Генеральный директор PlayStation Джим Райан недавно прокомментировал, что заявление босса Xbox Фила Спенсера о том, что новые игры Call of Duty будут доступны на PlayStation "еще как минимум несколько лет", было просто "неадекватным". Это произошло после того, как Microsoft обвинила Sony в использовании "грязной тактики" для исключения игр из Xbox Game Pass. Для двух компаний, которые, кажется, хотят, чтобы их игроки ладили, они подают не очень хороший пример.

Очевидные разногласия между двумя мегадержавами игровых консолей связаны с предложением Microsoft купить издателя Call of Duty, Activision-Blizzard. Предложенная сделка оценивается в 69 миллиардов долларов. Однако сделка еще не подписана, не запечатана и не доставлена. В настоящее время ее тщательно изучают регуляторы соревнований, которые обеспокоены тем, что сделка даст Microsoft возможность удерживать или ухудшать контент Activision Blizzard для других консолей или сервисов подписки.

Что касается предложения, сделанного Microsoft PlayStation в отношении доступности COD, Спенсер заметил, что это предложение "выходит далеко за рамки типичных соглашений игровой индустрии".

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В недавнем заявлении Райана на GamesIndustry.biz он заявил: "Я не собирался комментировать то, что я понял как частное деловое обсуждение, но я чувствую необходимость внести ясность, потому что Фил Спенсер вынес это на публичный форум."

Недавно Спенсер объявил, что будущие игры Call of Duty будут добавлены в Xbox Game Pass, но в тот же день будут выпущены и на PlayStation.

"Microsoft предложила, чтобы Call of Duty оставалась на PlayStation только в течение трех лет после истечения срока действия текущего соглашения между Activision и Sony", - заметил Райан. "После почти 20 лет Call of Duty на PlayStation их предложение было неадекватным на многих уровнях и не учитывало влияние на наших игроков, предложение подрывает этот принцип".



