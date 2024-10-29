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Подборка атмосферного аниме на Хэллоуин: зомби-музыка и вампирши-геймеры

Пока весь мир в Хэллоуин смотрит фильмы ужасов и специальные эпизоды мультсериалов, я предлагаю посмотреть немного атмосферного аниме. Истории про девушек-зомби с талантами к музыке, вампиров без цели, спящих принцесс и трудностях совместной жизни с эльфийками ждут вас в этой подборке
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Хэллоуинские подборки аниме в сети не редкость. Но есть у них одна проблема — почти все они про ужас и страшные вещи. Но для японцев Хэллоуин это не столько ужас, сколько большая вечеринка в городе. И косплей любимых персонажей аниме и манги. Проще говоря — это атмосфера всеобщего веселья и увлечения любимыми вещами. У некоторых японцев есть традиция читать мангу по праздникам. А некоторые фанаты аниме вне Японии устраивают в хэллоуинскую ночь марафон просмотра любимого аниме и делятся впечатлениями во время просмотра в чате.

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Я решил сделать подборку атмосферных тайтлов, частично пересекающихся с тематикой Хэллоуина, но не делающих большого упора на ужас и страх.

Перечисленные в блоге аниме не рекомендуется впечатлительным людям, а также лицам, не достигшим 18-ти лет. 

“Песнь ночных сов”

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Многим людям ночь дает ощущение, которое днем получить нельзя. Ощущение свободы и простора. Манга “Песнь ночных сов” воспевала это время и эмоции, которые оно дарит людям. Однако, посвящена она совсем другим вещам.

Обычный японский школьник Ямори Ко пережил сильный стресс и получил бессонницу. Не в силах противостоять зову ночи, он вышел на улицу и трясясь от страха, стал искать себя. Посреди улиц, в тени торгового автомата, он встретил странного вида девушку. Одетая как героиня видеоигры о вампирах, она на самом деле оказалась вампиром. Используя Ямори как пищевой запас и строя из себя дерзкую и решительную личность, девушка сама того не замечая, показала свою настоящую натуру.

Надзуна, именно так зовут вампиршу, оказалась заточена в клетке бессмертия и бессмысленного существования. Пытаясь скрасить ночи, она играла в видеоигры и летала по городу. И желание Ямори стать вампиром заставило её задуматься о своем жалком существовании. Может ли свобода стать наказанием? Может ли вампир быть счастливым? 

“Песнь ночных сов” часто относят к городскому фэнтези, ведь в этом аниме есть полеты над городом и потусторонняя мистическая сила, которой наделены вампиры. Но на самом деле это социальная драма о проблемах Японии. “Песнь ночных сов” это прежде всего история про ответственность, неправильные решения и их последствия.

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Это аниме рассказывает нам историю персонажей, которым тяжело не сопереживать. Одноклассница Ямори, что тоже не может уснуть и ходит в школу рано утром. Жутковатого вида детектив Анко, что ненавидит вампиров. Офисная сотрудница Сиракава, что умирает от переработок. У каждой из них своя история и она умело вписана в историю про ночь, вампиров и вопросы о вечном. 

Аниме выглядит ярко и насыщенно, город показан так, будто его видит впечатлительный человек, очарованный его ночной красотой. Это очень хороший выбор для Хэллоуина, поскольку жуткие моменты здесь умело переплетены с ночной романтикой и обыденностью, которая не кажется скучной.


“Зомбилэнд Сага” 

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Музыкальных аниме очень много, но даже на их фоне “Зомбилэнд” выглядит впечатляюще. История про зомби-идолов постоянно переходит с одного жанра музыки на другой, не теряя нити повествования и очарования талантливого состава необычной поп-группы. “Сага” еще раз напоминает нам, что хороший сюжет это не разжевывание каждой его детали и вываливания на зрителя тонный информации о героях, а умелая, точечная подача важной информации. Всё, что знает зритель — некий юноша собрал группу из зомби-девушек и устраивает концерты. Девушки жили в разные времена, но все они весьма способны к музыке, а многие даже были музыкантами при жизни. Почему они стали зомби? Неважно, вам этого не скажут. Кто этот юноша? Тоже не важно. Главное, что им нужно стать успешной группой и привлечь внимание к их умирающей и никому не нужной префектуре Сага. 

Между девушками возникают и решаются конфликты, рождается дружба и понимание. Сможет ли группа, собранная из людей разных эпох и имеющих разные проблемы, стать настоящей? Добьется ли она успеха? 

