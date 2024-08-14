Сегодня многие игры используют в своем описании термин “киберпанк”. И хотя большая часть из них действительно является киберпанком, есть большой процент игр, которые ошибочно относятся к этому жанру. Это происходит потому, что критики никогда не спешили разграничить похожие на киберпанк жанры, а хорошее описание киберпанка от писателя Брюса Стерлинга, которое он опубликовал еще в середине 80х годов, многие пропустили. Да и не вязалось это описание с жанром киберпанк, который возник уже после того, как “литературный кружок” писателей-киберпанков в 80х закончил свою работу.

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В итоге, за киберпанк часто принимались другие жанры - ретровейв, наупанк, техно и фантастический нуар, обычная фантастика и даже родственные жанры - дизельпанк и стимпанк.

Но сегодня индустрия исправляет ошибки прошлого и часто прямо в названии игры можно увидеть название ее жанра. Так, например, сделали разработчики игры All Walls Must Fall - A Tech-Noir Tactics Game. Но даже в таком случае, многие рецензии на игру спешат отнести ее в киберпанку. И это абсолютно недопустимо.

В этом блоге представлен список игр, которые часто называют киберпанком, хотя они им не являются. При составлении списка я руководствовался статьями Брюса Стерлинга, классической киберпанк-литературой и интервью других писателей-киберпанков.

Stray

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Stray была настолько хайповой игрой, что многие авторы рецензий не стеснялись называть ее “настоящим киберпанком” и получали за это море лайков. Между тем, Stray не имеет отношения ни к киберпанку, ни к научной фантастике. Stray - это киношно-мультипликационный штамп, превращенный в игру.

Сама идея мира, в котором не осталось людей, отсылает нас к классике фантастики. В особенности, к рассказу Рэя Бредбери “Будет ласковый дождь”. Ее много раз обыгрывали в других произведениях, в том числе и в играх. Но в Stray гораздо важнее заметить, как выглядят сцены игры. Это самая настоящая мультипликация уровня Pixar и DreamWorks Animation. Stray является дальним предком такого мультфильма как G-Force - то есть сочетания технологий с чем-то милым и забавным. А если копнуть еще глубже, то мы найдем такие сериалы как “Кенгуренок Скиппи”, фильм “Король воздуха” и конечно же “Комиссар Рекс”. Проще говоря, использование животных в главной роли это популярный киноштамп.

Сам внешний вид мира в Stray тоже ничего общего с киберпанком не имеет. Ключевой фактор киберпанка - принципиально новая картина мира, подкрепленная трансгуманизмом и технологиями. Ничего подобного в игре нет - город выглядит как типичный город наших дней, работы - стереотипные и забавные. Все это однозначно определяет Stray как гуманитарную фантастику, вдохновленную мультипликацией и кино.

Metal Gear Rising: Revengeance

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Насмотревшись на голубую кровь, кибернетические хребты и блестящие катаны, многие критики поспешили отнести Revengeance к киберпанку. Между тем, как и основная серия Metal Gear, Revengeance относится к жанру меха и подразумевает высокие технологии самого разного толка, но делает упор на боевых роботов. Меха это жанр преимущественно боевой, в нем огромное внимание уделяется описанию боев, отношениям людей, конфликтам организаций, а также личным навыкам героя. Его можно сравнить с другими жанрами, ведь ключевые сюжетные ходы схожи.

Киберпанк же является жанром который описывает мир будущего в подробностях, отношения людей не так важны, как подробности о мире, в котором они живут. Боевые роботы если и есть - то являются либо собственностью компаний, либо частью войск и организаций, но они не играют такой роли, как в жанре меха.

Revengeance это классический пример мехи, в которой фокус с огромных роботов перенесен на конфликты организаций. Его можно сравнить с Full Metal Panic! и серией Muv-Luv.

Mirror’s Edge

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Mirror’s Edge часто относят к киберпанку из-за антиутопического сеттинга. Но это большая ошибка. Антиутопичность не делает произведение киберпанком. На мой взгляд, сеттинг Mirror’s Edge уникален и является следствием безумной популярности паркура в нулевых.

Если рассматривать Mirror’s Edge с точки зрения оригинального киберпанка, построение сюжета вокруг паркур-сообщества к которому относятся главные герои игры - правильный шаг. В 80х Брюс Стерлинг говорил, что киберпанк появлялся там, где мир высоких технологий встречался с современным поп-андеграундом. А паркур в 80х и был таким пересечением - переносные камеры и сообщество увлеченных спортсменов. Другое дело что никакой принципиально новой картины мира и тем более проявлений трансгуманизма в игре нет. Это скорее история в стиле урбан.

Far Cry 3: Blood Dragon

Поклонники боевиков 80х - очень увлеченные люди. Специально для них Ubisoft выпустили аддон Far Cry 3: Blood Dragon - карикатуру на культуру 80х. Игра выглядит как оживший мир из рекламы игрушек - у него своеобразный цвет неба, необычный вид скал и предметов. Все какое-то пластиково-игрушечное. Ожившие динозавры бегают среди одиноких пальм. При этом сам сюжет игры отсылает к классике боевиков - фильмам в духе “Универсальный солдат”.

Я не знаю, почему критики отнесли эту игру к киберпанку. Она не просто на него не похожа, они ориентируются на совершенно другие вещи. Это ностальгическая игра с большой долей юмора, которую сделали для тех, кто до сих пор хотел бы смотреть фильмы на видеокассетах с одноголосым переводом.

