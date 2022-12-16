Автомобили Tesla моделей S и X оснащены мощным вариантом AMD Zen 2 и графическим процессором класса RDNA2 с 16 ГБ ОЗУ и вычислительной мощностью до 10 терафлопс, как у PlayStation 5

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Основное обновление Tesla на конец года для некоторых электромобилей под названием Праздничное обновление 2022 года включает в себя поддержку игр Steam и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ за 350 долларов.

В этом году владельцы автомобилей Tesla моделей S и X 2022 года выпуска получат поддержку игр Steam через обновление 2022.44.25. Мы знаем, что эти модели оснащены мощным вариантом AMD Zen 2 и графическим процессором класса RDNA2 с 16 ГБ ОЗУ и вычислительной мощностью до 10 терафлопс, как у PlayStation 5. Поэтому поддержка игр Steam не слишком удивительна, хотя играть в игры AAA, такие как Cyberpunk 2077 и Witcher 2, на 17-дюймовой центральной консоли или 8-дюймовом дисплее, установленном сзади по центру, довольно интересно. Главное не играть водителю во время вождения.

Одновременно с праздничным обновлением Tesla также анонсировала новый SSD емкостью 1 ТБ, который предназначен для ваших сохраненных игр или видео с видеорегистратора. Илон Маск оценил эту опцию в 350 долларов. Девайс предлагается без каких-либо описывающих его спецификаций, заявлено что это "внешний твердотельный накопитель автомобильного класса, рассчитанный на долговечность, выдерживающий экстремальные температуры в салоне, удары и вибрации автомобиля". С технической точки зрения многие твердотельные накопители способны выдерживать экстремальные температуры, удары и вибрации. Кроме того, вам не нужно тратить так много для его покупки. Защищенные твердотельные накопители емкостью 1 ТБ известных брендов от Samsung или SanDisk обходятся на 150-200 долларов дешевле.

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Праздничное обновление позволяет использовать приложение Tesla для проверки салона автомобиля в режиме Dog/Sentry Mode. Пассажиры теперь могут совершать звонки в Zoom. Праздничное обновление 2022 года доступно уже сейчас, а твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ, если вам действительно нужен твердотельный накопитель марки Tesla, появится в магазине Tesla в феврале 2023 года.