В первой части этого тестирования мы смотрели на обычные игры, вышедшие в разное время. Во второй части мы посмотрим исключительно на японские игры. И здесь я должен позволить себе лирическое отступление. Я не хотел тестировать GT 710, у меня были планы на другие карты, но как-то раз я сходил на сходку анимешников, чтобы найти там пару редких DVD и купить мангу. Были там и геймеры у которых имелись на обмен весьма редкие игры на дисках, поэтому разговор об играх зашел сам собой. И во время разговора сразу два человека сказали, что для японских игр дорогие карты не нужны. Хватит даже GT 710, и то, этого будет много.

Отчасти, я был с этим согласен. Дело в том, что японские игры часто используют нетребовательные движки, запустить которые можно на картах любого уровня. Современные карты Nvidia 3ХХХ так вообще почти не греются при их запуске. Есть даже примета — если видишь на стартовом экране логотип Criware, игра с большой вероятностью пойдет на любом утюге. Хорошо справляется GT 710 с играми на Unreal Engine 4.

Но мне все же захотелось проверить это утверждение. Современные анимешники всё чаще играют на телефонах и планшетах, им незачем покупать дорогую карту. Что если GT 710 и есть тот самый минимум, который нужен для игры в японские игры?

Характеристики ПК описаны в первой части тестирования. Разрешение монитора 1920x1080.

Начало тестирования

Первым делом я запустил на GT 710 несколько десятков визуальных новелл и игр на RPG Maker. Смысла перечислять их нет — все они прекрасно работали. Даже такая технически сложная игра, как Date a live: Rio Reincarnation, запустилась и нормально работала. Игры от издателя Aldorlea Games и других авторов на RPG Maker тоже пошли прекрасно. Единственное, что стоит отметить — любые намеки на 3D в новеллах сильно портят картинку и зачастую снижают число FPS до критических 5-10 FPS.

Fate/EXTELLA LINK

Первой игрой теста стала популярная гриндилка по вселенной Fate. Порадовав вступительным роликом на 60 FPS, игра резко просела до 25. Играть было можно, но какой-то радости игра не приносила. И это довольно странно, ведь у игры весьма слабая графика. Вероятно, играет роль нагрузка на видеочип — почти 100%. При очень большом желании, игру пройти можно, но я бы не советовал

Fate/Samurai Remnant

Одна из самых обсуждаемых игр у ценителей аниме в прошлом году — слэшер Fate/Samurai Remnant. В Steam есть демо-версия этой игры и она показала ужасные результаты. 5 FPS во время битвы, 100% загрузка видеокарты. Эта игра хорошо демонстрирует, насколько GT 710 устарела.

Тотальная неудача с играми от Idea Factory

Один из крупнейших производителей аниме игр, Idea Factory, известен прежде всего серией игр Hyperdimension Neptunia. Я скачал наугад несколько их игр и везде получил 10 FPS, фризы и зависания. Делать скриншоты на каждую смысла не было, поэтому просто скажу, что GT 710 здесь непригодна.

Trianga's Project: Battle Splash 2.0

Следующей игрой стал крайне доступный по цене и весьма интересный по геймплею аниме-шутер. В его минимальных системных требованиях указана видеокарта nVidia Geforce 210. Однако, играть на GT 710 почему-то не слишком приятно. 19 FPS? Уж не знаю, сыграло роль разрешение, или я не заметил какой-то важной настройки графики, но получить фан от игры у меня не получилось.

Gal*Gun: Double Peace

Один из выдающихся экшенов для настоящих отаку, Gal*Gun: Double Peace, в целом неплохо показывает себя на старых мониторах. Но на разрешении 1920x1080 FPS падает до 14. Однако, геймплей игры, напоминающий знаменитый казуальный хит “Куробойка”, позволяет играть в Gal*Gun без ощутимого дискомфорта. Я не смог найти у игры настройки графики, видимо их нет, поэтому считаю, что в низком FPS виновато разрешение монитора.

