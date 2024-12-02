Обычно игровые обзорщики посвящают свои каналы и блоги самым разным играм, либо фокусируются на одном определенном жанре. Но существуют блогеры, которые посвящают свое творчество лишь одному издателю или разработчику. Ярчайшим примером таких блогеров являются люди, полностью посвятившие себя изучению и освещению игр и деятельности компании Valve. Я называю их Valve-блогеры и на мой взгляд, это яркий пример того, какими должны быть современные игровые критики и обзорщики.

Почему именно Valve?

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Компания Valve интересна прежде всего тем, что создала ряд культовых игр. Half Life, Portal, Counter Strike, Dota 2 и Team Fortress 2. Но также она интересна своей непубличностью и молчаливостью. Никто точно не знает, что именно разрабатывает Valve. Даже сын главы Valve, Гейба Ньюэлла, рассказывал, что в Valve никто ничего не знает.

Множество энтузиастов, геймеров и игровых журналистов потратили массу усилий, чтобы узнать хоть что-нибудь об одной из самых ожидаемых игр Valve - Half Life 3. Но после того, как сервис цифровой дистрибуции Steam стал безумно популярен, многие геймеры и энтузиасты стали искать информацию о грядущих распродажах и обновлениях этого сервиса. Поэтому можно сказать, что Valve-блогинг родился из попыток узнать даты будущих распродаж Steam и судьбу Half Life 3. И первыми Valve-блогерами были админы и авторы сайтов, которые были посвящены Half Life и Steam.

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Сегодня три кита Valve-блогерства это Steam, Team Fortress 2 и Counter Strike. Steam интересен тем, какие явления и события в нем происходят, какие обновления он получает, как меняются и развиваются его функции, кастомизация и распродажи. За годы работы в Steam появилась масса необычных предметов, которые таят в себе историю. Team Fortress 2 по-прежнему популярный шутер с огромным числом предметов, карт и событий. По нему каждый месяц до сих пор создается столько контента, что многие современные игры не увидят за всю свою историю. Игроки Team Fortress 2 тоже ждут обновлений игры и продолжения комикса с сюжетом, однако, как и Half Life 3, они все не выходят и не выходят.

Наконец, Counter Strike. Безумно популярный шутер, вокруг которого крутится куча денег. Любая информация о нем вызывает неподдельный интерес как у игроков, так и у бизнесменов. На данный момент именно Valve-блогеры с упором на Counter Strike 2 являются самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о файлах, найденных в обновлениях Counter Strike, проливают свет на игры, которые разрабатывала и разрабатывает Valve, учат играть в CS и дают информацию о любых важных изменениях в Valve.

Можно также упомянуть игры Dota 2 и Garris Mod, они тоже часто попадают в поле зрения Valve-блогеров.

Почему это популярно?

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Ключевая причина популярности Valve-блогеров заключается в том, что они - идеальное воплощение игровых критиков и развлекательных игровых каналов. Они работают на стыке жанров и форматов, для них не существует сложных тем, они прекрасно ориентируются в информации и технически грамотны. При всем при этом, у них прекрасная подача и интересные футажи видео, что делает их просмотр крайне увлекательным.

Что сейчас популярно на Youtube? Загадки, феномены, потерянные медиа, обзоры игр, юмор, различные расследования и подборки. Все это есть у Valve-блогеров. Valve удалили из Counter-Strike: Global Offensive несколько режимов игры и файлы? Блогеры расскажут и покажут их. В обновлении Counter Strike появились упоминания Half Life 3 и новых игр? Они расскажут о них. Valve допускают утечку файлов и концептов невышедших игр? Они разберут каждый. У куриц в Counter-Strike изменилось поведение? Блогеры расследуют это дело и найдут причину. А заодно вспомнят, как менялся внешний вид куриц за всю историю игры. И если вы думаете, что это скучно или неинтересно, вы просто не смотрели такие видео.

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А когда новой информации нет, можно вспомнить лор Counter Strike, Team Fortress 2, рассказать, кто такой G-Man, почитать комиксы по играм, изучить описания предметов из игр, проверить крипипасты по играм Valve и затронуть тему лиминальности пространств в играх Valve. Но даже это не все. Всегда можно вспомнить про малопопулярные игры Valve, моды на игры Valve и игры на движке Source.

