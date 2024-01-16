Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев идею создания нейтрального флота в Черном море.

Информация стала известна из его выступления на пресс-конференции, где журналисты пытались получить комментарий по этому поводу.

Песков заявил, что не имеет сведений о данной идее и не может высказать свое мнение по этому вопросу. Он также добавил, что любые изменения в военной стратегии должны быть тщательно обдуманы и обсуждены на международном уровне.

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Эта идея была предложена рядом политиков и экспертов как возможное решение конфликта в Черном море, который наблюдается в последние годы. Однако, ее реализация вызывает много споров и дискуссий как в России, так и за ее пределами.

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Несмотря на отказ Пескова комментировать идею, она продолжает оставаться актуальной темой для обсуждения как в политических кругах, так и среди общественности.