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Фото ближайшей звезды в поясе астероидов, сделанные Джеймсом Уэббом, показали 3 пылевых кольца
Оказалось, что пылевые структуры вокруг звезды более сложны, чем Астрономы думали сначала.
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Телескоп Хаббл НАСА и космическая обсерватория Гершеля ранее сфотографировали внешний пояс вокруг молодой звезды Формальгаут. Однако на предыдущих изображениях не удалось обнаружить то, что телескоп Джеймса Уэбба смог зафиксировать с помощью своего прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI), а именно новые пылевые образования. В общей сложности три пылевых пояса простираются на 22 миллиарда километров от Формальгаута, расстояние в 150 раз больше, чем расстояние Земли от Солнца.

Три пылевых пояса образовались в результате столкновений более крупных тел, подобных астероидам и кометам. НАСА называет их "дисками мусора". Пояса окружают молодую звезду, и их можно увидеть невооруженным глазом как самую яркую звезду в южном созвездии Рыбы.

 "Глядя на узоры в пылевых кольцах, мы можем начать делать небольшой набросок того, как должна выглядеть планетная система - если бы мы  сделали достаточно четкий снимок, чтобы увидеть планеты" - объяснил Андрас Гаспар из Аризонского университета в Тусоне.

Считается, что пыльные пояса были созданы гравитационными силами, создаваемыми необнаруженными планетами. Аналогичным образом внутренний край пояса Койпера сформирован Нептуном, а Юпитер создал свой пояс астероидов.

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"Мы определенно не ожидали более сложной структуры со вторым промежуточным пылевым поясом, а затем с более широким поясом астероидов", - добавил астроном Вольф. "Эта структура очень захватывающая, потому что каждый раз, когда астрономы видят космические пылевые кольца, они говорят: "Кольца могут формироваться планетой!"

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#телескоп #звезда
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