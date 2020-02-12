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Подборка накопителей SSD M.2 NVME с AliExpress

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KingSpec M.2 ssd M2 PCIe NVME. Хорошие скорости чтения и записи 2400MB/S и 1700MB/S соответственно. Надёжный продавец с кучей выполненных заказов и хорошими отзывами. Цена за 256Gb 2826 рублей. За версию с 512Gb просят 4433 рубля.

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KingDian SSD m2 1 NVME. У данного накопителя скорости немного ниже, но и цена дешевле. Для версии с 256Gb скорости чтения и записи 2000MB/S и 1000MB/S соответственно. У версии с объёмом 512Gb немного выше - 2100MB/S и 1500MB/S . За накопитель на 256Gb просят 2255 рублей, а за 512Gb 3670 рублей.

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 Asgard M.2 SSD PCIe NVME. Также неплохой накопитель с хорошими отзывами. Скорости чтения и записи 2100MB/S и 1800MB/S. Цена за 250Gb 2709 рублей, а за 500Gb придётся выложить 4300 рублей.

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Не забудьте также приобрести радиатор для Вашего нового накопителя. Стоит копейки, а пользу принесёт большую. Например, можно купить такой за 282 рубля.

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Алексей
15:44
ну вот никогда такого не было и опять Интел порвал амд странно даже
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ZrZ
15:44
Почему Алексей Сычёв всегда заливает (про АМД?) картинки такого низкого разрешения и качества? Нифонат что ль?
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Alexcess
15:39
Сотни и тысячи!!!! Ой, или сотые и тысячные? Я запутался)))
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D3m0n
15:39
За 19300 и в России ОЕМ брал недавно девчонке.
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
ZrZ
15:39
СО там действительно не очень, а жрет она даже больше 1070Ти, эт да (SC Ultra не нашел обзора, картинки взяты с обзора EVGA GeForce RTX 2060 XC Ultra).
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Сильвестр с талоном
15:31
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8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
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