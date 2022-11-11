Эксперт по источникам питания считает, что пользователи неправильно его подключают.

реклама

Последние высокопроизводительные видеокарты NVIDIA из серий GeForce RTX 3000 и 4000 используют новый 12- или 16-контактный разъем, известный как 12VHPWR. Реализация коннектора на картах RTX 3000 прошла нормально, но с момента выпуска GeForce RTX 4090 некоторые пользователи стали сталкиваться с плавлением коннекторов и подгоревшими штекерами. Сначала казалось, что виновата некачественная конструкция адаптеров, но у эксперта по источникам питания Jonnyguru есть другая идея: вы подключаете его неправильно.

Благодаря специальному тестированию Jonnyguru, более известный как Джон Героу не смог заставить ни один из разъемов выйти из строя в местах пайки, как утверждает Игорь (из Igor's Lab). Действительно, как он указывает, ни одна из поломок не была связана с этой частью адаптера. Все плавление и горение происходит внутри разъема, установленного в видеокарте.

Разъем не вставлен в гнездо корректно

Вместо этого у Джона есть другая теория: вы не подключаете разъем достаточно глубоко. Организация PCI-SIG изначально заметила, что плавление разъемов возможно, если контакты внутри штекера не обеспечивали достаточно хорошего соединения. Плохое соединение приведет к тому, что ток будет проходить через гораздо меньшую площадь контакта и это резко повысит его температуру.

При правильно вставленном разъеме отсутствует зазор

Джон предоставил эти изображения (смотрите выше), чтобы сравнить разъем, который был подключен правильно и неправильно. Разница не очевидна, если вы смотрите на разъем не под тем углом зрения, также многие пользователи могут собирать ПК при относительно плохом освещении или без фонарика, чтобы внимательно проверить сопряжение разъема 12HVPWR.

Какой бы ни была реальная причина этих сбоев PCI-SIG принимает запросы на технические изменения (ECR) для соединителя до 6 декабря. Однако неясно, приведет ли это к фактической модификации вилки.

Родные разъемы 12VHPWR тоже могут сгореть, так что дело не только в плохих переходниках.

Со своей стороны, NVIDIA хранит молчание по этому поводу, несмотря на то, что скоро месяц с тех пор, как GeForce RTX 4090 появилась на прилавках магазинов. Из сообщений пользователей мы знаем, что компания предлагала замену видеокарт пострадавшим владельцам, хотя по крайней мере один покупатель отказался от обмена из-за того, что ему предложили карту Founders Edition вместо его дорогой модели ASUS ROG.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр



