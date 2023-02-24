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Функция Dynamic Island от Apple скрыла селфи-камеру и аппаратное обеспечения Face ID с запуском iPhone 14 в сентябре прошлого года. Исчезла огромная "челка" предыдущих поколений, замененная гибким программированием пользовательского интерфейса. Ходят слухи, что Dynamic Island появится на всех моделях iPhone 15.
Примеры работы интерфейса Dynamic Islandв действии
Dynamic Island отображает информацию о таких вещах, как воспроизведение музыки, ваш таймер, соединение AirDrop и направления из приложения Карты. Его присутствие выглядит как обычный баннер, где экранная пустота из-за камер/сенсоров исчезает на черном фоне элемента пользовательского интерфейса.
Судя по тому, что мы видим реализация Realme в настоящее время выглядит ограниченной. Пока элемент интерфейса Mini Capsule появляется только тогда, когда телефон подключен для зарядки. Когда это происходит, появляется черная капсула закрывающая область камеры с дыроколом и предоставляет информацию о состоянии касающуюся мощности зарядки SuperVOOC и процента заряда.
Согласно сообщениям, вышеприведенная анимация изначально была опубликована вице-президентом Realme Мадхавом Шетом, который позже одумался и удалил твит. Ожидается, что Mini Capsule будет более полезной и станет функцией будущих смартфонов Realme серии C.