Senran Kagura Peach Beach Splash

Один из самых больших провалов в истории аниме-игр, шутер Senran Kagura Peach Beach Splash, оказался вполне пригоден для игры на этой карте. Вы спросите почему провалов? Потому что игра давно уже растеряла весь онлайн. А тот немногочисленный контент с ботами, что есть, вряд ли можно назвать альтернативой. Тем не менее это одна из самых красивых и проработанных игр серии. Вначале игра показала всего 16 FPS. Играть было можно, как ни странно.

После того как я подключил старый монитор, в разрешении 1366x768 игра выдала целых 23 FPS и я смог даже выиграть матч. На мой взгляд, это хорошо показывает, что игры от Tamsoft неплохо работают на GT 710.

Senran Kagura: Estival Versus

Снова Tamsoft, снова девушки-ниндзя и снова низкий FPS. Хотя в этой игре на карте может быть очень много противников, метод повышения FPS не меняется. Берем старый монитор, получаем от 23 до 36 FPS. Причем, я так и не понял как это работает. Если на мониторе 1920x1080 выставить разрешение 1280×720, FPS не растет. Но на старом мониторе даже большее разрешение позволяет играть с большим комфортом.

Kandagawa Jet Girls

Анимешные гонки на квадроциклах открываются в окошке разрешением 1280×720. Сделать его больше у меня не получилось. 19 FPS, судя по всему, если поменять монитор, показания вырастут. Я проверять эту теорию не стал, поскольку даже 19 FPS достаточно для этой игры.

Bullet Girls Phantasia

И снова шутер, еще и с портативной консоли. Результат разочаровал - 14 FPS.

Koikatsu Party

Популярный симулятор свиданий в Steam-версии представляет собой редактор персонажа. 42 FPS в редакторе во время создания персонажа — неплохой результат. Проверить мир игры не удалось.

Rabi-Ribi

В первой части теста были проблемы с некоторыми 2D играми. Я решил протестировать метроидванию Rabi-Ribi. Прекрасный результат в 60 FPS.

Nier Automata

И под конец — одна из самых обсуждаемых и любимых игроками японских игр. NieR Automata показывает чудовищные 4 FPS в разрешении 1920x1080. Я пытался найти способ получить хотя бы 15 FPS, но ничего не помогло. Эта игра просто не подходит для этой карты. Хотя на Youtube можно найти видео того, как эта игра работает на GT 710. Понятия не имею, как авторы видео этого добились.

Неудача с Dead or Alive 5

Я видел много роликов, в которых культовый файтинг прекрасно работает на GT 710. Да и сам играл в него много раз на этой карте. Однако, стоило мне запустить игру в разрешении 1920x1080, как я получил позорные 15 FPS. Лишь сейчас, когда я пишу эту статью, я понял в чем было дело. У этой игры настройки графики вынесены в отдельный лаунчер. И я про него забыл. Он появляется лишь при запуске игры в Steam. Судя по всему, из-за того, что я поставил максимальное сглаживание, игра и выдала такое низкое число FPS. Еще одно доказательство того, что консоли должны остаться в прошлом, а все игры стоит выпускать исключительно на ПК.

Подводим итог

Итог печален — не важно кто вы, ретро-геймер или анимешник, GT 710 это устаревшая слабая карта, которую хватает на легкие 2D игры и старые ААА-тайтлы. Но говорить о какой-то актуальности в 2025 году нет смысла. На этой карте нельзя запустить новые игры от Idea Factory, BandaI, Tecmo и других ведущих японских издателей. Настоящий гейминг сегодня начинается с GT 1030, но чтобы комфортно играть в японские игры, желательно иметь CTX 1060 или карты старшего поколения. Идеальным решением будет RTX 3060/4060, поскольку на них пойдет абсолютно все. А заодно вы сможете делать качественные скриншоты, захватывать видео и настраивать графику.

Если рассматривать GT 710 как карту для “сверхбюджетного гейминга”, то она хорошо подойдет для эмуляторов старых консолей 80-х и 90-х годов. GT 710 также может порадовать любителей старых визуальных новелл и игр на RPG Maker. Да, GT 710 неплохо справляется с рядом игр, которые были портированы с консолей. Но сказать, что это полноценный гейминг, я не могу. Нехватка FPS сильно портит впечатление от игр, из-за чего желание играть в них пропадает.