Официальное сообщение о задержке релиза GTA 6, причина — стремление достичь высоких стандартов качества. Подчеркивается коллективный подход и стремление к совершенству.

Grand Theft Auto 6 в настоящее время является одной из самых ожидаемых игр, о чем свидетельствует рекордное количество просмотров первого трейлера и нетерпеливое ожидание игроками дополнительной информации о названии.



Трейлер, выпущенный в конце прошлого года, указывал на намерение Rockstar запустить игру в 2025 году, хотя и без указания точной даты, тем самым разжигая дальнейшие спекуляции среди фанатов. Во время телефонного разговора о доходах Take-Two за 3 квартал 2024 года Штрауса Зелника спросили о запуске GTA 6 и процессе принятия решений по ее выпуску.



Зелник сообщил, что решение о выпуске GTA VI не будет приниматься отдельным человеком, подчеркнув совместный подход. Он заявил: "Мы коллективно работаем над достижением совершенства. Определив, что мы оптимизировали продукт, мы разработаем стратегию его выпуска. Наша общая приверженность отражена в планах распределения прибыли внутри компании, которые согласуют интересы всех заинтересованных сторон".



Эти заявления согласуются с предыдущими заявлениями Зелника, подчеркивая приверженность Rockstar установлению творческих стандартов для сериала, индустрии и развлечений в целом. Компания стремится превзойти ожидания игроков.



К сожалению, это подразумевает возможность того, что Rockstar отложит выпуск GTA 6, если игра не будет соответствовать их строгим стандартам к прогнозируемой дате запуска в 2025 году.



Ранние утечки GTA 6 позволили взглянуть на усилия Rockstar по продвижению франшизы, включающие улучшенные визуальные эффекты, новые функции и расширенный мир Grand Theft Auto.



Дальнейшие подробности о GTA 6 ожидаются в ближайшие месяцы, и фанаты с нетерпением ожидают второго трейлера и дополнительных откровений о Vice City, главных героях игры и ее игровой механике.