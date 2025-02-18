Я играю на ПК уже 17 лет. За это время я сменил несколько компьютеров. Многие мои друзья сменили десятки консолей. Они покупали обычные и pro-версии, брали консоли разных компаний и поколений. Меняли одну портативку на другую. Естественно, за это время все они пытались завлечь меня в консольный гейминг, хвастаясь графикой, играми и удобством, которое консоли дают. Но у них ничего не вышло.

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Мало того, что цены на консольные игры были несоизмеримо выше, чем на ПК, так ещё и сами консоли стоили весьма дорого. Это совершенно не было похоже на доступный и недорогой апгрейд ПК раз в три года. В середине десятых многие геймеры ввязались в бесконечные платформенные холивары, обсуждая, что лучше подходит для игр? ПК или консоль? Был среди них и я. Я искренне верил, что люди поймут, ПК выгоден абсолютно во всем. И откажутся от слабых и дорогих консолей. Я был наивен и далек от понимания того, как люди играют в игры.

Но сейчас, по прошествии десяти лет, я наконец-то понял — ПК никогда не победят консоли. И ключевая причины в этом — комфорт и привычка. Основная ошибка, которую допускают геймеры, пытаясь сравнивать платформы заключается в том, что они подходят к делу с практической стороны. Несомненно, цена, доступность, графика и статус устройства играют огромную роль. Но они никогда не были решающими факторами.

Самым главным фактором для геймеров всегда были и будут всего два параметра — комфорт и привычка. Если вы использовали бытовую технику разных брендов, вы знаете, что некоторые бренды и отдельные модели использовать намного проще и приятнее, чем другие. Причем, нет разницы, что это за техника. Пылесос, блендер, стиральная машина, поливочная установка. Даже простой утюг. Если вы найдете какую-то технику, использование которой крайне простое и удобное, вам не захочется её менять. А если вы поменяете её не задумавшись, вы заметите разницу.

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Консоли дают геймерам определенный уровень комфорта, получить который с другими устройствами нельзя. Удобство обслуживания, использования, пополнения библиотеки. Все это создает привычку. Когда руки консольного геймера на автомате жмут на кнопки геймпада и выбирают нужную игру, он чувствует, что это единственный верный способ играть в игры. А если в памяти ещё остались воспоминания из эпохи игр на дисках для ПК, то мысли о том, что играть в игры можно где-то ещё будут казаться нелепыми.

Тоже самое касается ПК-геймеров. Комфорт на ПК у всех разный. Кто-то играет за офисным столом, кто-то на настоящем японском котацу. Кто-то подключает к ПК геймпад, а кто-то души не чает в своей механической клавиатуре за 30 тысяч. Для неподготовленного геймера использование ПК схоже с попыткой обнять дикобраза (никогда так не делайте, это опасно). Все сложно, все колется, все мешает. Но когда ты понимаешь, какие возможности дает ПК, ты адаптируешься. И вот уже дикобраз в комнате никому не мешает, он сидит, ест яблоко и смотрит как ты играешь в новый ПК-эксклюзив с превосходной графикой.

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Проблема в том, что менять свои привычки и комфорт безумно тяжело. Если ты всю жизнь играл на консоли, геймпад и огромный телевизор для тебя неотъемлемые атрибуты гейминга, никакие цены на диски тебя не остановят. А если ты ПК-геймер, что любит свою механическую клавиатуру, имеет огромную библиотеку игр в Steam и привык покупать их по огромной скидке, даже подаренная другом консоль отправится собирать пыль на антресоли.

Добавляет ПК проблем ещё и тот факт, что консольные игроки плохо осведомлены, что сейчас происходит на ПК. Многие из них никогда не видели Steam и GOG, ничего не знают о фэнтезийных консолях, никогда не играли в популярные онлайн-эксклюзивы. Они на полном серьезе думают, что на ПК играют в стратегии и только в них. И это работает на консольный комфорт. Геймер думает : “На консолях хорошо, играю с хорошей графикой, в любимые игры, ничего настраивать не нужно. А приду на ПК — там драйвера, из игр только стратегии, нет дисков. Лучше я останусь на любимой консоли. Обниму кошку и пройду на платину Uncharted 4.”

ПК геймеры думают абсолютно одинаково. Они часто понятия не имеют, какой огромный выбор удивительных игр есть на консолях.

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Именно поэтому у ПК нет шансов завоевать рынок. Как и у консолей. Но если вы вспомните, кое-кто уже пытался это сделать. Valve десять лет назад создали удивительное устройство — Steam Machines. Это было удивительное устройство с не менее удивительным геймпадом. Идея была простая — позволить консольщикам испытать привычный им комфорт во время использования ПК. И наоборот — научить ПК-геймеров пользоваться консольными преимуществами. Steam Machines были безупречными по качеству брендовыми компьютерами, но затея провалилась. Steam Machines дублировали функции ПК и консолей, никакого смысла покупать второй ПК в дом не было.

Поэтому Valve сменили направление и выпустили портативный ПК, способный заменить портативную консоль. Успех Steam deck хорошо демонстрирует, что комфорт играет огромную роль при выборе игровой платформы. Steam deck не лишал любителей портативных консолей их привычного комфорта и подхода к играм. А для ПК геймеров это стал хороший повод отойти от стола с компьютером.

На мой взгляд, единственная причина, по которой ПК-гейминг сможет завоевать большую часть рынка, это изменение консольного гейминга. Чем больше консоли будут похожи на ПК, чем удобнее на них станет использование клавиатуры и мыши, чем больше консольные игроки будут заинтересованы в геймерских мониторах и цифровых покупках, тем ближе к ним станет комфорт ПК. Но произойдет ли это когда-нибудь? Я сильно в этом сомневаюсь.

Спасибо за внимание.