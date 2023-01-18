Apple представила новый Mac Mini, а также новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Внутри вы найдете новое поколение процессоров Apple M2 Pro и M2 Max. По заявлению Apple это самые мощные и эффективные чипы, которые она когда-либо устанавливала в компьютеры, и у нее есть цифры подтверждающие это.

Новые чипы представляют собой эволюцию кремния M2 ARM, который Apple выпустила в прошлом году для таких устройств, как iPad Pro и MacBook Air. M2 Pro - имеет 5-нм чип с 40 миллиардами транзисторов, что на 20% больше, чем у предыдущего поколения M1 Pro, и вдвое больше, чем у базовой модели M2. Пропускная способность памяти также удвоена по сравнению с M2 и составляет 200 ГБ/с. Процессор поставляется в вариантах с 10- и 12-ядрами. Что касается графического процессора, M2 Pro имеет 19 ядер по сравнению с 16 в M1 Pro. В сочетании с большим кешем L2 рендеринг графики якобы на 30% быстрее, чем у M1 Pro.

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Если вам не хватает мощности M2 Pro, есть новый M2 Max. Он имеет 67 миллиардов транзисторов с тем же 5-нм технологическим процессом. Он удваивает пропускную способность памяти M2 Pro до 400 ГБ/с и поддерживает до 96 ГБ комбинированной памяти, которая может работать и как оперативная, и как память графического процессора. Если вы работаете с большими файлами, такими как видео 8K, эти характеристики обеспечит заметный прирост скорости. Существует только одна версия чипа Max с 12 ядрами ЦП ARM и 38 ядрами графического процессора. Он имеет 32 МБ кэша L2.

Mac Mini - это самый доступный настольный компьютер Apple со стартовой ценой в 600 долларов. Он имеет два порта Thunderbolt 4, поддержку двух дисплеев (или одного дисплея 8K) и модернизированный разъем для наушников с высоким импедансом.

Новые MacBook Pro 14 и 16 дюймовые теперь доступны с процессорами M2 Pro и M2 Max. Эти компьютеры имеют три порта Thunderbolt 4, слот для SD-карты и зарядку MagSafe 3. У них есть вырез на дисплее, как у моделей MacBook Pro 2021 года, но Face ID по-прежнему отсутствует.

Цены на новые ноутбуки Apple начинаются с 2000 долларов. Именно столько вы заплатите за 14-дюймовый 10-ядерный M2 Pro. Есть также 12-ядерный вариант (2500 долларов) и M2 Max за 3100 долларов. Если вы выберете 16-дюймовый вариант цена составит 2500, 2700 и 3500 долларов. Вы также можете оснастить его 96 ГБ ОЗУ за дополнительные 800 долларов. Все эти новые модели ноутбуков уже доступны для покупки. Их срок поставки примерно неделя.