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Пять худших хэллоуинских игр, в которые я играл

Я очень люблю хэллоуинские игры, однако, найти что-то по-настоящему интересное и качественное в этом жанре крайне тяжело. В этой подборке я расскажу о пяти худших играх, которые мне попадались.
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Хэллоуинские игры и дополнения - явление не новое. Появились они еще в 80-х, если не раньше. Но какого-то особенного отношения к дизайну или пониманию темы в них никогда не было. Поэтому те игроки, что хотели поиграть в игру, посвященную Хэллоуину или хотя бы имеющую к нему минимальное отношение, часто получали невероятно плохие и скучные игры.

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Я увлекся хэллоуинскими играми в 2013 году. И с тех пор повидал массу ужасных по качеству игр. Некоторые из них оставили у меня противоречивые чувства. Игры вроде бы плохие и скучные, но что-то в них не дает их забыть. В этой подборке я решил рассказать о пяти таких играх.

Zombie Playground

Kickstarter позволил многим инди-играм найти финансовую поддержку и получить внимание игроков. Но лишь небольшая часть таких игр смогла дойти до настоящего релиза. Zombie Playground - один из ярчайших примеров Kickstarter-недоделки, пугающей пользователей Steam последнее десятилетие.

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Начиналось все крайне перспективно. Авторы привлекли множество бэкеров, трейлер расходился по чатам для геймеров и у всех просто крышу сносило от того, что разработчики сделали. Невероятно красивая игра, яркая и динамичная, выглядящая как мультсериал. С крутой кастомизацией, кучей предметов. Про зомби и с питомцами. Это выглядело также круто, как Dead Rising и игры с Xbox. Поддержать игру даже решил известный производитель компьютеров Alienware. B в игре есть даже специальная настройка графики для таких компьютеров.


Многие игроки покупали игру за полную цену. Мне же повезло получить бесплатный ключ на сайте с раздачами игр. Я скачал ее и…меня ждало разочарование. Да, у игры правда была превосходная атмосфера. Задолго до сериала “Очень странные дела” и фильма “Лето 84”, игроки получили чудесную атмосферу мистического приключения в американской субурбии и школе. А как круто звучал саундтрек в жанре пост-панк. Иногда мне казалось, что его написали сами The Cure и New Order.

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Но уровней было мало. Игра казалась весьма однообразной. Дизаин уровней и их понимание игроками не выдерживали критики. Но самое главное - она все время вылетала. Сообщество игры постоянно просило разработчиков доделать игру, но они лишь указывали на нехватку средств. А пять лет назад оказалось, что разработка прекращена и разработчики делают другую игру.

Zombie Playground могла бы стать не только одной из лучших хэллоуинских игр, но и игрой, передающей дух игр с Xbox на ПК. Например, Grabbed by the Ghoulies. Но увы, это одна из тех игр, которую так и не доделали. Сейчас даже поиграть в нее трудно. Настроек под современные разрешения у нее нет. Геймплей уже не кажется бодрым. Скорее, он утомляет. Текста в игре мало, но он до сих пор не переведен на русский язык.

Поэтому куда лучшей альтернативой этой игре можно назвать японский лутер-шутер SG/ZH. Технически он тоже ужасен и неоправданно сложно устроен. Но зато в нем есть забавная история и прекрасная озвучка от настоящих сэйю. Также можно вспомнить игру The Blackout Club. А Zombie Playground давно пора убрать из продажи и отправить на кладбище недоделанных игр.

Rain of Pumpkins

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Эту игру я заметил еще в Steam Greenlight, но релизнулась она лишь через несколько лет. Как и многие игры, созданные из готовых пресетов, она выглядит невыразительно и скучно. Но сама идея очень крутая - на деревеньку скелетов падает дождь из тыкв. Тыквы большие и разные. Игроку нужно собрать несколько тыкв разных цветов и размеров. Чтобы отнести их поварам. Тогда ведьма, что наслала этот тыквенный дождь, успокоится.

У игры с самого начала была техническая проблема - прямо в игре появлялся курсор мыши. Игрока постоянно поворачивало в сторону, уносило куда-то, скорость передвижения ощущалась очень странной. Особенно, когда вы продавали пирог в магазин и получали ускорение. Да и нормальных настроек графики в игре не было.

Но я должен также сказать, что игра на самом деле не так плоха. В ней весьма красивый дизайн уровня, есть много различных улучшений. Если бы не ужасное управление, эту игру можно было бы считать хорошей. Бегать по деревне и собирать тыквы увлекательно. Как я понял, игру создал пожилой разработчик, поэтому можно простить ему эту техническую несостоятельность. 