Аниме постоянно затрагивает темы музыки и ее слушателей. Конфликты фанатов и отношение к ним. Природу таланта и соперничества между ними. Каждая отдельная история приведет к песне, которая будет ей соответствовать. Каждое выступление группы будет особенным. Просто посмотрите на это — разве это не лучшее выступление в истории аниме?


“Зомбилэнд Сага” это не аниме про второй шанс. Это аниме о том, что второго шанса не будет. Идеальная история для просмотра темной октябрьской ночью.

“Сон во дворце демона”

Существует большое число аниме, источником вдохновения для которого послужили игры. И это — одно из них. Жуткие монстры похитили принцессу и держат в замке. Но будучи растяпами, они не способны противостоять ей. Вот и наводит принцесса в замке свои порядки. Точнее, в своей комнате. Все, чего хочет принцесса — хорошо выспаться. Но спать в своей комнате ей неудобно. Нормальной кровати нет, подушки тоже. Поэтому ходит принцесса по замку и делает из монстров постельные принадлежности. Это слегка абсурдная комедия с очень милыми монстрами и местами чрезвычайно глупым юмором.


“Я, владыка демонов, взял эльфийку в жёны. И как же мне её любить?”

Заган является темным магом, которых люди терпеть не могут. Однако, человек он совсем не плохой. Он постоянно кого-то спасает, но в городе его считают злодеем. Как-то раз он выкупает и тем самым спасает милую эльфийку по имени Нефелия. Но как себя вести с ней не знает. Приводит в свой жуткий дворец и начинает умирать от смущения. Чтобы скрыть свои чувства, он играет роль злобного князя тьмы. Нефелия пытается сделать его жизнь лучше, но сделать это крайне трудно. Заган не умеет жить нормально и ест что попало. А тут еще рыцари хотят Загана убить, так как считают, что он виновен в преступлениях.

Получится ли у колдуна и эльфийки совместная жизнь? Особенно после того, как Заган станет владыкой демонов, а Нефелия окажется чрезвычайно сильной?


Digimon Ghost Game

А вот это аниме крайне жуткое. И банальное. Помните ли вы сериал “Экстремальные охотники за привидениями”? Это был очень страшный и стильный сериал, внешний вид монстров в котором действительно пугал. Долгое время я считал, что ничего подобного не найду. Но в аниме Digimon Ghost Game монстры не только такие же жуткие, но и ведут себя похожим образом.

Вообще, это очередной сериал по франшизе Digimon, целевой аудиторией которой являются дети. В этой франшизе существует цифровой мир, напоминающий наш. Из него в наш мир приходят различные зверьки - дигимоны. Они могут эволюционировать и сильно меняться. Их вполне можно держать как питомцев и даже дружить с ними. Но помимо них есть и призрачные дигимоны, которые могут вредить людям. Но именно это аниме я детским назвать не могу. Главный герой этого аниме, Хиро Аманокава вместе со своим дигимоном Гаммамоном встают на путь вражды с призрачными монстрами. Пусть вас не обманывает внешний вид персонажей. Это аниме — настоящая жуть. Но благодаря атмосфере “мультика из 90-х” оно удерживает внимание. 


Mob Psycho 100

Почему люди верят в потустороннее? Что заставляет их доверять колдунам и гадалкам? Если ли рациональное зерно в городских легендах, а главное — почему люди так хотят верить в непознанное? Аниме Mob Psycho 100 пытается дать ответы на эти вопросы. Рассказывая историю сильнейшего в мире экстрасенса и скромного парня по кличке Моб и его босса, экстрасенса-мошенника Рейгена.

Моб чертовски силен. Рейген просто аферист. Но вместе они помогают людям, изгоняя самых страшных призраков и чудовищ. Это аниме может отпугнуть вас своей рисовкой, особенно вначале, но поверьте, сюжет здесь чудесный. Это потрясающе красивая и милая повседневность, которая перекликается с темами взросления, дружбы, воспитания и психологии. Не обойдется без эпичных битв с нечистой силой. Как и раньше, автор оригинальной истории One смотрит на природу людей через призму их поступков и убеждений, создавая невероятно мощные, богато эмоционально окрашенные истории. 

Приятного просмотра. Буду рад вашим комментариям. 

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подборка аниме атмосфера зомби вампиры хэллоуин
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