Вам нравится более серьезный подход? Хотите получасовое эссе на тему того, почему мы перестали воспринимать игры так, как раньше? На примере Team Fortress 2. А может быть, вы хотите ностальгический обзор карты, на которой играли в свои 17 лет в клубе? Все это у Valve-блогеров есть.

Особо важно отметить, что они хорошо понимают, как работает движок Source и редактор уровней. Поэтому, если у них есть какая-то теория о каком-то странном файле или предмете, они могут подробно его изучить и создать специальную карту, на которой его можно проверить. Также Valve-блогеры часто подчеркивают малозаметные детали на картах, которые показывают, насколько серьезно Valve подходят к созданию игр.

Есть еще одна причина популярности Valve-блогинга. Он мотивирует вас учиться хорошо играть и проверять все самостоятельно. Я плохо играю в Counter Strike 2, но когда вижу талантливо смонтированный гайд на опенфрагера, я хочу пойти и попробовать поиграть так же. Когда вижу, как блогер талантливо играет малопопулярной оружкой из Team Fortress 2, хочу попробовать играть также. Когда мне показывают какое-то необычное или странное место в Half Life 2, я хочу пойти и посмотреть его сам.

Кстати, именно Valve-блогеры первыми стали освещать факт существования и закрытый бета-тест игры Deadlock. Они создали такой хайп, что игра до сих пор весьма популярна, хотя ещё не вышла. Valve об игре молчали, дать достоверные сведения об игре было некому.

Именно поэтому Valve-блогинг так популярен. Многие молодые ютуберы берут в тысячу раз пережеванные темы о том, что “индустрия умирает” а “игры-сервисы убивают игры”, Valve-блогеры своим примером показывают, что это все заблуждения далеких от игр людей. Вместо того, чтобы слушать о том, как гиганты индустрии скатили уровень ААА-игр до дна, лучше послушать увлекательную историю о том, как игроки Team Fortress 2 решали сложнейшие пазлы во время ARG от Valve, чтобы узнать, что в игру скоро придут роботы. И рассказать о новых и старых играх.

Кстати, о шапках. Team Fortress 2 это рог изобилия интересного контента и историй. Это яркий пример игры-сервиса, который стал частью жизни миллионов геймеров, повлиял на независимую анимацию и породил обмены в Steam, которые помогли множеству людей получать игры бесплатно, а некоторым игрокам и вовсе помогли уйти с ужасной работы. Именно поэтому темы для творчества и обсуждений в сообществе этой игры не кончаются. Например, совсем недавно все обсуждали, как Valve через 17 исправили неверную окраску штанов Разведчика и тут же это изменение откатили. Об этом писали даже крупные сайты, но таких историй в Team Fortress 2 и других играх Valve много, просто они редко выходят за пределы сообщества.

У Valve-блогеров всегда есть новый контент. Будь то новости о том, как Valve забанили ботов с читами, истории о создании Steam, воспоминания о лучших распродажах, расследования о пропаже маскотов Steam или новых необычных работах сообщества. Они хорошо показывают, что вместо примитивных и дефолтных тем, рассчитанных на байт зрителей, можно делать что-то свое и новое. И пока в этом деле у них нет равных.

Аналоги

Самое близкое, что можно найти на Youtube, это фэндомные каналы по различным играм и lost media каналы. К примеру, каналы по вселенным Payday, Fate, Worms, различным файтингам, Dark Souls, Postal, каналы по квестам. У лост медиа каналов с Valve-блогерами схожая тематика - они все освещают потерянный или вырезанный контент, часто ищут то, чего нет ни у кого. Будь-то потерянная бета-версия игры или уровень, который в игру не попал. Также у Valve-блогеров есть много общего с настоящими игровыми критиками, которые серьезно анализируют игры и индустрию.

Можно вспомнить Payday-блогера RandomKenny, создавшего шоу Bain Theory. Вокруг сюжета Payday 2 было много теорий, и RandomKenny создал шоу, которое было пародией на популярное игровое шоу Game theory, проверяющее и расследующее все, что связано с игровыми легендами, теориями и домыслами. У Valve-блогеров много похожих проектов.

Расскажите в комментариях, смотрите ли вы Valve-блогеров? Играете ли вы в игры Valve? Ждете ли от них каких-то игр или обновлений?

Спасибо за внимание.