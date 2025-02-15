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Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"

Вечерние разговорные шоу — очень популярный жанр телепередач на Западе. Поэтому ему посвящено огромное количество фильмов, книг и мультсериалов. Один из них — "Полночь с дьяволом". Это фильм ужасов, снятый в жанре псевдодокументального кино. Я решил рассмотреть проблемы этого фильма и сравнить его с другими произведениями.
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Предупреждение: Обзор частично раскрывает сюжет и содержание фильма.

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24 октября 1988 года в эфир вышла очередная серия комедийного телесериала “Альф”. Она отличалась от обычных серий тем, что являлась пародией на популярную в те годы вечернюю телепередачу The Tonight Show. Альф стал настоящим телеведущим, который выходил из-за кулис, садился за стол, шутил и общался с гостями — известными людьми своей эпохи. Когда эту серию показали в России, многие зрители были очень расстроены. В 90-е годы мало кто понимал, что такое американское вечернее шоу. Моя мама назвала серию полной ерундой, похожую оценку дали этому эпизоду и соседи, которые любили “Альфа” настолько, что покупали все мягкие игрушки Альфа, что появлялись в продаже.

Ничего удивительного в такой реакции не было. Телепередачи российского телевидения того времени были на них непохожи. Вспомнить хотя бы “Тему” или “Мою Семью”. И Альф, что примерил на себя роль телеведущего, был неинтересен зрителям, которые ждали от него обычного бытового юмора про пришельца в доме. Тема вечерних шоу была для них неизведанной территорией. Но окажись Альф в роли ведущего “Поле Чудес” или “Сам себе режиссер”, зрители бы прильнули к экранам, забыв о всех домашних делах. Ведь это были любимые и хорошо понятные передачи.

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Через несколько лет на российском телевидении стали появляться ток-шоу, очень похожие на своих заморских прародителей. Они пользовались огромной популярностью, а их ведущие превращались в настоящих звезд. Потребовалось ещё немного времени, прежде чем классические вечерние шоу пришли на российское ТВ. И тоже стали популярны. А на Youtube огромную популярность обрели переводы американских шоу и подражание им.

Таким образом, культурная пропасть была преодолена. Сюжеты из фильмов и сериалов, связанные с вечерними шоу, уже не казались чем-то странным, глупым и непонятным. Зрителю намного проще стало воспринимать “Джокера”, сюжеты популярных сериалов и мультсериалов, связанных с темой подобных телепередач. В отличие от “Альфа”, им повезло выйти в нужное время.

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Фильм ужасов “Полночь с дьяволом” можно отнести к числу таких счастливчиков. Вышедший в 2023 году и попавший в российский прокат, он получил полные залы зрителей, которые хорошо понимали, что такое late-night talk shows. И хотя фильм получил преимущественно хорошие отзывы, я бы хотел сказать, что “Полночь с дьяволом” кино плохое.

Что на вас взгляд делает фильм ужасов хорошим? Можно предположить, что ощущение ужаса, качество грима и эффектов, актерская игра и по-настоящему страшные вещи, от которых, как говорит молодежь, “волосы стынут в жилах”. Я бы посмотрел на этот вопрос иначе. Если забыть о нишевых и специфических поджанрах, фильмы ужасов — это такие же фильмы, как любые другие. И оценивать их стоит по тому, насколько они увлекают зрителя, как хорошо в них устроены конфликты, есть в них что-нибудь лишнее и ненужное. Последние — вещь крайне важная. В идеале, в фильмах нет ненужных сцен. Вся лишняя болтовня, беготня, многозначительные сцены без действия, дорогие и бессмысленные сцены с множеством актеров вырезаются ещё на стадии сценария, в крайнем случае — на монтажном столе. И зритель получает цельную и погружающую в себя историю.

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“Полночь с дьяволом” хороший пример того, что бывает с фильмом, когда лишнее забыли вырезать и попытались подать как что-то важное. Сюжет фильма рассказывает историю телеведущего Джека Делроя, который ведет вечернее разговорное шоу “Полуночники” в начале 1970-х годов на американском телевидении. В российском прокате название шоу перевели как “Ночные совы” . Это буквальный перевод и он не совсем верен.  

