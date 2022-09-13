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Руководитель Intel AXG Раджа Кодури подтвердил дорожную карту производителя чипов для графических процессоров, заявив, что выпуск графических процессоров Arc Battlemage 2-го поколения запланирован на 2023–2024 годы. Последующая линейка Celestial 3-го поколения планируется выпустить после 2024 года без фиксированного окна запуска.
Графические процессоры Arc Alchemist 1-го поколения значительно отстают от своего первоначального графика запуска, а компоненты среднего и высокого класса еще не поступили в продажу. Это стандартные монолитные кристаллы, ориентированные на сегменты начального и среднего уровня. Battlemage и Celestial предназначены для чиплетного дизайна, предназначенного для топовых компонентов GeForce и Radeon.
Материализуются ли будущие поколения Arc на самом деле, зависит от того, как Alchemist и Battlemage покажут себя в ближайшие годы.