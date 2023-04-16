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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Sega намерена приобрести Angry Birds у Rovio за 1 миллиард долларов
Согласно сообщению The Wall Street Journal, Sega может закрыть сделку с Rovio уже на следующей неделе.
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Rovio Entertainment - финский разработчик видеоигр основанный в 2003 году студентами Хельсинкского технологического университета Никласом Хедом, Ямо Вакевайненом и Ким Дикерт. Он наиболее известен своей франшизой Angry Birds которая расширилась за счет нескольких фильмов и товаров вдохновленных Angry Birds. 

Это не первый покупатель упомянутый для Rovio Entertainment. Израильский разработчик Playtika вел переговоры о покупке компании примерно за 800 миллионов долларов, но Rovio заявила, что эти переговоры закончились в марте этого года.

Rovio фактически удалила классическую игру Angry Birds из Google Play в начале этого года. Причина заключалась в том, что ее популярность подрывала прибыльность новых игр Rovio. Пользователи iPhone по-прежнему могут играть в Red's First Flight, а Angry Birds 2, Angry Birds Friends и Angry Birds Journey по-прежнему доступны для загрузки и игры как на Android, так и на Apple.

По франшизе Angry Birds было снято два фильма, первый из которых до сих пор занимает седьмое место среди самых кассовых фильмов о видеоиграх. Сиквел 2019 года не смог добиться такого же успеха в прокате.

Важно отметить, что Rovio выходит за рамки только Angry Birds. У нее есть студии в Финляндии, Швеции, Дании и Канаде, а также дочерняя компания в Турции. Согласно веб-сайту Rovio каждая студия имеет свою миссию и направленность. Эти другие начинания включают Puzzle Studio, Darkfire Games, Ruby Games и студию в Монреале которая сосредоточена на том чтобы ответить на вопрос какую роль Искусственный интеллект и Машинное обучение играют в будущих играх и производстве игр.

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Если сделка с Sega будет завершена будущее Angry Birds может включать в себя таких персонажей как Sonic the Hedgehog и других героев видеоигр принадлежащих Sega. Возможно мы могли бы даже увидеть возвращение Crazy Taxi с сердитыми птицами за рулем.

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#sega #angry birds #rovio
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