Хотя Джек Делрой очень популярен, его шоу не может тягаться по рейтингам с “Вечерним шоу Джонни Карсона” (реально существующим в 90-е годы телешоу), и это не дает продюсерам шоу и самому Джеку покоя. Джек даже вступает в элитный лагерь The Grove, в котором собирается вся элита страны. Это лагерь известен тем, что там проводятся странные ритуалы. Якобы этот лагерь может сделать человеку карьеру или разрушить её. Проще говоря, Джек присоединяется к культистам.

Вместе с Джеком творческий путь разделяет его жена Мадлен Пайпер, которая тоже любима зрителями. Они привыкли видеть счастливую пару не только в “Полуночниках”, но и на страницах журналов и газет. Ни у кого не вызывает сомнений: Джек действительно любит Мадлен, они — счастливая пара.

В 1976 году Мадлен внезапно заболевает и умирает. “Полуночники” уходят из эфира. Но в Хэллоуин 1977 года программа возвращается в эфир со специальным эпизодом, посвященным оккультизму. Он становится последним в истории шоу. Джек приглашает на шоу медиума по имени Кристу, одержимую демоном девочку Лили и ее доктора Джун Росс-Митчелл, а также доктора, разоблачающего паранормальщину — Кармайкла Хейга. Зрителей фильма предупреждают, что пленка, которую они сейчас посмотрят, была найдена в архиве. И ранее не публиковалась.

И шоу начинается. Джек не выглядит несчастным или потерянным. Наоборот, он полон сил, энтузиазма, он шутит и заряжает энергией зрителей в зале и у экранов. Хэллоуинская тыква стоит в углу и призывно мерцает. Выступление первого гостя, медиума Кристу, проходит хорошо. Но вдруг ему становится плохо. Он получает послание для человека, которого, судя по всему, нет в зале. Шоу уходит на перерыв. Ведущие и персонал активно общаются, работа над шоу кипит. 

Чтобы помочь зрителям фильма отличить запись за кулисами от самого шоу, создателями фильма применяется разделение форматов. Шоу показывают в цвете и в разрешении экрана 4 на 3. Записи происходящего за кулисами показаны на весь экран, но черно-белыми.

Шоу продолжается. Второй ведущий Гас Макконнелл развлекает зрителей игрой на самом хэллоуинском музыкальном инструменте — терменвоксе. Скептик Кармайкл Хейг входит в студию и начинает свой сеанс разоблачения. Он показывает фокусы, затем речь идет о научных исследованиях паранормальных явлений. Оказывается, Кармайкл Хейг охотится на приведений и разоблачает мошенников, притворяющихся экстрасенсами. Он даже носит с собой чек на сто тысяч долларов, который вручит тому, кто докажет, что обладает экстрасенсорными способностями. Между Кристу и Кармайклом начинается небольшая словесная потасовка. Кармайкл яростно отрицает необычные способности Кристу.

Вскоре, Кристу становится очень плохо. А Джек начинает думать о том, что то странное послание, что не нашло адресата, предназначалось ему. Шоу резко начинает отходить от сценария… В студии происходят технические неполадки, взволнованный Джек всё больше начинает верить, что все это не просто так. А в перерыв приходит страшная весть. Но её решают держать в тайне. Гас хочет все прекратить, но Джек непоколебим. Эфир обещает быть невероятно жаркими.

Первые двадцать минут фильма абсолютно безобидны и спокойны. Потом начинается шоу, которое периодически вызывает тревогу у зрителей. Лишь ближе к концу фильма начинается паранормальщина, которая сменяется неприкрытыми мерзкими вещами. Получается что-то среднее между хэллоуинскими сериями “Доктора Хауса” и пародией на фильм “Изгоняющий дьявола”. Местами это выглядит крайне отвратительно. Причем, авторы фильма даже пытаются придать одной из таких отвратительных сцен смысл и выдать неожиданный сюжетный поворот. Но ощущение неуместности этой жути в уютном шоу не покидало меня до конца фильма.

Наконец, случается развязка шоу, и после зритель вместе с Джеком погружается в психоделический трип, в котором прошлое меняется и Джек пытается осознать все, что с ним произошло за последние годы. В центре всей истории фигурирует покойная жена Джека, а также его карьера и отношение к лагерю культистов The Grove.

"Полночь с дьяволом" это хорошая попытка повторить атмосферу старых вечерних шоу, но это ужасно плохой фильм ужасов. Авторы не смогли построить цельную историю вне шоу, у них не получилось вселить в зрителя ощущение страха.

