В твердотельных накопителях Seagate Lightsaber Collection PCIe Gen4 NVMe светодиодная полоса RGB представляет собой светящееся лезвие на лицевой панели M.2 с трехмерным дизайном светового меча.

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Seagate вдохновляется персонажами оригинальной трилогии, а именно Оби-Ваном Кеноби, Дартом Вейдером и Люком Скайуокером. Эти продукты отлично смотрятся в PR-изображениях, но мы думаем, что детали дизайна могут потеряться в корпусе ПК.

Эти твердотельные накопители основаны на моделях твердотельных накопителей Seagate FireCuda 530 PCIe Gen4 обеспечивающие скорость последовательного чтения до 7300 МБ/с и обеспечивают до 1000 тыс. операций ввода-вывода в секунду. Утверждается, что специальный радиатор сводит к минимуму вероятность теплового дросселирования позволяя накопителю дольше работать с полной пропускной способностью.

Пользователям придется быть осторожными если они хотят установить эти диски и наслаждаться ими в полной мере. Seagate предупреждает, что дополнительный объем радиатора и защелкивающиеся декоративные панели превышают спецификации M.2. Размеры этих продуктов составляют 80,15 x 25,0 x 19,0 мм.

Как и в случае с оригинальным FireCuda 530 дизайн вдохновленный "Звездными войнами" имеет радиатор из анодированного алюминия который был спроектирован и разработан специалистами по охлаждению EKWB. Радиатор с пассивной конструкцией выглядит здесь особенно круто, а его светодиодная полоса в виде светового меча и защелкивающаяся сменная лицевая панель радиатора придают им ауру "Звездных войн". Светодиодная панель настраивается так, что вы можете изменить ее цвет и даже анимировать оружие. Для управления светодиодами требуется стандартный RGB разъем 5 В.

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На эти официально лицензированные твердотельные накопители предоставляется пятилетняя гарантия и сегодня они доступны по цене 185 долларов (1 ТБ) и 290 долларов (2 ТБ). К счастью когда вы выбираете желаемую емкость вам не нужно выбирать персонажа - в комплект входят панели световых мечей для всех трех знаковых персонажей "Звездных войн".