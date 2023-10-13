Хьюман Райтс Вотч заявляет, что применение химического вещества в населенных районах нарушает юридическое обязательство избегать жертв среди гражданского населения.

Согласно сообщениям Хьюман Райтс Вотч, Израиль использовал белый фосфор в своих продолжающихся военных операциях в Газе и Ливане, подвергая тем самым гражданское население значительному риску. Это утверждение основано на анализе видеозаписей с места конфликта.

Хьюман Райтс Вотч подтвердила подлинность видеозаписей, снятых в Ливане и Газе во вторник и среду, на которых запечатлены случаи применения артиллерийского огня с применением белого фосфора над городским портом Газы и двумя сельскими районами вдоль израильско-ливанской границы. Кроме того, правозащитная группа провела интервью с двумя лицами, которые рассказали о нападении в Газе.

По данным Хьюман Райтс Вотч, применение белого фосфора в густонаселенных районах противоречит международно-правовому обязательству Израиля принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения причинения вреда гражданскому населению. Лама Факих, директор HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке, подчеркнул значительный риск серьезных ожогов и длительных страданий при применении белого фосфора в густонаселенных гражданских районах.



Правозащитная группа рекомендует Израилю запретить использование боеприпасов с белым фосфором "воздушного взрыва" в населенных районах без каких-либо исключений, подчеркивая существование несмертельных альтернатив.