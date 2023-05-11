Последнее подтверждение появилось в виде патча, представленного для драйвера Linux spi-intel-pci неким Микой Вестербергом, который по-видимому является сотрудником Intel.

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В запросе на коммит Мика пишет, что "Intel Meteor Lake-S имеет тот же последовательный флэш-контроллер SPI, что и Meteor Lake-P".

Упоминание Meteor Lake-S Вестербергом почти наверняка означает, что такой SKU существует. Для тех, кто не знаком с суффиксами сегментации Intel, -S обычно относится к процессорам стандартной мощности для настольных ПК (в отличие от -K для процессоров высокой мощности и -T или -U для процессоров малой мощности).

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Ожидается, что Meteor Lake имеет всего шесть P-ядер, подкрепленных 16 E-ядрами плюс два дополнительных LP-E-ядра на плитке SoC. Он также, вероятно, не будет работать такой же частоте как новые Raptor Lake. Ходят слухи, что эти процессоры работают на частоте до 6,2 ГГц.