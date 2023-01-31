Самый быстрый вариант Ada Lovelace будет использовать кристалл AD102 с 18 176 ядрами CUDA и 142 ядрами RT.

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В Твиттере появились первые снимки радиатора графического процессора (через Zed_Wang), на которых видна массивная видеокарта шириной 4 слота. В отличие от обычного горизонтального расположения портов на задней панели, карта имеет вертикальное расположение состоящее из трех Displayport и одного HDMI.

Вы можете сравнить топовые графические процессоры трех разных поколений ниже. GeForce RTX 3080 Ti имеет дизайн с двумя слотами, RTX 4080/4090 масштабируют его до трех слотов, а просочившаяся RTX 4090 Ti имеет четыре слота.

RTX 3080 Ti и RTX 4090

RTX 4090 Ti

GeForce RTX 4090 Ti будет основана на улучшенном кристалле AD102 с увеличением производительности на 10-20% по сравнению с RTX 4090. Согласно AGF в Twitter, самый быстрый SKU Ada Lovelace будет использовать процессор AD102 с 18 176 ядрами CUDA и 142 ядрами RT. Стандартный процессор AD102 имеет 18 432 ядра CUDA и 144 ядра RT. Эти кристаллы для RTX 4090 Ti будут тщательно отобраны, с повышением частоты до 3 ГГц, что на 200–300 МГц больше, чем у RTX 4090.





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Кэш L2 на Ti также будет значительным обновлением по сравнению с RTX 4090. В то время как RTX 4090 установлено 72 МБ кэша L2 , 4090 Ti будет использовать 96 МБ. Скорость памяти скорее всего будет увеличена с 22,5 Гбит/с до 24 Гбит/с. Все эти изменения дадут GPU больше производительности. Ожидается, что RTX 4090 Ti будет иметь TGP 475 Вт, по сравнению TGP 450 Вт у 4090.