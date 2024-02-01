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Айзанат Умалатова
Microsoft добавила предварительную поддержку расширений в версию браузера Edge для Android
На данный момент эта новинка доступна только мобильной версии Edge Mobile Canary, и ожидается, что она будет реализована в более широком масштабе в течение нескольких месяцев.

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Edge для Android скоро сможет пользоваться расширениями, как это предлагается в настольной версии браузера. На данный момент функция доступна только пользователям, имеющим доступ к бета-программе и версии Edge 123, и поставляется в виде опции, которую необходимо активировать, чтобы разрешить загрузку и установку расширений. В частности, пользователи могут получить доступ к странице «Бета-версии расширений», которая уже содержит некоторые популярные расширения в браузерах на базе Chromium. 

Как отмечает Neowin, Edge для Android полностью соответствует настольной версии браузера Microsoft, которая уже давно поддерживает множество расширений, от блокировщиков рекламы до инструментов повышения производительности. Это нововведение также идет в правильном направлении, поскольку позволяет унифицировать взаимодействие между мобильной и настольной версиями браузера. Еще один плюс для его пользователей.

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Эта новинка также позволяет Edge получить небольшое преимущество перед Google Chrome Mobile, который еще не поддерживает расширения. На данный момент Google также не сообщала о  планах включении этой функции в мобильную версию своего браузера. Таким образом, браузер Microsoft может сохранить это преимущество на долгое время.

#microsoft #android #наука и изобретения #искусственный интеллект #наука #интернет #edge #браузер #наука и техника #edge canary
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