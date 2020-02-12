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KingSpec M.2 ssd M2 PCIe NVME. Хорошие скорости чтения и записи 2400MB/S и 1700MB/S соответственно. Надёжный продавец с кучей выполненных заказов и хорошими отзывами. Цена за 256Gb 2826 рублей. За версию с 512Gb просят 4433 рубля.

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KingDian SSD m2 1 NVME. У данного накопителя скорости немного ниже, но и цена дешевле. Для версии с 256Gb скорости чтения и записи 2000MB/S и 1000MB/S соответственно. У версии с объёмом 512Gb немного выше - 2100MB/S и 1500MB/S . За накопитель на 256Gb просят 2255 рублей, а за 512Gb 3670 рублей.

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Asgard M.2 SSD PCIe NVME. Также неплохой накопитель с хорошими отзывами. Скорости чтения и записи 2100MB/S и 1800MB/S. Цена за 250Gb 2709 рублей, а за 500Gb придётся выложить 4300 рублей.

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Не забудьте также приобрести радиатор для Вашего нового накопителя. Стоит копейки, а пользу принесёт большую. Например, можно купить такой за 282 рубля.