Генеральные директора Intel и Samsung Display показали прототип выдвижного ПК, который расширяется от 13-дюймового дисплея до 17-дюймового.

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На мероприятии Innovation 2022 генеральный директор Intel Пэт Гелсингер и генеральный директор Samsung Display Дж. С. Чой показали неожиданный сюрприз - прототип выдвижного ПК, который расширяется от 13-дюймового дисплея до 17-дюймового. Мембрана дисплея остается удивительно плоской с небольшим намеком на изгиб в левой половине.

"Мы анонсируем первый в мире 17-дюймовый выдвижной дисплей для ПК", - сказал Чой присутствующим. "Это устройство удовлетворит различные потребности в большом экране и портативности".

Дизайн позволяет пользователю потянуть за один край и превратить то, что сначала выглядит как планшет, в экран размером с ноутбук. Гелсингер отметил, что это демонстрация возможностей технологии OLED-дисплеев, встроенных в гибкую пластиковую подложку.

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Хотя продукт весьма интригующий, вполне возможно, что он никогда не появится в производстве. Тем не менее, он демонстрирует возможности компании максимально расширить границы воображения, когда речь идет о технологиях.