеров всегда были и будут всего два параметра — комфорт и привычка. Если вы использовали бытовую технику разных брендов, вы знаете, что некоторые бренды и отдельные модели использовать намного проще и приятнее, чем другие. Причем, нет разницы, что это за техника. Пылесос, блендер, стиральная машина, поливочная установка. Даже простой утюг. Если вы найдете какую-то технику, использование которой крайне простое и удобное, вам не захочется её менять. А если вы поменяете её не задумавшись, вы заметите разницу.

реклама



Консоли дают геймерам определенный уровень комфорта, получить который с другими устройствами нельзя. Удобство обслуживания, использования, пополнения библиотеки. Все это создает привычку. Когда руки консольного геймера на автомате жмут на кнопки геймпада и выбирают нужную игру, он чувствует, что это единственный верный способ играть в игры. А если в памяти ещё остались воспоминания из эпохи игр на дисках для ПК, то мысли о том, что играть в игры можно где-то ещё будут казаться нелепыми.

Тоже самое касается ПК-геймеров. Комфорт на ПК у всех разный. Кто-то играет за офисным столом, кто-то на настоящем японском котацу. Кто-то подключает к ПК геймпад, а кто-то души не чает в своей механической клавиатуре за 30 тысяч. Для неподготовленного геймера использование ПК схоже с попыткой обнять дикобраза (никогда так не делайте, это опасно). Все сложно, все колется, все мешает. Но когда ты понимаешь, какие возможности дает ПК, ты адаптируешься. И вот уже дикобраз в комнате никому не мешает, он сидит, ест яблоко и смотрит как ты играешь в новый ПК-эксклюзив с превосходной графикой. 

реклама



Проблема в том, что менять свои привычки и комфорт безумно тяжело. Если ты всю жизнь играл на консоли, геймпад и огромный телевизор для тебя неотъемлемые атрибуты гейминга, никакие цены на диски тебя не остановят. А если ты ПК-геймер, что любит свою механическую клавиатуру, имеет огромную библиотеку игр в Steam и привык покупать их по огромной скидке, даже подаренная другом консоль отправится собирать пыль на антресоли.

Добавляет ПК проблем ещё и тот факт, что консольные игроки плохо осведомлены, что сейчас происходит на ПК. Многие из них никогда не видели Steam и GOG, ничего не знают о фэнтезийных консолях, никогда не играли в популярные онлайн-эксклюзивы. Они на полном серьезе думают, что на ПК играют в стратегии и только в них. И это работает на консольный комфорт. Геймер думает : “На консолях хорошо, играю с хорошей графикой, в любимые игры, ничего настраивать не нужно. А приду на ПК — там драйвера, из игр только стратегии, нет дисков. Лучше я останусь на любимой консоли. Обниму кошку и пройду на платину Uncharted 4.” 

ПК геймеры думают абсолютно одинаково. Они часто понятия не имеют, какой огромный выбор удивительных игр есть на консолях. 

реклама



Именно поэтому у ПК нет шансов завоевать рынок. Как и у консолей. Но если вы вспомните, кое-кто уже пытался это сделать. Valve десять лет назад создали удивительное устройство — Steam Machines. Это было удивительное устройство с не менее удивительным геймпадом. Идея была простая — позволить консольщикам испытать привычный им комфорт во время использования ПК. И наоборот — научить ПК-геймеров пользоваться консольными преимуществами. Steam Machines были безупречными по качеству брендовыми компьютерами, но затея провалилась. Steam Machines дублировали функции ПК и консолей, никакого смысла покупать второй ПК в дом не было.

Поэтому Valve сменили направление и выпустили портативный ПК, способный заменить портативную консоль. Успех Steam deck хорошо демонстрирует, что комфорт играет огромную роль при выборе игровой платформы. Steam deck не лишал любителей портативных консолей их привычного комфорта и подхода к играм. А для ПК геймеров это стал хороший повод отойти от стола с компьютером.

На мой взгляд, единственная причина, по которой ПК-гейминг сможет завоевать большую часть рынка, это изменение консольного гейминга. Чем больше консоли будут похожи на ПК, чем удобнее на них станет использование клавиатуры и мыши, чем больше консольные игроки будут заинтересованы в геймерских мониторах и цифровых покупках, тем ближе к ним станет комфорт ПК. Но произойдет ли это когда-нибудь? Я сильно в этом сомневаюсь.

Спасибо за внимание.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

комфорт консоли против пк выбор платформы пк против консолей
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
13
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
12
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
1
В США хотят создать гиперзвуковые ракеты для массового производства
+
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
+
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
1
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
Ученые нашли на Земле минерал Кармелтазит, который тверже алмаза
2
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
9
Sapphire представила новую материнскую плату на платформе AM5
+
Глава Rheinmetall заявил, что завод концерна на Украине будет построен в 2026 году
8
Уолтц указал на необходимость компенсации США за оказанную военную помощь Украине
+
Химики из США разработали устройство, превращающее CO2 в топливо с помощью солнечного света
3
Компания NVIDIA объявила о выходе новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti 20-го февраля
1
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
+
Видеокарты RX 9070 XT могут использовать интерфейс PCIe 5.0
+
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
Власти Японии оставляют за собой право временной национализации предприятий по выпуску чипов
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
26
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
36
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
617
Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
2
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
12
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
2
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
5

Сейчас обсуждают

Jora
14:49
Если бы на ps4/5 была возможность multiboot, в родную систему и например windows (с пакетом фирменных драйверов), тогда бы популярность и актуальность консолей выросли многократно.
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Маэстро
14:46
Ты когда ныть перестанешь?
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
OgoGoLog
14:43
"Гостомель так и не был полностью захвачен" Всего крупнейший военный аэродром в Киеве был взят за ночь, а украинцы уже потом палили по нему из всех стволов, грохнув свою "Мрiю". "Твои мифы разбиваютс...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Максим Овчинников
14:38
Гостомель так и не был полностью захвачен, это подтверждают даже российские военные блогеры, которые позже писали о проблемах с удержанием аэродрома. В хаосе первых дней были ошибки, но это не отменяе...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Kaabar
14:38
Разместят. Но потом, и на территории Франции или Польши, чтоб как бы чего не вышло.
FT: Франция предложила Европе разместить миротворцев в тылу Украины
Ilikethat
14:36
Вполне логичные выводы. Сам ими пользуюсь для выбора смартфонов. Уточнения 1) Речь об Антуту 10 версии. Разные версии дают разные цифры, их нельзя сравнивать. Мой минимум 400тыс попугаев. 2)Число каме...
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
Dimkovski
14:35
Чё там выбирать - тыкаешь пальцем на любой, который по внешнему виду понравился и всё. До 20тыс там всё одинаково. А вообще это такие уродцы конечно, с этими ублюдскими камерами.
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
Sammi898989
14:33
Это разве не спровоцирует цунами или что то вроде???
Американский ученый предлагает взорвать термоядерную бомбу в Южном океане
Chihonya
14:30
и думать нечего,сожрал, не видать же китю)))
Последнее обновление Windows 11 приводит к сбою встроенного приложения «Проводник»
corsi
14:26
Нет никаких проблем купить сосноль, выбор богатый, б/у вариантов много, для эксклюзивов. А так - единственный и главный аргумент - сосноли для ленивых дебилов, кто не осилит ПК и не представляет, как...
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем