Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку

Относительно недавно некоторые разработчики игр перестали использовать термин киберпанк в описании своих игр и выбрали более подходящий - техно-нуар. Я решил поддержать это начинание и составил список игр, которые ошибочно приписаны к киберпанку.
1

Сегодня многие игры используют в своем описании термин “киберпанк”. И хотя большая часть из них действительно является киберпанком, есть большой процент игр, которые ошибочно относятся к этому жанру.  Это происходит потому, что критики никогда не спешили разграничить похожие на киберпанк жанры, а хорошее описание киберпанка от писателя Брюса Стерлинга, которое он опубликовал еще в середине 80х годов, многие пропустили. Да и не вязалось это описание с жанром киберпанк, который возник уже после того, как “литературный кружок” писателей-киберпанков в 80х закончил свою работу.

реклама



В итоге, за киберпанк часто принимались другие жанры - ретровейв, наупанк, техно и фантастический нуар, обычная фантастика и даже родственные жанры - дизельпанк и стимпанк. 

Но сегодня индустрия исправляет ошибки прошлого и часто прямо в названии игры можно увидеть название ее жанра. Так, например, сделали разработчики игры All Walls Must Fall - A Tech-Noir Tactics Game. Но даже в таком случае, многие рецензии на игру спешат отнести ее в киберпанку. И это абсолютно недопустимо. 

В этом блоге представлен список игр, которые часто называют киберпанком, хотя они им не являются. При составлении списка я руководствовался статьями Брюса Стерлинга, классической киберпанк-литературой и интервью других писателей-киберпанков.

Stray

реклама



Stray была настолько хайповой игрой, что многие авторы рецензий не стеснялись называть ее “настоящим киберпанком” и получали за это море лайков. Между тем, Stray не имеет отношения ни к киберпанку, ни к научной фантастике. Stray - это киношно-мультипликационный штамп, превращенный в игру. 

Сама идея мира, в котором не осталось людей, отсылает нас к классике фантастики. В особенности, к рассказу Рэя Бредбери “Будет ласковый дождь”. Ее много раз обыгрывали в других произведениях, в том числе и в играх. Но в Stray гораздо важнее заметить, как выглядят сцены игры. Это самая настоящая мультипликация уровня Pixar и DreamWorks Animation. Stray является дальним предком такого мультфильма как G-Force - то есть сочетания технологий с чем-то милым и забавным. А если копнуть еще глубже, то мы найдем такие сериалы как “Кенгуренок Скиппи”, фильм “Король воздуха” и конечно же “Комиссар Рекс”. Проще говоря, использование животных в главной роли это популярный киноштамп. 

Сам внешний вид мира в Stray тоже ничего общего с киберпанком не имеет. Ключевой фактор киберпанка - принципиально новая картина мира, подкрепленная трансгуманизмом и технологиями. Ничего подобного в игре нет - город выглядит как типичный город наших дней, работы - стереотипные и забавные. Все это однозначно определяет Stray как гуманитарную фантастику, вдохновленную мультипликацией и кино. 

Metal Gear Rising: Revengeance

реклама



Насмотревшись на голубую кровь, кибернетические хребты и блестящие катаны, многие критики поспешили отнести Revengeance к киберпанку. Между тем, как и основная серия Metal Gear, Revengeance относится к жанру меха и подразумевает высокие технологии самого разного толка, но делает упор на боевых роботов. Меха это жанр преимущественно боевой, в нем огромное внимание уделяется описанию боев, отношениям людей, конфликтам организаций, а также личным навыкам героя. Его можно сравнить с другими жанрами, ведь ключевые сюжетные ходы схожи.

Киберпанк же является жанром который описывает мир будущего в подробностях, отношения людей не так важны, как подробности о мире, в котором они живут. Боевые роботы если и есть - то являются либо собственностью компаний, либо частью войск и организаций, но они не играют такой роли, как в жанре меха.

Revengeance это классический пример мехи, в которой фокус с огромных роботов перенесен на конфликты организаций. Его можно сравнить с Full Metal Panic! и серией Muv-Luv.

Mirror’s Edge

реклама



Mirror’s Edge часто относят к киберпанку из-за антиутопического сеттинга. Но это большая ошибка. Антиутопичность не делает произведение киберпанком. На мой взгляд, сеттинг Mirror’s Edge уникален и является следствием безумной популярности паркура в нулевых.

Если рассматривать Mirror’s Edge с точки зрения оригинального киберпанка, построение сюжета вокруг паркур-сообщества к которому относятся главные герои игры - правильный шаг. В 80х Брюс Стерлинг говорил, что киберпанк появлялся там, где мир высоких технологий встречался с современным поп-андеграундом. А паркур в 80х и был таким пересечением - переносные камеры и сообщество увлеченных спортсменов. Другое дело что никакой принципиально новой картины мира и тем более проявлений трансгуманизма в игре нет. Это скорее история в стиле урбан.

