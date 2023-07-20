припаяв GPU ноутбука к графической плате для ПК

В стандартных продуктах NVIDIA GeForce, даже относительно недорогой GeForce RTX 3050 требуется разъем питания. Настольная GeForce RTX 3050, представленная в январе 2022 года, оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 и имеет общую мощность 130 Вт. Для выполнения своих задач ей требуется 8-контактный разъем PCIe, и как следствие, она не всегда доступна в низкопрофильной формате, несмотря на то, что является самой доступной видеокартой серии GeForce RTX 3000.

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Как это часто бывает, версия GeForce RTX 3050 для ноутбука представляет собой совершенно другой графический процессор. Карта для настольных ПК обычно оснащена урезанной версией графического процессора GA106, которая используется в большинстве карт RTX 3060. Тем не менее, мобильная GeForce RTX 3050 основана на более компактном процессоре GA107, что делает его более энергоэффективным, и следовательно более холодным - качества которые очень полезны для низкопрофильных графических видеокарт.

Карта, изображенная выше, имеет спартанский вид и компактный размер, как и следовало ожидать от однослотового графического процессора.

Характеристики видеокарты перечислены на изображении ниже. Примечательно, что в отличие от большинства мобильных графических процессоров GeForce RTX 3050, этот имеет 8 ГБ памяти GDDR6; обычно мобильная карта поставляется с 4 ГБ или редко 6 ГБ. Все остальные характеристики, вплоть до 2048 ядер CUDA, точно соответствуют мобильной версии.

В рекламе в левой части изображения выше отмечается, что карта подходит для киберспортивных игр, ПК и промышленного оборудования. В ней также отмечается, что первые три покупателя получают скидку 399 юаней от прайсовой цены, но также имеется достаточный запас для оптовых закупок. Эта карта, вероятно, будет значительно медленнее, чем стандартная настольная GeForce RTX 3050, но несмотря на это, она стоит 1999 юаней (около 275 долларов), что примерно равно цене обычных карт RTX 3050 на сайте JD.com.

Даже если вам очень нужна низкопрофильная карта GeForce, мы бы не рекомендовали покупать одну из них. У нее также неудачное соотношение цены и производительности. Вы можете приобрести карту NVIDIA RTX A2000, которая имеет более высокую производительность и имеет официальную поддержку драйверов, за 249 долларов на Amazon.