Особенно четко посредственность "Полночи с дьяволом" выглядит в сравнении с настоящими современными фильмами ужасов, в которых показать что-то ужасное не так важно, как вселить в зрителя настоящий ужас, ощущение причастности и вовлеченности.

Await Further Instructions

Хороший тому пример — фильм “Ждите дальнейших инструкций”. В нем тоже поднимается тема телевидения, но только со стороны зрителей. Там тоже безумная и не реалистичная концовка, но она не просто ужасная — она парализующее кошмарна. Потому что она уместна в этой истории. У тебя нет ощущения, что это копипаста или какой-то прикол. Нет, ты будто сам все это видишь и принимаешь участие в этом ужасе. Ты будто остался в доме, в который пришло чудовище. Оно тебя не видит, но тебе все равно страшно, потому что ты продолжаешь видеть то, что происходит. И осознаешь свое бессилие.

"Полночь с дьяволом" лишь вначале создает ощущение того, что зритель смотрит вечернее шоу. Потом эта чудесная атмосфера улетучивается и превращается в обычное кино. Почему так происходит? Потому что меняется подход к постановке шоу, события начинают развиваться слишком быстро. А после все сменяется кошмаром и психоделическим флешбеком.

Mob Psycho 100 TV2

Впрочем, не только фильмы ужасов отправляют "Полночь с дьяволом" в глубокий нокаут. Возьмем одно из самых популярных аниме, посвященных теме экстрасенсов и духов — “Моб Психо 100”. В этом аниме есть несколько эпизодов, посвященных телевидению и экстрасенсам на нем. И они в тысячу раз более интересны, чем этот фильм. Хотя там тоже есть место комедии, неожиданным поворотам и конфликтам видных деятелей этой сферы, они не скатываются в примитивное скример-шоу, а строят сюжет с помощью конфликтов и личностей персонажей. "Полночь с дьяволом" же кроме личности ведущего в ход ничего не пускает. Раскрыть персонажей по-настоящему не получается, они карикатурны и пусты. А нарочитые попытки напугать зрителей лишь усиливают эту проблему. Когда девочка приходит в студию и смотрит прямо в камеру — это дешевый трюк. Да, он напугает ряд зрителей. Но только тех, кто этого не ожидал.

LOCAL58TV


Даже Youtube-проекты способны напугать и заинтересовать зрителя больше, чем этот фильм. К примеру, аналоговый хоррор local58 с его программами о наблюдении луны, экстренными сообщениями и мультиками про скелетов. Ты хорошо понимаешь, что это хоррор в духе времени, к нему не стоит относиться серьезно. Но увидев Луну в небе, ты подумаешь: “Его трон”. А вот после просмотра "Полночи с дьяволом" в голове не останется ничего. Вроде как фильм и критикует культ успешности любой ценой, показывает, что гонка за рейтингами того не стоит. Но после того, как ты закончишь просмотр, ты об этом не вспомнишь. И причина тому весьма проста.

Дело в том, что даже с точки зрения мокьюментари, "Полночь с дьяволом" плохое кино. Мокьюментари, если кто не знает, это пародия на документалистику. Самый известный пример такого жанра — “Борат”. "Полночь с дьяволом" пытается заставить поверить зрителя, что он правда видит запись старого шоу и закулисные съёмки. Но проблема заключается в том, что помимо них, в фильме много всего другого. Ненужный материал, который вроде как рассказывает историю, но на самом деле отвлекает зрителя от самого важного.

Тот самый лагерь The Grove

В фильме много лишнего, много нарочитого и подробного. Чтобы стать хорошим мокьюментари, "Полночь с дьяволом" должна была показывать нарочно кринжовые и смешные ролики в рамках шоу, не дающие зрителям достаточного количества информации.

Но увы, фильм просто вываливает её на зрителя — мы знаем и про лагерь культистов, в который наведывается главный герой, и про изучение одержимости девочки. Но зачем? Для фильма такого жанра это бессмысленная информация. Мы же вроде смотрим пленку, которую нашли в архиве? Так зачем эти подробности? Учитесь у лучших. У “Скибиди туалетов” например, они ничего про камероменов и унитазы с головой Джи-Мена не говорят, но как увлекает! А тут у нас и карьера телеведущего, и его дела с лагерем и жена…какой-то винегрет из историй.

