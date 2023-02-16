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DLSS - это технология NVIDIA Deep Learning Super Sampling. Она имеет две основные формы: масштабирование DLSS 2 и генерация кадров DLSS 3. Несмотря на название, ни одна из них на самом деле ничего не "суперсэмплирует". Вместо этого они обе "повышают дискретизацию"; DLSS 2 делает это в пространстве, а DLSS 3 - во времени.
Доступная нам DLL DLSS 3.1.1 на самом деле включает в себя все предыдущие профили для DLSS 2. Это означает, что вы можете переключать различные предустановки для масштабирования DLSS в приложении без необходимости менять DLL. Это очень удобно, но конечно же в игру должна быть встроена эта функция. Вот тут-то и появляется DLSSTweaks.
Помимо возможности выбрать предустановку DLSS - функция обычно выполняемая разработчиком игры и скрытая от глаз геймера - DLSSTweaks также позволяет принудительно включить DLAA в большинстве игр, поддерживающих масштабирование DLSS. DLAA - это по сути апскейлинг DLSS 2 с родным разрешением. На практике это в основном форма временного сглаживания, хотя NVIDIA утверждает, что это лучше, чем типичные решения TAA.
При этом журналисты уже протестировали DLAA в нескольких играх, включая Deep Rock Galactic, Monster Hunter Rise и совсем недавно в Hogwarts Legacy. Если вы не используете масштабирование DLSS, DLAA оказывает довольно небольшое влияние на производительность, вероятно потому, что работает на тензорных ядрах графического процессора. Здесь у NVIDIA есть список всех игр с DLSS или DLAA.
Если вы хотите использовать DLSSTweaks, имейте в виду, что это не простой мод обновления. Подобно другим графическим модам для нескольких игр, таким как ReShade и SpecialK, вам придется немного поработать с ним, отредактировав файл конфигурации, если вы хотите получить максимальную продуктивность. Приложение имеет обширную документацию, поэтому обязательно сначала прочитайте ее. Вы можете найти DLSSTweaks на Github.