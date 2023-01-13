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Apple дает нам более четкое представление о том, когда ее MacBook начнут поставляться с OLED-дисплеями которые должны обеспечить лучшее время автономной работы и более легкий дизайн.
Основываясь на твитах отраслевого аналитика Минг-Чи Куо первые MacBook с OLED-дисплеем могут появиться в конце 2024 года. Его преимущество в том, что он тоньше и легче и предлагает более разнообразные варианты форм-фактора. В прошлом месяце другой аналитик Росс Янг заявил, что новый 13-дюймовый MacBook Air, а также 11,1-дюймовый и 13-дюймовый iPad Pro станут первыми моделями с OLED-экранами в следующем году.
Однако одно можно сказать наверняка: внедрение OLED-дисплеев может значительно улучшить контрастность экрана и увеличить время автономной работы. В настоящее время Apple использует ЖК-дисплеи (жидкокристаллические дисплеи или Liquid Retina Display в маркетинговом выражении Apple) в своей линейке MacBook. 14- и 16-дюймовые MacBook Pro сделали еще один шаг вперед благодаря ProMotion и mini-LED, которые по-прежнему представляют собой ЖК-дисплеи с подсветкой mini-LED.
ProMotion - это термин Apple обозначающий технологию переменной частоты обновления, которая может регулировать частоту от 24 Гц до 120 Гц в зависимости от требований содержимого на экране. Говорят, что для нового дисплея Apple будет использовать OLED-дисплеи с низкотемпературным поликристаллическим оксидом (LTPO), которые будут еще более функциональными, с диапазоном частот от 1 Гц до 120 Гц. Более того, без подсветки Apple может делать свои устройства тоньше и легче.
Интересно, что с точки зрения технологии отображения Купертино рассматривает технологию дисплеев microLED, которые предлагают еще более высокую пиковую яркость и контрастность, чем OLED. Были сообщения о следующем поколении Apple Watch Ultra с собственной панелью microLED, которая может появиться к концу следующего года.