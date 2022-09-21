Однако отмечается, что средняя скорость в Северной Америке по-прежнему составляла не менее 60 Мбит/с во втором квартале 2022 года.

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В то время как спутниковая служба Илона Маска Starlink расширялась за последний год, ее средняя скорость интернета, которую она обеспечивает, замедлялась. Новый отчет Ookla указывает на то, что интернет-сервис компании замедлился в каждой стране, которую она исследовала за последний год.

Служба, которая использует спутники для доставки интернета людям, которые обычно не могут получить доступ к широкополосному интернету, регулярно использует все больше спутников. Starlink также начал позволять людям, которые были в его списке ожидания, также начать получать услуги через Starlink для RV. Тем не менее, с добавлением все большего количества людей скорость немного снизилась за последний год, даже с этими дополнительными спутниками.

В отчете Ookla исследована производительность спутников во втором квартале 2022 года в Европе, Океании, Северной Америке и Южной Америке. В конечном итоге опрос показал, что средняя скорость загрузки для Starlink упала от 9% до 54% со второго квартала 2021 года по второй квартал 2022 года. Однако отмечается, что средняя скорость в Северной Америке по-прежнему составляла не менее 60 Мбит/с во втором квартале 2022 года.

С точки зрения скорости загрузки фиксированный широкополосный доступ превзошел Starlink во всех опрошенных странах, кроме Мексики. Скорость загрузки Starlink в Мексике составляла от 14,48 Мбит/с до 12,20 Мбит/с для фиксированной широкополосной связи. Однако у каждого спутникового провайдера задержка была выше, чем у фиксированного широкополосного доступа, что делало эту услугу менее привлекательной для геймеров. У Starlink была самая низкая средняя задержка в США по сравнению с другими поставщиками спутниковой связи, которая составила 48 мс.





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