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Тест 480 процессоров Intel выявил Core i9-13900KF лучшим для разгона
Данные показывают, что чем больше вы тратите на процессор, тем лучше его разгонный потенциал в линейке Raptor Lake.
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Если вы знаете, что делаете, и готовы потратить время на исследования, разгон по-прежнему остается отличным способом выжать немного дополнительной мощности, практически бесплатно повышая производительность. Вы также должны знать какой кремний выбрать для разгона. 

Сотрудники Igor's Lab протестировали около 500 процессоров Raptor Lake, включая Core i9-13900K, Core i9-13900KF, Core i9-13700K, Core i7-13700KF, Core i5-13600K и Core i5-13600K.  Все эти процессоры имеют разблокированные множители, обозначенные буквой "K" в номере модели, а обозначение "F" означает, что Intel отключила встроенную графику, также известную как iGPU.

Мы можем только представить, сколько времени потребуется на тщательное тестирование разгонного потенциала нескольких сотен процессоров. Вместо этого  Igor's Lab решила использовать функцию Silicon Prediction (SP), которая присутствует в семействе материнских плат ASUS ROG и Strix. В данном случае они использовали материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Hero.

Эта функция оценивает минимальное напряжение процессора, необходимое для каждой частоты на кривой напряжения/частоты. Она известна как кривая V/F. Используя эти данные, материнская плата обрабатывает сохраненные значения и выдает значение SP. Чем выше значение, тем лучше качество кремния, по крайней мере теоретически. И конечно же, более качественный кремний обычно обеспечивает лучшую производительность при разгоне.

Это не точная наука и не настоящая замена исчерпывающему практическому тестированию каждого отдельного процессора. Но когда вы имеете дело с 480 процессорами, исчерпывающее тестирование может занять очень много времени - возможно месяцы. Другие сложности включают улучшения, которые могут быть представлены в будущих степпингах, конкретной используемой материнской плате, обновлениях BIOS, охлаждении и т. д.

Сайт также отмечает, что абсолютные значения SP сами по себе несопоставимы между SKU Core i9, Core i7 и Core i5.

"Причиной этого являются разные кривые V/F и константы сохраненных значений, которые ASUS использует для расчета SP на своих материнских платах в зависимости от типа ЦП. i5-13600K с SP 100 не имеет такого же тактового потенциала, как i7-13700KF с SP 100 или i9-13900K с SP 100", - отмечают в Igor's Lab.

Тем не менее, в конце концов, именно Core i9-13900KF показал лучшие значения SP, за ним следует Core i9-13900K. После этого произошел небольшой спад с оставшимися четырьмя SKU.

Core i9-13900KF показал средний балл 101,1, в то время как модель без F была сразу за ним с 99,6. Также стоит отметить, что худший результат Core i9-13900KF составил 91, что превосходит средний показатель каждого процессора более низкого уровня.

Начиная с Core i7, наблюдается значительное падение оценок. Согласно приведенным выше данным, средний показатель SP у Core i9-13900KF был примерно на 21 процент выше, чем у Core i7-13700K. 

В дополнение к предостережениям, которые мы уже упоминали, мы также должны отметить несоответствие протестированных процессоров. Было протестировано примерно в 2-3 раза больше процессоров Core i9, чем Core i7 и Core i5. Кто знает, как изменило бы ситуацию тестирование большего количества чипов.

Данные показывают, что чем больше вы тратите на процессор, тем лучше его разгонный потенциал в линейке Raptor Lake. Однако это ничего не говорит о ценностном предложении. На Amazon вы видите цену 574 доллара за Core i9-13900KF против 320 долларов за Core i5-13600K. Это разница в цене в 254 доллара между двумя чипами, у которых были самые высокие и самые низкие средние значения SP в этом обзоре.

Однако все становится сложнее при сравнении значений SP для разных категорий продуктов. Возможно, главный вывод заключается в том, что выбор более дешевой модели KF с отключенной графикой не оказывает большого влияния на потенциал разгона, если принимать эти цифры за верные.

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В общем, мы рекомендуем относиться к этому тесту больше как к интересной информации, а не как к руководству по покупке, планируете ли вы разгон или нет.

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#intel #core i9
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