Far Cry 3: Blood Dragon

Поклонники боевиков 80х - очень увлеченные люди. Специально для них Ubisoft выпустили аддон Far Cry 3: Blood Dragon - карикатуру на культуру 80х. Игра выглядит как оживший мир из рекламы игрушек - у него своеобразный цвет неба, необычный вид скал и предметов. Все какое-то пластиково-игрушечное. Ожившие динозавры бегают среди одиноких пальм. При этом сам сюжет игры отсылает к классике боевиков - фильмам в духе “Универсальный солдат”.

Я не знаю, почему критики отнесли эту игру к киберпанку. Она не просто на него не похожа, они ориентируются на совершенно другие вещи. Это ностальгическая игра с большой долей юмора, которую сделали для тех, кто до сих пор хотел бы смотреть фильмы на видеокассетах с одноголосым переводом.

Hi-Fi Rush

Если вы когда-нибудь прочитаете о том, что Hi-Fi Rush это киберпанк - не верьте. Эта игра типичный пример произведения, в которым любые фантастические элементы нужны лишь для того, чтобы история была интереснее. Единственное, что роднит эту игру с киберпанком - большая важность музыки. Киберпанк был создан под сильным влиянием музыки. Кибернетические импланты в Hi-Fi Rush это просто макгаффин. Он нужен лишь для того, чтобы герой начал делать то, что делает. А сам сюжет очень похож на сюжет игры Portal 2. 

Hi-Fi Rush обнажает одну из самых больших проблем, связанных с киберпанком. Почему-то принято считать, что если в произведении есть импланты, то это точно киберпанк. Но импланты появились в фантастике задолго до появления киберпанка. В настоящем киберпанке имплантов может вообще не быть. А если есть - они более разнообразны и практичны, нежели в Hi-Fi Rush. Наконец, для киберпанка импланты это проявление трансгуманизма. То есть попытки преодолеть человеческую природу с помощью достижений прогресса. А в Hi-Fi Rush это просто часть сюжета. Именно за превращение технологий в самоцель многие писатели ругали современный киберпанк.

Observer

Observer и правда легко принять за киберпанк. Но авторы не скрывают, что вдохновлялись фильмом “Бегущий по лезвию” 1982 года. Проблема в том, что никто так и не объяснил, почему фильм, который не имел отношения к “кружку” писателей-киберпанков, является ярчайшим представителем жанра техно нуар и вообще, далек от идей киберпанка, вдруг стал киберпанком.

Так уж вышло, что жанр киберпанк, который все знают и любят, находится под сильным вдохновением фильма “Бегущий по лезвию”. Однако, это не значит, что каждую игру, которая на него похожа нужно относить к киберпанку. Прежде всего, стоит изучить ее сюжет.  И сюжет Observer как раз тот случай, когда киберпанк в игре присутствует лишь призрачно. Мрачный Краков 2084 года. Бушует смертельная цифровая чума. Полицейские-обсерверы взламывают разум граждан для расследований.

Детектив-обсервер Даниэль Лазарски как-то раз получает звонок от сына. Отправляется искать его он обнаруживает жуткую находку. Дальше расследование ведет его к череде трупов и массе неприятных находок. В расследовании Даниэль активно использует навык проникновения в разум и это очень напоминает то, что можно увидеть в аниме “Призрак в доспехах”. Но атмосфера игры четко дает понять - это нуарный хоррор, киберпанка тут нет. 

Сюжет Observer мне лично очень напомнил книгу Станислава Лема “Расследование” - невероятно тягучую, пугающую нуарную историю. И там и там улицы превращались в лабиринты, в которых теряется человеческий разум. И там и там полно непонятного, жуткого, неосознанного. 

Shadows of Doubt

Почему-то многие считают, что если в игре есть хоть что-то от нуара, то ее сразу можно записывать в киберпанк. Shadows of Doubt - одна из таких игр. Представляет она собой что-то вроде детективной адвенчуры, процессы в которой глубоко продуманы, а расследования - богаты на детали. При этом выглядит игра как клон Minecraft (Это шутка). И хотя как детектив игра она действительно интересна, погружение в мир игры крайне сильное и возможности действий впечатляют, какой-то по-настоящему глубокой сай-фай нуар атмосферы в игре нет. А уж киберпанка тем более. Игра больше напоминает бюджетные хорроры и стелсы. 

Местами игра своим визуалом и локациями напоминает фильм “Версия 1.0”, который является ярчайшим примеров техно-нуара. Но в общих чертах мир игры - это самый обычный мир. Тем не менее, игру обязательно стоит попробовать всем, кто любит жанры детективных расследований и Immersive sim.

Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure

Несмотря на то, что авторы этого квеста в названии относят его к жанру научно-фантастического нуара (Sci-Fi Noir), в обзорах и подборках находится огромное число попыток отнести его к киберпанку. Хотя даже намека на киберпанк там нет, это обычная фантастика с нуарными мотивами. И надо сказать - это одна из лучших игр сюжетных игр, в которую я играл за последние года два.

Играть предстоит за сотрудника бюро расследований Нила Конрада, которого буквально сбивает с ног лавина преступлений, расследование которых обещает много потрясающих открытий. Нил все время делает сложные выборы, идет по грани, ищет ответы и вспоминает слова своих коллег, очевидцев и друзей.

