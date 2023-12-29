Один фанат потратил время, чтобы воссоздать трейлер reveal в Minecraft, и результат получился довольно впечатляющим.

В начале декабря, после существенной утечки в 2022 году и серии предыдущих утечек, Rockstar официально представила GTA 6. Хотя трейлер, лишенный видеозаписей игрового процесса, собрал необычайную аудиторию, с тех пор Rockstar намеренно хранила молчание. Поскольку до выхода игры еще почти два года, компания по-прежнему хранит молчание, предотвращая возможные дальнейшие утечки.

Несмотря на отсутствие официальных обновлений, энтузиасты усердно анализировали трейлер в поисках любых намеков на новый контент. Некоторые даже посвятили часы воссозданию трейлера различными способами. Примечательно, что недавно появилось видео с использованием Minecraft, любезно предоставленное создателем YouTube EvilGame.



Воссоздание EvilGame примечательно своим скрупулезным вниманием к деталям, успешно передающим ключевые элементы, такие как джокер из Флориды, грязевая девушка и многое другое, в рамках особого стиля Minecraft. Комментарии на YouTube похвалили EvilGame за всестороннее воспроизведение, и воссоздание попало в субреддит GTA 6, где реакция отражала чувства, выраженные в комментариях на YouTube, хотя и с оттенком юмора.



Кроме того, появилась привычная шутка по поводу релиза GTA 6: "Нам удалось испытать GTA 6 в Minecraft до фактического релиза GTA 6".