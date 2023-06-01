Вдохновленная еще одним успешным кварталом и отличными перспективами, цена акций NVIDIA на этой неделе выросла до 419,38 долларов, что является самым высоким показателем за всю историю

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Некоторый первоначальный ажиотаж поутих: акции NVIDIA в настоящее время стоят около 401 доллара, а рыночная капитализация составляет около 991 миллиарда долларов. Но если NVIDIA продолжит работать, вполне возможно, что она снова достигнет капитализации в 1 триллион долларов и сохранит ее.

Частично это было вызвано тем, что согласно прогнозам NVIDIA ее доход в следующем квартале достигнет 11 миллиардов долларов. Если это произойдет, это будет означать 64-процентный прирост доходности по сравнению с прошлым годом.

NVIDIA поставила перед собой задачу извлечь выгоду из ИИ по мере его распространения. И как и в последние несколько кварталов, компания получает самую большую прибыль не от игр, а от подразделения центров обработки данных. В последнем квартале, когда NVIDIA заработала 7,19 млрд долларов, продукты компании для центров обработки данных принесли около 4,28 млрд долларов, а игровое подразделение заняло второе место с 2,24 млрд долларов.

Если верить NVIDIA, в погоне за деньгами в сфере ИИ компания не забудет о геймерах. Во время интервью за круглым столом на Computex Гордон Унг из PCWorld спросил Хуанга, должны ли геймеры чувствовать себя ревнивыми старшими детьми после того, как в семью вводят новорожденного. Хуан сделал вид, что его оскорбили комично сформулированным вопросом, а затем сообщил важную информацию.

"Во-первых, RTX была придумана для геймеров, а для технологий RTX, самая важная - это ИИ. Без ИИ мы не могли бы обеспечить трассировку лучей в реальном времени. Это было бы невозможно. Главное внимание в области искусственного интеллекта уделялось глубокому обучению и суперсэмплингу (DLSS). Глубокое обучение - это основа RTX", - заявил Хуанг.

Генеральный директор также указал на тот факт, что первое генеративное приложение ИИ компании - это недавно представленная Avatar Cloud Engine (ACE) для игр, которая известна как специализированная служба на основе ИИ, которая обеспечивает взаимодействие на естественном языке с неигровыми персонажами (NPC).

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