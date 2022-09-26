Утилита Bubliy RMP является своего рода волшебной пулей для балансировки всех регулируемых параметров вашей видеокарты RDNA 2 для использования ее максимальной мощности.

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Разработчик Юрий Бублий поделился некоторыми пресетами производительности AMD Radeon, которые он метко назвал "Radeon Monster Profiles" или RMP. Бублий утверждает, что после применения этих искусно настроенных наборов настроек графического процессора Radeon RDNA 2 пользователи смогут воспользоваться преимуществами прироста производительности до 13% и даже повысить производительность при меньшем потреблении энергии. В главном примере RMP в действии разработчик показал, как AMD Radeon RX 6800 XT опережает грозную GeForce RTX 3090 Ti от NVIDIA в 3D Mark Time Spy.

Через социальные сети Бублий сообщил подписчикам, что его новая видеокарта RDNA 2 преподнесет несколько сюрпризов. Он подкрепил это заявление некоторыми диаграммами производительности 3D Mark, показывающими энергопотребление и производительность образца RX 6800 XT, протестированного с различными профилями, примененными к стандартным графическим процессорам RDNA 2, и к текущему наиболее производительному сопернику от NVIDIA - GeForce RTX 3090 Ti.

Получить максимальную отдачу от видеокарты с точки зрения производительности и эффективности не всегда просто. Энтузиастам нравится иметь множество вариантов и требовать "настраиваемого всего", чему с радостью следуют современные драйверы AMD. Однако существует так много настроек, которые так или иначе взаимозависимы, что иногда трудно оптимизировать вручную.

Принимая во внимание описанную выше сложность, утилита Bubliy RMP была создана как своего рода волшебная пуля для балансировки всех регулируемых параметров вашей видеокарты RDNA 2 для использования ее максимальной мощности. Утверждается, что инструмент RMP регулирует не только типичные пользовательские настройки, но и "комбинацию уникальных настроек и новую кривую вольтажей-частоты для графических процессоров RDNA 2". Далее разработчик объясняет, что основным механизмом оптимизации графического процессора является увеличение частоты ядра по отношению к рабочему напряжению.

Бублий настаивает на том, что профили RMP "универсальны и адаптивны" не смотря на аппаратные переменные. Тем не менее, он предупреждает, что преимущества RMP могут быть ограничены плохим охлаждением, но отмечает, что большинство сторонних разработок RDNA 2 имеют достаточные решения для охлаждения, готовые к хорошему приросту производительности.

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Показанные референсные результаты GeForce 3090 Ti в основном совпадают. 21 691- это указанный в настоящее время средний балл графического подтеста для Time Spy, но производительность карты можно поднять еще выше, даже превысив 25 000. RX 6800 XT также может набрать почти 25 000, но его средняя производительность составляет всего 19 063.