Теперь OLED-технологии используются для ПК с такими функциями, как глубокий черный цвет, быстрая частота обновления и время отклика, а также имеют размеры и форматы экрана, которые в настоящее время доминируют на рынке high-end.

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ПК-геймеры и энтузиасты уже давно с завистью смотрят на темпы распространения OLED-экранов на рынках смартфонов и телевизоров. Теперь наконец, OLED-технологии используются для ПК с такими функциями, как глубокий черный цвет, быстрая частота обновления и время отклика, а также имеют размеры и форматы экрана, которые в настоящее время доминируют на рынке high-end. За последние время мы заметили два игровых экрана с диагональю 40 дюймов и частотой 240 Гц, достойные вашего внимания: один от MSI, другой от LG.

MSI поделилась тизером того, что в настоящее время называется Project 491C. MSI утверждает, что этот монитор является "первым в мире сверхшироким изогнутым игровым монитором QD-OLED". Этот монитор нишевый, но тем не менее интересный.

Привлекательность грядущего монитора MSI, конечно же, сосредоточена на дисплее, и эта OLED-панель с квантовыми точками (вероятно, от Samsung) может обновляться с частотой 240 Гц. В зависимости от собственного разрешения этого экрана вам понадобится мощный графический процессор (с FSR или DLSS), чтобы максимально повысить качество изображения и работать с частотой обновления, приближающейся к 240 Гц в современных играх AAA.

К счастью, мы знаем намного больше об изогнутом игровом мониторе LG UltraGear OLED, потому что он был официально выпущен. Он оснащен 45-дюймовой диагональю, у него нет QD на экране, но он соответствует максимальной частоте обновления 240 Гц.

Некоторые другие важные характеристики LG 45GR95QE-B - это довольно выраженная кривизна 800R, разрешение дисплея 3440 x 1440 пикселей, высокая контрастность 1500000: 1 (благодаря технологии OLED) и его DCI-P3 98,5 % цветового охвата.

Для игровой производительности 45-дюймовый игровой OLED-монитор LG предлагает максимальную частоту обновления 240 Гц, поддерживаемую технологиями NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium VRR. Также стоит упомянуть сверхбыстрое время отклика 0,03 мс (GtG). Мониторы UltraGear, подобные этому, также поддерживают игровые технологии LG, такие как: стабилизатор черного, перекрестие, счетчик кадров в секунду, динамическая синхронизация действий и несколько предустановленных игровых режимов. LG не отказывается от функций: 45GR95QE-B имеет антибликовое покрытие с низким коэффициентом отражения переднего поляризатора, PBP и шестиугольную RGB-подсветку.

Порты включают 2x HDMI, 1x DP и концентратор USB 1-to-3. Для звука у вас есть комбинированный разъем для гарнитуры и выход SPDIF, но встроенных динамиков нет. LG позволяет владельцам установить этот монитор на крепление VESA 100 x 100 или использовать прилагаемую подставку с полностью регулируемым наклоном (от -5° до 15°), поворотом (от -10° до 10°) и регулировкой высоты (от 0 до 110 мм). Комплект кабелей входит в комплект вместе с внешним адаптером постоянного тока 19,5 В 10,8 А.

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LG сообщает, что 45GR95QE-B будет доступен для предварительного заказа с 12 декабря, а поставки начнутся - с 28 декабря. На странице продукта указана цена 1700 долларов.