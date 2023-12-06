Илон "потерял дар речи", когда столкнулся с возможностью того, что искусственный интеллект может последовать за людьми на другую планету

В течение последнего десятилетия Илон Маск демонстрировал живой интерес к быстрому развитию искусственного интеллекта, параллельно проявляя энтузиазм по поводу внеземной колонизации, особенно на Марсе. Отчеты указывают на то, что беспокойство Маска было связано с потенциальным развитием искусственного общего интеллекта, превосходящего возможности человека, что приведет к его доминированию на Земле. Следовательно, он рассматривал Марс как убежище от предполагаемых угроз перенаселения и других опасностей на Земле.

Во время визита основателя DeepMind AI Демиса Хассабиса на предприятие Маска SpaceX в 2012 году Маск изложил свой план колонизации Марса, чтобы избежать проблем Земли. Хассабис, добиваясь инвестиций Маска в DeepMind, затронул важный момент – успех плана Маска зависел от предотвращения слежки сверхразумных машин за человечеством на Марсе и их угрозы человечеству на Марсе.



Сообщается, что это соображение на мгновение лишило Маска дара речи, побудив его вложить значительные средства в DeepMind в сотрудничестве со своим доверенным сотрудником Питером Тилем. Последующая стратегия Маска предполагала более активное участие в разработке искусственного интеллекта, направленное на то, чтобы влиять на его траекторию и направлять ее. Его опасения по поводу того, что продвинутый искусственный интеллект может доминировать над человечеством, побудили его активно участвовать в его создании.