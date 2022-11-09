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Первым очкам Apple AR помешали проблемы с дизайном
Ожидается, что их релиз будет перенесен на 2025–2026 годы.
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По слухам, очки Apple с дополненной реальностью (AR) нуждаются в дополнительном тестировании и доработке перед выпуском. По словам аналитика Haitong International Tech Research Джеффа Пу релиз очков дополненной реальности будет "перенесен на 2025–2026 годы из-за проблем с дизайном".

Не секрет, что технический гигант из Купертино стремится выйти на сцену AR/VR. Его гарнитура смешанной реальности по-прежнему должна быть выпущена в следующем году и будет конкурировать с гарнитурой Meta*'s Quest. Однако, что касается AR, Apple нужно еще немного времени, чтобы поработать над дизайном своих очков.

Очкам AR было гораздо труднее завоевать популярность, чем их аналогам гарнитуры VR. Но по слухам, другие компании, такие как Facebook, Qualcomm и Amazon, работают над устройствами дополненной реальности, чтобы конкурировать с Apple. Это может стимулировать инновации, необходимые для того, чтобы вдохновлять и привлекать людей к их использованию.

Вот некоторые из новых функций AR очков: размещение электронных писем и текстов перед пользователем через смарт-очки, отображение информации об ориентирах, когда пользователь гуляет по городу, и разрешение сторонним приложениям отображать легкодоступную информацию. Эта технология может оказаться очень полезной для людей, которые постоянно находятся в пути и нуждаются в информации как можно быстрее. 

Одна из наиболее интригующих особенностей, о которой ходят слухи наряду с очками Apple, заключается в том, что им не нужны линзы, отпускаемые по рецепту. Это связано с патентом Apple, который автоматически подстраивается под людей с плохим зрением. В технологии используется так называемый "оптический узел". Однако неясно, будет ли эта технология использоваться для автономной виртуальной гарнитуры на базе смартфона или  для пары смарт-очков Apple второго поколения.


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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

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#apple ar
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