Hi-Fi Rush

Если вы когда-нибудь прочитаете о том, что Hi-Fi Rush это киберпанк - не верьте. Эта игра типичный пример произведения, в которым любые фантастические элементы нужны лишь для того, чтобы история была интереснее. Единственное, что роднит эту игру с киберпанком - большая важность музыки. Киберпанк был создан под сильным влиянием музыки. Кибернетические импланты в Hi-Fi Rush это просто макгаффин. Он нужен лишь для того, чтобы герой начал делать то, что делает. А сам сюжет очень похож на сюжет игры Portal 2.

Hi-Fi Rush обнажает одну из самых больших проблем, связанных с киберпанком. Почему-то принято считать, что если в произведении есть импланты, то это точно киберпанк. Но импланты появились в фантастике задолго до появления киберпанка. В настоящем киберпанке имплантов может вообще не быть. А если есть - они более разнообразны и практичны, нежели в Hi-Fi Rush. Наконец, для киберпанка импланты это проявление трансгуманизма. То есть попытки преодолеть человеческую природу с помощью достижений прогресса. А в Hi-Fi Rush это просто часть сюжета. Именно за превращение технологий в самоцель многие писатели ругали современный киберпанк.

Observer

Observer и правда легко принять за киберпанк. Но авторы не скрывают, что вдохновлялись фильмом “Бегущий по лезвию” 1982 года. Проблема в том, что никто так и не объяснил, почему фильм, который не имел отношения к “кружку” писателей-киберпанков, является ярчайшим представителем жанра техно нуар и вообще, далек от идей киберпанка, вдруг стал киберпанком.

Так уж вышло, что жанр киберпанк, который все знают и любят, находится под сильным вдохновением фильма “Бегущий по лезвию”. Однако, это не значит, что каждую игру, которая на него похожа нужно относить к киберпанку. Прежде всего, стоит изучить ее сюжет. И сюжет Observer как раз тот случай, когда киберпанк в игре присутствует лишь призрачно. Мрачный Краков 2084 года. Бушует смертельная цифровая чума. Полицейские-обсерверы взламывают разум граждан для расследований.

Детектив-обсервер Даниэль Лазарски как-то раз получает звонок от сына. Отправляется искать его он обнаруживает жуткую находку. Дальше расследование ведет его к череде трупов и массе неприятных находок. В расследовании Даниэль активно использует навык проникновения в разум и это очень напоминает то, что можно увидеть в аниме “Призрак в доспехах”. Но атмосфера игры четко дает понять - это нуарный хоррор, киберпанка тут нет.

Сюжет Observer мне лично очень напомнил книгу Станислава Лема “Расследование” - невероятно тягучую, пугающую нуарную историю. И там и там улицы превращались в лабиринты, в которых теряется человеческий разум. И там и там полно непонятного, жуткого, неосознанного.

Shadows of Doubt

Почему-то многие считают, что если в игре есть хоть что-то от нуара, то ее сразу можно записывать в киберпанк. Shadows of Doubt - одна из таких игр. Представляет она собой что-то вроде детективной адвенчуры, процессы в которой глубоко продуманы, а расследования - богаты на детали. При этом выглядит игра как клон Minecraft (Это шутка). И хотя как детектив игра она действительно интересна, погружение в мир игры крайне сильное и возможности действий впечатляют, какой-то по-настоящему глубокой сай-фай нуар атмосферы в игре нет. А уж киберпанка тем более. Игра больше напоминает бюджетные хорроры и стелсы.

Местами игра своим визуалом и локациями напоминает фильм “Версия 1.0”, который является ярчайшим примеров техно-нуара. Но в общих чертах мир игры - это самый обычный мир. Тем не менее, игру обязательно стоит попробовать всем, кто любит жанры детективных расследований и Immersive sim.

Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure

Несмотря на то, что авторы этого квеста в названии относят его к жанру научно-фантастического нуара (Sci-Fi Noir), в обзорах и подборках находится огромное число попыток отнести его к киберпанку. Хотя даже намека на киберпанк там нет, это обычная фантастика с нуарными мотивами. И надо сказать - это одна из лучших игр сюжетных игр, в которую я играл за последние года два.

Играть предстоит за сотрудника бюро расследований Нила Конрада, которого буквально сбивает с ног лавина преступлений, расследование которых обещает много потрясающих открытий. Нил все время делает сложные выборы, идет по грани, ищет ответы и вспоминает слова своих коллег, очевидцев и друзей.

Lacuna - идеальный пример того, как должны быть реализованы сюжетные адвенчуры. В нем очень приятное управление как в обычном платформере, удобная работа с уликами и письмами, хорошая подача мыслей главного героя. Здесь великолепный саундтрек, который и правда навевает киберпанковские настроения. Но сама игра это прекрасный образец жанра научно-фантастического нуара.

Transistor

Все отзывы на Transistor гласят, что это киберпанк. На самом деле это научно-фантастический экшен в эстетике ар-нуво и модерн. Причина, по которой Transistor не киберпанк предельно проста - все действие происходит в облаке, а персонажи являются программами. С таким же успехом можно причислить к киберпанку лекцию по MongoDB.

Хотя сами авторы считали, что делали киберпанк, это не отменяет того факта, что “жизнь в виртуальной реальности” киберпанком не является. Хотя киберпространство и компьютерные сети были в киберпанке, появились они раньше него и были прежде всего одним из проявлений технологий и трансгуманизма. Они невозможны без жизни в реальном мире. Однако, само их наличие в произведении не делает их киберпанком. Если кто-то пишет роман, в котором дает личности процессам, что происходят в микросхеме, это не киберпанк.

Надеюсь этот блог помог вам познакомиться с новыми жанрами и лучше понять, что такое киберпанк.