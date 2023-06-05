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Microsoft объявляет об отказе от своего голосового помощника Cortana в Windows в конце этого года
Хотя у пользователей больше не будет доступа к Cortana в Windows, Microsoft заявляет, что помощник по-прежнему будет доступен для использования в приложениях Outlook Mobile и Microsoft Teams Mobile.
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Объявление о том, что Cortana покидает Windows, появилось вскоре после того, как Microsoft запустила своего чат-бота Bing в начале этого года и представила свою новую функцию Windows Copilot на своей конференции Build. Copilot - это централизованный инструмент помощи ИИ для Windows, который встроен во все приложения в качестве личного помощника. Поэтому неудивительно, что технический гигант прощается со своим другим личным помощником на платформе Windows.

В пресс-релизе о прекращении поддержки Cortana компания отметила: "Мы знаем, что это изменение может повлиять на некоторые способы вашей работы в Windows, поэтому мы хотим помочь вам плавно перейти на новые параметры и инструменты."

Другие инструменты, упомянутые Microsoft, включают голосовой доступ в Windows 11 - новую функцию, которая позволяет пользователям управлять своим ПК и писать текст с помощью голоса. Copilot используется также в чат-боте Bing на базе искусственного интеллекта, Microsoft 365 Copilot и Windows Copilot.

Cortana дебютировала в Windows в 2015 году, позволяя пользователям открывать приложения, устанавливать напоминания и задавать вопросы с помощью голосовых команд. 

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Microsoft не назвала конкретную дату, когда Cortana прекратит работу в Windows 11, а только сообщает, что это произойдет в конце 2023 года. Как уже упоминалось, Cortana по-прежнему будет доступна в Outlook Mobile, а также в Microsoft Teams Display и Microsoft Teams Rooms.

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#microsoft #windows #cortana
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