Lacuna - идеальный пример того, как должны быть реализованы сюжетные адвенчуры. В нем очень приятное управление как в обычном платформере, удобная работа с уликами и письмами, хорошая подача мыслей главного героя. Здесь великолепный саундтрек, который и правда навевает киберпанковские настроения. Но сама игра это прекрасный образец жанра научно-фантастического нуара.

Transistor 

Все отзывы на Transistor гласят, что это киберпанк. На самом деле это научно-фантастический экшен в эстетике ар-нуво и модерн. Причина, по которой Transistor не киберпанк предельно проста - все действие происходит в облаке, а персонажи являются программами. С таким же успехом можно причислить к киберпанку лекцию по MongoDB. 

Хотя сами авторы считали, что делали киберпанк, это не отменяет того факта, что “жизнь в виртуальной реальности” киберпанком не является. Хотя киберпространство и компьютерные сети были в киберпанке, появились они раньше него и были прежде всего одним из проявлений технологий и трансгуманизма. Они невозможны без жизни в реальном мире. Однако, само их наличие в произведении не делает их киберпанком. Если кто-то пишет роман, в котором дает личности процессам, что происходят в микросхеме, это не киберпанк.

Надеюсь этот блог помог вам познакомиться с новыми жанрами и лучше понять, что такое киберпанк.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

киберпанк нуар заблуждения техно-нуар
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
10
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
1
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
8
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
3
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
7
Ракета "Искандер-М" прилетела на аэродром Миргород для уничтожения украинского Су-27
+
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
YouTube на ПК начал полноценно работать у некоторых пользователей в РФ через Chrome, Opera и Safari
4
«Ростелеком» приглашает оценить систему «Яга» — отечественную альтернативу Jira
+
Ученые из Питтсбурга разработали шагающего робота-муравья Picotaur
+
Ростех на Армия-2024 представит комплекс РЭБ "Сурикат" для обнаружения и нейтрализации мини-дронов
+
RTX 4090 и Core i9-12900K смогли обеспечить всего 42 fps в Black Myth: Wukong
4
Путин подписал закон о запрете проведения треш-стримов в России
1
Бойцы РФ в Курской области впервые применили дрон, не подверженный влиянию средствам РЭБ ВСУ
+
В сети появились подробности об ОС Midori, разрабатываемой в качестве альтернативы Windows
1
Xiaomi HyperOS 2.0 будет оптимизирована и получит поддержку большего количества старых устройств
1
Intel предложила своим сотрудникам в Ирландии план по добровольному увольнению
+
NI: МиГ-31 – Самый быстрый и самый загадочный российский истребитель
+
В России появился «самый аэродинамичный грузовик» Huanghe X7
+
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
21
Представлен дизайн бюджетной гарнитуры виртуальной реальности Quest 3S
+

Популярные статьи

О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
8
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
1
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
30
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
23
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
1
В России легализовали майнинг - ждать ли очередных блэкаутов
+
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
7
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
8
О кактусе возле монитора и других народных приметах
2

Сейчас обсуждают

Albert Wesker
13:58
с какого фига он мусорный 6 полноценных ядер и 96 мб Л3 ? открою вам тайну чем меньше в процессоре ядер тем больше они получат кэш. 6 ядер это 16 мб кэша на ядро в сравнении с 2700х где 16 мб было на ...
AMD готовит очередной процессор X3D под сокет AM4
Артём Николаев
13:55
"Вы всё врёти", ага. А по существу есть что ответить? У Запада есть козырь - валюта и технологии. Айфоны могут 100 чел проектировать, этого хватит чтоб контора миллиарды зарабатывала, которых хватает...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Дмитрий Грибашев
13:53
Как раз ток вчера видео видео где на стимдеке от 70-90 кадров получили. Да, там разрешение, да там минимальный графон и т.д. но 4090/12700 это не 15 ватный дек с чипом 3х летней давности
AMD продолжает постепенно отвоевывать долю рынка у Intel
OgoGoLog
13:48
"Ничего не напоминает" Ничего, вообще. По некоторым пунктам сейчас вообще полная противоположность.И холодильник, и телевизор полны. Да и руководство сейчас себя показывает как сильное и антикризисное...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Артём Николаев
13:45
Нет, немного гугления, ну и hands.dll Я хотел делать заготовки и сохранять скрины оппонентов, но хлопотно.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Такой то
13:45
опять тебе туалетной бумаги недосталось, есть от чего впасть в отчаяние
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
denacifikator
13:40
тогда в СССР,информацию черпали из газет и телевизора,интернета ещё не было,тогда такого,а щас развал страны,уже не прокатит,потому что все всё,итак знают.Это просто,в дополнение к жвачке и джинсам,то...
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Acid Rain
13:36
AMD всегда был низкобюджетной печкой для малоимущих! ;)
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
Зю
13:35
Планировщик Винды уже в шоке от миллиона гетерогенных ядер мейнстриме
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
denacifikator
13:31
это фейки пускают хохлы,в своей информационной войне,но их мало кто читает давно.
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем