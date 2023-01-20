За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Флагман AMD RDNA 3 потребляет столько же энергии, сколько и NVIDIA GeForce RTX 4090, несмотря на то, что он значительно медленнее и дешевле. Radeon RX 7900 XTX оказалась в центре внимания из-за дефектной испарительной камеры, с которой поставляется около 10-15% карт. Графический процессор "Big Navi" якобы был разработан, чтобы преодолеть отметку в 3 ГГц.

Конечно, как и многие раздутые планы Team Radeon, он не осуществился. Большинство вариантов AIB потребляют более 350 Вт, а переработанные варианты, такие как Sapphire Nitro+ потребляют более 400 Вт при стандартных настройках.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Разгон Radeon RX 7900 XTX почти до 3 ГГц почти невозможен. ComputerBase посчастливилось найти карту AIC, которая действительно справляется с этой задачей. Sapphire RX 7900 XTX Nitro+ была разогнана немецким изданием до 3,1 ГГц+ без каких-либо модификаций оборудования.

реклама

Radeon RX 7900 XTX Nitro+ достигает средней тактовой частоты 2,95 ГГц в Tiny Tina’s Wonderlands. Эталонная RX 7900 XTX работает на частоте около 2,8 ГГц, а частота NVIDIA RTX 4080 FE чуть превышает 2,7 ГГц. После разгона RX 7900 XTX Nitro+ работает на частоте почти 3,1 ГГц, что на 300 МГц больше, чем у эталонного варианта. ASUS GeForce RTX 4080 работает на частоте 2,83 ГГц в штатном режиме и 2,95 ГГц при разгоне.

В то время как частота GeForce RTX 4080 во всех играх примерно одинакова, частота Radeon RX 7900 XTX различается. В Metro Exodus (4K Ultra) эталонная Radeon едва достигает 2,5 ГГц, в то время как Nitro++ работает на небольшой частоте 2,7 ГГц в штатном режиме и 2,8 ГГц при разгоне.

реклама

К сожалению, даже самая разогнанная Radeon RX 7900 XTX не дотягивает до RTX 4080 в Tiny Tina’s Wonderlands, проигрывая с большим отрывом как по минимальной, так и по средней частоте кадров.

В отличие от тактовых частот, энергопотребление флагмана RDNA 3 примерно одинаково для большинства игр. В Tiny Tina’s Wonderlands эталонная RX 7900 XTX потребляет 340–360 Вт, а RTX 4080 FE в среднем менее 300 Вт. ASUS GeForce RTX 4080 потребляет 300-320 Вт мощности в штатном режиме и 350 Вт при разгоне. RX 7900 XTX Nitro потребляет огромную мощность 500 Вт при разгоне и 410 Вт при стандартных настройках.

Эти результаты показывают, что серия Radeon RX 7900 была выпущена в спешке. Графическим процессорам не хватает энергии, тактовые частоты сильно увеличиваются под нагрузкой, а энергопотребление чрезмерно. Мы слышали много слухов о возможном архитектурном дефекте кристалла Navi 31, который выглядит именно так. Мы надеемся, что младшие Radeon RX 7800 XT и 7700 XT (Navi 32/33) составят более жесткую конкуренцию RTX 4070 и 4060 Ti соответственно.