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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Telly раздает 55-дюймовые 4K HDR Smart TV бесплатно, но с условием просмотра рекламы
И каждый покупатель телевизора получает получает рекламный дисплей под звуковой панелью.
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Telly позиционируется как "первый телевизор, за который платят бренды". Предпосылка проста: компании покупают целевое рекламное пространство, а  потребитель предоставляет подробную информацию о себе, чтобы такие бренды, как Pepsi, Kia и другие, могли разместить целевую рекламу.

"Теперь все смарт-телевизоры поставляются с рекламой. Но вы по-прежнему платите за телевизор. Все это изменится сегодня. В процессе регистрации мы задаем вопросы о вас и вашей семье, чтобы оптимизировать вашу рекламу. Вот как вы получаете Telly бесплатно. Просто и понятно.", - говорится на веб-сайте Telly.

Если эта концепция приживется, Telly сможет быстро сделать себе имя и заставить известных игроков, таких как Samsung, Sony, LG и других, задуматься о запуске подобной программы продаж. Это напоминает о первых днях NetZero, которая предложила бесплатный доступ в Интернет в обмен на постоянный рекламный баннер.

Идея исходит от основателя и генерального директора Telly Ильи Позина, имя которого вы можете помнить как соучредителя Pluto TV.

"Telly - это самое большое нововведение в телевидении со времен появления цветного вещания… Когда я стал соучредителем Pluto TV мы создали совершенно новую модель, которая предлагала зрителям потрясающий телевизионный контент бесплатно. Теперь, с Telly мы предоставляем  бесплатные телевизоры", - говорится в заявлении Позина.

Телевизор оснащен тремя портами HDMI и встроенным ТВ-тюнером. Оба дисплея работают под управлением TellyOS, которая похоже, не предлагает никаких интеллектуальных приложений, таких как Netflix и Hulu. Тем не менее, Telly также включает смарт-адаптер для 4K Android TV.

Что также интересно, дополнительный дисплей не будет показывать исключительно рекламу, но также позволит зрителям "быть в курсе последних новостей, спортивных результатов, погоды, акций и многого другого". Telly также продвигает такие возможности, как голосовые вызовы, игры, музыка и так далее.

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Для тех кому интересно, Telly открыла свою систему бронирования для первых 500 000 бесплатных устройств которые поступят в продажу этим летом. Подразумевается, что если эта программа окажется успешной, может быть выпущено еще больше бесплатных телевизоров. 

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#smart tv #telly
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