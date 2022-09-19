Официального заявления от компании пока не поступало.

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На форуме сайта Grand Theft Auto (GTA), было опубликовано сообщение от пользователя "teapotuberhacker", который утверждал, что у него есть украденные данные. В посте он написал, что получил и опубликовал "90 кадров из GTA 6" и имеет больше данных, таких как "исходный код GTA 5 и 6" или "тестовую сборку GTA 6". Конечно, пользователи на форуме сразу же отнеслись к взлому скептически, учитывая, насколько рано это сообщение появилось в сети.

Кроме того, в сообщении на форуме teapotuberhacker связывает себя с недавним взломом Uber и объясняет, что он получил свои данные GTA VI из каналов сотрудников Slack и внутреннего Confluence Rockstar, корпоративного вики-инструмента. Конечно же, каналы Slack и страницы Confluence - лакомые цели как для хакеров, так и для злоумышленников, так что это может быть просто совпадение, и кто-то пытается претендовать на известность.

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В любом случае Джейсон Шрайер из Bloomberg с тех пор подтвердил, что эта утечка реальна. Таким образом, эта утечка может стать одной из крупнейших в истории видеоигр и серьезной проблемой для игр Rockstar.