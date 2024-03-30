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Айзанат Умалатова
Глава ГКНБ Киргизии Ташиев заявил о скорби республики после теракта в «Крокусе»
Глава ГКНБ Киргизии вступился за граждан Таджикистана после теракта

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Киргизия огорчена и скорбит по жертвам теракта, произошедшего в здании «Крокус Сити Холл» в Москве. Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, Камчыбек Ташиев, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что Киргизия стоит на стороне России в борьбе против терроризма. Он также подчеркнул важность солидарности и сотрудничества в борьбе с этой глобальной угрозой.

Камчыбек Ташиев, председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, высказал свою поддержку гражданам Таджикистана, подчеркнув, что "террористам нет национальности".

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Он заявил, что обвинения в адрес целой нации в пользу членов террористических организаций, которые стараются разжигать межнациональную рознь и антимиграционные настроения в России, являются неприемлемыми.

Ташиев также подчеркнул, что вербовщики могут воздействовать на граждан любой страны, и признал, что зачинщики теракта специально выбрали представителей определенной нации.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта вечером, когда вооруженные люди ворвались в концертный зал, открыли огонь по посетителям, и затем подожгли здание и скрылись. По последним данным, погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

ФСБ сообщила о задержании 12 человек в рамках дела, из которых арестованы десять, включая четырех непосредственных участников, граждан Таджикистана.

Дарья Лебедева, представитель пресс-службы судов Петербурга, сообщила, что силовики обнаружили Telegram-группу для вербовки боевиков на атаку "Крокус Сити Холла", которая в настоящее время удалена.

По данным следственного комитета, обвиняемые рассказали, что координацию действий осуществляли через Telegram, получая голосовые сообщения от неизвестного мужчины под псевдонимом, после чего направились к российско-украинской границе. Они планировали пересечь ее и прибыть в Киев для получения обещанного вознаграждения.

После этого министерство труда Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов — граждан своей страны из России, предположительно из-за страха и притеснений.

#новости #политика #крокус сити
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