А не проще было о всем этом рассказать в моментах, когда шоу уходило на рекламу и камеры переносили зрителей за кулисы шоу? Хватит уже использовать этот глупый штамп “показывай, а не рассказывай”. Рассказывать нужно уметь. Из разговоров и действий телеведущего и съемочной группы можно было такую историю сделать, что зритель бы сидел с открытым ртом. Шоу столько раз уходило на паузу, что хватило бы на целую историю. И это выглядело бы свежо и чертовски талантливо.

Другая проблема фильма заключается в игре со зрителем. Герои должны были быть героями шоу, а не пытаться найти контакт с ним. Но Лилли, придя в студию, тут же начинает это делать. И это чертовски плохо. В этом просто нет смысла. Если бы нам показали, как Лили сверлящим взглядом смотрит на Джека — это было бы куда интереснее. Но авторы пытаются ещё сильнее вовлечь в фильм зрителя, из-за чего ценность самого фильма падает.

Моменты ужасов -— самая слабая часть шоу. У меня сложилось ощущение, что авторы попросту не знали, как работать с атмосферой, которую им удалось воссоздать. Поэтому они пихают в экран кошмары, как бы говоря зрителю: “Вы хотели ужасов и кровищи? Вот, держите, простите, что заставили ждать”. Лично я этого не ждал. Я надеялся на тонкую психологическую игру, работу с намеками и нагнетанием. И в начале у авторов получалось. Вот только под конец фильма все это было потеряно.

Наконец, само позиционирование шоу несколько странное. Американское ТВ? Серьезно? Почему бы не перенести место действия в какую-нибудь другую страну, на какой-нибудь малоизвестный канал, чтобы показать, что это действительно очень редкая пленка? И мало кто может знать и помнить о ней. Например, в Австралию или Новую Зеландию? Фильм вроде из Австралии, но почему тогда место действия США? Это заодно бы решило проблему посыла фильма. Вместо истории о том, как один телеведущий пытался догнать легенду телеэфира, мы бы получили историю, как один ноунейм пытался обогнать по рейтингам другого и использовал грязные методы.

Основная проблема фильма “Полночь с дьяволом” заключается в том, что он выглядит непродуманным и ленивым. И это касается не только сценария, но и общего оформления. К примеру, работа над заставками шоу. На первый взгляд все хорошо —- когда шоу возвращается в эфир, зрители видят нарисованную красками картинку, на которой будет изображена сова или что-нибудь хэллоуинское. Одна из таких картинок мне очень понравилась. Я отмотал фильм и нашел её. Вместо красивого арта я увидел типичное нейросетевое творчество.

Можно предположить, что это не баг, а фича — так авторы намекают на то, что шоу на самом деле дипфэйк, слепленный нейросетями в будущем. Но как-то уж слишком это глубоко, вам не кажется? Может они вставили её в надежде, что никто не заметит? А могли бы нанять профессионального художника. А что если и сценарий этого фильма написала нейросеть? Тогда многое сразу становится понятным, например, странная концовка фильма.

“Полночь с дьяволом” — это случай, когда с самого начала была выбрана неправильная подача. Съемки за кулисами можно было использовать для построения истории. Ужасные моменты можно было испортить помехами и заставить зрителя додумывать, что на самом деле происходило в студии. Не полностью, но так, чтобы весь ужас нужно было высматривать на стоп-кадрах. Наконец, вместо странной финальной части фильма, можно было добавить что-то, что объяснило бы произошедшее. Например, финальный монолог за кулисами. Но вместо этого мы получили банальщину, настолько пресную и скучную, что даже эпизод шоу Angry Video Game Nerd про игровой автомат Polybius выглядит интереснее и достовернее.

Полуночный итог


"Полночь с дьяволом" — это фильм, будто снятый по плохой крипипасте. От него можно получить удовольствие и даже искренне полюбить, поскольку он к себе располагает. У него уютная атмосфера старого вечернего шоу, харизматичные герои и прекрасная игра актеров. Но из-за огромного объема ненужной информации, невнятного сюжета и совершенно бредовой концовки, фильм вызывает сильное разочарование. Запись шоу —  самая сильная часть фильма, но из-за желания авторов напугать зрителя неприкрытыми мерзостями и бессмысленным скримером, она теряет свою привлекательность.

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