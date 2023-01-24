реклама
За то короткое время, что NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti присутствует на рынке есть основания полагать, что она пользуется популярностью среди геймеров. Это свидетельство получено из данных о продажах крупного ритейлера в Германии. Глядя на данные о продажах интернет-магазина за третью неделю января, GeForce RTX 4070 Ti продается лучше, чем все графические процессоры AMD Radeon RX 7000 серии и Intel Arc A-серии для настольных ПК вместе взятые.
Конечно, данные о продажах одного ритейлера за одну неделю - это не достаточно объективный показатель всего европейского рынка. Тем не менее, это интересный взгляд на первоначальный всплеск спроса на новый графический процессор NVIDIA Ada Lovelace, а также на его самый доступный вариант на сегодняшний день. Кроме того, GeForce RTX 4070 Ti является самой доступной видеокартой для игр с DLSS 3, последней версии технологии апскейлинга NVIDIA.
Данные о продажах получены от немецкого ритейлера MindFactory, который @TechEpiphany собрал и разместил в Twitter. Глядя на них мы видим, что MindFactory продала 545 видеокарт GeForce RTX 4070 Ti на прошлой неделе.
Для сравнения, на AMD Radeon RX 7900 XTX пришлось 300 единиц, а Radeon RX 7900 XT добавила к ним еще 200 единиц, в то время как Intel Arc A770 и A380 продали по 10 единиц каждая. Сложив все это вместе, вы получите 520 единиц, что на 25 единиц меньше, чем у GeForce RTX 4070 Ti.
Если сравнить все графические процессоры последнего поколения от NVIDIA и AMD, GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti вместе взятые составляют 945 единиц продаж, а Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT - 500 единиц. Это означает, что новейшие графические процессоры NVIDIA продаются лучше, чем AMD, почти в соотношении 2 к 1, хотя и с большим выбором карт (три против двух).
Будет интересно посмотреть, сохранится ли эта тенденция со временем и за пределами одного ритейлера. Проблема в том, что большинство ритейлеров не предоставляют такие данные. Тем не менее, ежемесячные обзоры оборудования и программного обеспечения Steam, хотя и не идеальные и разные по масштабу (они показывают данные о доле рынка, а не последние данные о продажах), могут быть достойным показателем того, что в тренде среди геймеров. И в этом отношении GeForce GTX 1650 по-прежнему остается самым популярным графическим процессором среди геймеров Steam, за ним следует GeForce GTX 1060.