Собратом по схожести можно считать игру Graveyard Shift. Эта игра вроде как является шутером, в котором нужно собирать ресурсы и стрелять в личей, которые атаковали деревеньку. Но на самом деле это чертовски затянутый и примитивный сурвайвл. 

Spooky Station

Это не игра, а сборник мини-игр. Создана она бразильскими разработчиками и здесь есть лишь два языка - английский и португальский. Качество игр разное, но все их объединяет два факта. Первый - они обращаются к хэллоуиснкой и жуткой тематике. Второй - они на любителя. Я много раз пытался поиграть в них, но мне всегда было скучно. Не могу сказать, что это самый плохой сборник инди-игр. Здесь есть маленькие шедевры, милые игры и даже гиперказуалки. Мне больше всего понравился жуткий, но притягательный иммерсив сим Thursday the 12th, про утро маньяка, похожего на Джейсона. Но игра настолько короткая и бюджетная, что если бы я не был ценителем минималистичных инди, я бы ее даже не вспомнил. 

На мой взгляд, некоторые из игр этого сборника вполне могли быть хитом продаж на Nintendo Switch или современных картриджах. Но все вместе они не вызывают никакого интереса. Думаю проблема в том, что Spooky Station не имеет хорошей оболочки и подачи. А ведь именно эта вещь часто и делает небольшие инди-игры интересными для игрока. Почему бы не сделать этому сборнику меню в виде поезда, что едет сквозь темный лес или жуткой призрачной консоли, картриджи для которой являются играми этого сборника?

Spooky Bonus

Grey Alien Games это весьма уважаемый инди-разработчик, известный прежде всего своими совместными работами с корифеями инди-сцены. Но его собственные игры малоизвестны. Его серия казуальных игр Bonus содержит несколько игр, посвященных разным временам года и праздникам. И как-то раз, в Steam, я увидел игру Spooky Bonus. Она только что вышла, выглядела красиво и я не мог не купить ее. Ведь у игры были коллекционные карточки Steam, которые обещали кучу крутых фонов для профиля. Увы, ни одного красивого профиля сковать мне не удалось. 

А сама игра разочаровала геймплеем. Это был рутинный, затянутый три-в-ряд. Ничего общего с шедеврами в духе Bejeweled он не имел. Я бросил игру на половине, но когда через год я вернулся к ней, чтобы пройти, оказалось, что в игре нет облачных сохранений. Сегодня в Steam есть несколько игр, похожих на Spooky Bonus. Они крайне однообразны и скучны, также используют эстетику Хэллоуина и по сути являются бездушными казуалками. Когда я покупал Spooky Bonus, я не знал что такие игры существуют. Теперь я же обхожу их стороной.

Halloween Forever

И вот мы добрались до одного из самых больших разочарований в жанре. Я долго ждал релиза этой игры. Откладывал средства с продажи сундуков из игр. И наконец купил. И как же я офигел от неадекватной сложности этой игры…

Halloween Forever похожа на Monster Bash. Она такая же сложная. Несмотря на превосходный пиксель-арт, сам геймплей здесь даже близко не похож на современное инди. От него несет MS-DOS и запахом перегретых блоков питания NES. Он не прощает игроку даже малейшую ошибку. Зачем вообще играть в это? Судя по всему, игру специально создавалась для фанатов всяких Ghosts 'n Goblins. Но из-за сеттинга, ее также покупали фанаты хэллоуинских игр. И были разочарованы. 

Есть очень много инди игр, которые могут заменить сложную Halloween Forever и дать игроку хорошую атмосферу без требования к скиллу игрока. Можно вспомнить и Don't Look Back и культовую пиксельную Succubus. А если вы хотите сложности, попробуйте дополнение к Rabi-Ribi - Cicini's Halloween. Halloween Forever же стоит оставить для тех, кто действительно любит сложные игры. Тем более, что цена у нее немаленькая для такого проекта.

На первый взгляд кажется, что создать хэллоуинскую игру легко. Добавь тыквы, кэнди корн, котел с зеленой жижей и готово - любая игра станет хэллоуинской. Но это не так. Даже за самой маленькой игрой должна стоять идея. Даже самую маленькую игру нужно тестировать и обновлять. Но хэллоуинские игры часто рассматриваются разработчиками как способ заработать денег, сделать что-то для души или и вовсе научиться программированию. Отсюда такой большой процент ужасных игр про Хэллоуин в Steam. 

Возможно, игры, которые я перечислил, далеко не самые плохие игры о Хэллоуине. Но лично для меня все они стали разочарованием.

Если вам интересно, я могу рассказать о лучших хэллоуинских играх в следующем блоге.

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