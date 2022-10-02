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Сегодняшняя утечка произошла благодаря боту Benchleaks в Twitter. Кто-то с ASRock X670E Taichi Carrera и Ryzen 9 7950X добавил в ПК GeForce RTX 4090 и запустил вычислительный тест Geekbench с использованием CUDA. Он сделал это как минимум дважды, и оба результата были очень близки, с максимальной производительностью 424 332 балла.
Беглый просмотр базы данных Geekbench находит ниже результат для GeForce RTX 3090 Ti:
Есть более высокие результаты RTX 3090 Ti, но этот находится в диапазоне, на который попадает большинство тестов CUDA. Сравнивая этот результат с RTX 4090, мы получаем примерно 60-процентный прирост по сравнению с предыдущим поколением. Это большой прирост производительности и хорошая новость для тех, кто использует программное обеспечение на основе CUDA для производственной работы.
Естественно, огромная часть прироста связана с тем, что RTX 4090 обладает на 50 % большим количеством ядер CUDA , чем RTX 3090 Ti. Тем не менее, RTX 4090 также работает с гораздо более высокой тактовой частотой: 2,58 ГГц по сравнению с тактовой частотой 1,92 ГГц у GPU предыдущего поколения.
Имейте в виду, что это вычислительные тесты на основе CUDA, и они практически не связаны с производительностью графики в играх. Многие нововведения в архитектуре Ada Lovelace, такие как переупорядочивание выполнения шейдеров, не принесут пользы новому чипу в такого рода тестах. То же самое касается улучшений тензора и ядер RT.