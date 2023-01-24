GeForce RTX 4070 Ti является самой доступной видеокартой для игр с DLSS 3.

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За то короткое время, что NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti присутствует на рынке есть основания полагать, что она пользуется популярностью среди геймеров. Это свидетельство получено из данных о продажах крупного ритейлера в Германии. Глядя на данные о продажах интернет-магазина за третью неделю января, GeForce RTX 4070 Ti продается лучше, чем все графические процессоры AMD Radeon RX 7000 серии и Intel Arc A-серии для настольных ПК вместе взятые.

Конечно, данные о продажах одного ритейлера за одну неделю - это не достаточно объективный показатель всего европейского рынка. Тем не менее, это интересный взгляд на первоначальный всплеск спроса на новый графический процессор NVIDIA Ada Lovelace, а также на его самый доступный вариант на сегодняшний день. Кроме того, GeForce RTX 4070 Ti является самой доступной видеокартой для игр с DLSS 3, последней версии технологии апскейлинга NVIDIA.

Данные о продажах получены от немецкого ритейлера MindFactory, который @TechEpiphany собрал и разместил в Twitter. Глядя на них мы видим, что MindFactory продала 545 видеокарт GeForce RTX 4070 Ti на прошлой неделе.

Для сравнения, на AMD Radeon RX 7900 XTX пришлось 300 единиц, а Radeon RX 7900 XT добавила к ним еще 200 единиц, в то время как Intel Arc A770 и A380 продали по 10 единиц каждая. Сложив все это вместе, вы получите 520 единиц, что на 25 единиц меньше, чем у GeForce RTX 4070 Ti.

Если сравнить все графические процессоры последнего поколения от NVIDIA и AMD, GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti вместе взятые составляют 945 единиц продаж, а Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT - 500 единиц. Это означает, что новейшие графические процессоры NVIDIA продаются лучше, чем AMD, почти в соотношении 2 к 1, хотя и с большим выбором карт (три против двух).

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Будет интересно посмотреть, сохранится ли эта тенденция со временем и за пределами одного ритейлера. Проблема в том, что большинство ритейлеров не предоставляют такие данные. Тем не менее, ежемесячные обзоры оборудования и программного обеспечения Steam, хотя и не идеальные и разные по масштабу (они показывают данные о доле рынка, а не последние данные о продажах), могут быть достойным показателем того, что в тренде среди геймеров. И в этом отношении GeForce GTX 1650 по-прежнему остается самым популярным графическим процессором среди геймеров Steam, за ним следует GeForce GTX 1060.