Внедрив сквозное шифрование видео (E2EE) для части своих проводных дверных звонков и камер более года назад, Ring объявила, что теперь она распространяет эту возможность на свои беспроводные устройства. Хотя компания не указывает в своем объявлении, какие из ее устройств с питанием от батарей будут поддерживать E2EE, The Verge сообщает, что возможность E2EE появится на всех продаваемых в настоящее время устройствах Ring с питанием от батарей. Единственное устройство Ring, которое не будет поддерживать E2EE, - это самый дешевый дверной звонок компании Ring Video Doorbell Wired.

В начале этого года Ring попала в заголовки газет, когда вице-президент по общественной политике Amazon, материнской компании Ring, сообщил, что компания передала полиции видеоматериалы с устройств своих клиентов, не спрашивая клиентов и не получая ордера от властей. Пользователи Ring могут избежать показа своих материалов полиции, включив E2EE. Ring по умолчанию шифрует записи клиентов, хранящиеся в облаке, но компания, занимающаяся домашней безопасностью, сохраняет ключи для расшифровки этих данных. Однако дополнительная функция Ring E2EE предлагает пользователям Ring возможность ограничить доступ к своим материалам. Когда E2EE включен, только устройства, явно указанные пользователем, могут получить доступ к видео- и аудиозаписям, что не позволяет Ring, правоохранительным органам или любым другим третьим лицам просматривать видеоматериалы с устройства.



